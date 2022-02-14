「ThinkPad P14s ＋ AutoCAD」のタッグが設計の現場にもたらす変革とは

重量1.47kgと軽量ながら「第11世代インテル® Core™ i7/i5 G7 プロセッサー」と「NVIDIA® Quadro® T500」を搭載し、高い処理能力を発揮するレノボの14インチ型モバイルワークステーション「ThinkPad P14s Gen2」。同製品と「AutoCAD」のコンビネーションは、エンジニアの働き方にどのようなインパクトをもたらすのでしょうか。両製品の相乗効果について、オートデスクとレノボのキーパーソンが語り合います。

（写真左） 大浦 誠氏 オートデスク株式会社 技術営業本部 建設ソリューション クラウドスペシャリスト

（写真右） 小林 涼介氏 レノボ・ジャパン合同会社 WS ＆ クライアントAI事業部 SMBビジネス開発部 部長

AutoCADの実行性能で「旧世代のハイパフォーマンスモデル」に迫る性能を発揮する「P14s Gen2」

オートデスクの技術営業本部では先ごろ、レノボの新世代エントリーモバイルワークステーション「ThinkPad P14s Gen2」の性能を検証すべく、ベンチマークテストを実施しました。

使用したベンチマークプログラムは、AutoCADを稼働させるシステムのパフォーマンス計測に広く使われている「CADALYST Systems Benchmark（2015 v5.5b）」で、使用したAutoCADのバージョンは「AutoCAD 2022.1（S.113.0.0）」。この環境のもと、ThinkPad P14s Gen2と「同社の旧世代ハイパフォーマンスモデル（以下、旧パフォーマンスモデル）」との性能比較が実施されました。結果は、下図のとおりです。

図：「ThinkPad P14s Gen2」と「旧パフォーマンスモデル」のAutoCADベンチマーク結果

【備考】テスト環境（ThinkPadの仕様）



■ThinkPad P14s Gen2

・CPU：第11世代インテル® Core™ i7-1185G7／3.00MHz

・メモリ：32GB

・グラフィックスカード： NVIDIA T500（ ドライバ 471.41）

・OS：Microsoft Windows 10 Pro 64bit

・ディスプレイ解像度：1920 x 1080

■旧パフォーマンスモデル

・CPU：インテル®Xeon™ E 2176M／2.70MHz

・メモリ： 32GB

・グラフィックスカード： Nvidia Quadro P2000（ ドライバ 452.66）

・OS：Microsoft Windows 10 Pro 64bit

・ディスプレイ解像度： 1920 x 1080

この結果について、オートデスクの技術営業本部の大浦 誠氏は次のように評価します。

「今回のベンチマーク結果で特に注目すべきは、ThinkPad P14s Gen2における3Dデータの処理能力が総じて旧パフォーマンスモデルよりも高いことです。これならば、AutoCADを使った3D設計もストレスなく行えるでしょう。また、その他の項目についてもThinkPad P14s Gen2は旧パフォーマンスモデルに匹敵するような性能を記録しており、さらに、当社のBIMソフトウェア『Revit』を使ったベンチマークでもThinkPad P14s Gen2と旧パフォーマンスモデルにそれほど大きな性能差は見られていません。軽量・コンパクトでコストパフォーマンスにも優れたThinkPad P14s Gen2の性能がここまで高いというのは驚きですし、この製品によってCADエンジニアの働き方改革の流れが一層加速するのではないかと感じます」

オートデスクは一方で、最新版のAutoCADにおいて価格体系を変更しており、使用可能な機能が2D作図やドキュメント作成などに限定されていた従来の「AutoCAD LT」の新規販売を終了し、AutoCAD LTと同等の価格で、3 D モデリングやカスタマイズ機能を利用できる「AutoCAD」の提供を開始しました。

「これまで、多くのお客様が『価格が高い』ことを理由にAutoCADの活用に踏み切れず、AutoCAD LTを使ってきました。今回の新しいAutoCADの提供により、そうしたお客様にも3D設計をはじめとするAutoCADの高度な機能を広くお使いただきたいと考えています。そうした私たちの取り組みを、コストパフォーマンスに優れたThinkPad P14s Gen2が後押ししてくれると期待しています」（大浦氏）。

こう語る大浦氏は今回、レノボの呼びかけに応じてレノボ・ジャパンでSMBビジネス開発部の部長を務める小林 涼介氏との対談に臨みました。

テーマは、ThinkPad P14s Gen2などのレノボ製品とAutoCADのコンビネーションによって、エンジニアの働く環境にどのような変革のうねりをもたらすかです。以下、対談のエッセンスを一問一答の形式で報告します。

急速に進むCADエンジニアのテレワーク

オートデスク・大浦氏（以下、敬称略）：今回のAutoCADベンチマークでThinkPad P14s Gen2の性能が相当のレベルにあることが確認できましたが、同製品の市場性はどうなのでしょう。モバイルワークステーションに対する需要は堅調に伸びているのですか。

レノボ・小林氏（以下、敬称略）：勢いよく伸びています。とりわけ、新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）が流行して以降の伸びは急速です。コロナ禍以前、ワークステーション市場におけるデスクトップとモバイルの比率はおおよそ9対1で、デスクトップをお使いのお客様が圧倒的に多かったのですが、コロナ禍以降、企業の設計部門や映像制作の現場などでも働く場所の自由度を高めようという動きが活発化し、モバイルワークステーションの需要が一気に拡大しました。結果として、今日におけるデスクトップとモバイルの比率はおおよそ6対4へと変化しています。要するに、ワークステーションの市場はコロナ禍を経て大幅にモバイルにシフトしているわけです。

AutoCADの可搬性を高める理想的なプラットフォーム

レノボ・小林：設計現場における働き方の変化は、オートデスクでも実感しておられると思いますが。

オートデスク・大浦：おっしゃるとおりです。設計現場における働き方の変化は当社も感じていて、例えば、コロナ禍を境に設計部門にテレワークを導入されたお客さまは多くありますし、なかには、テレワークの採用と併せてオフィスをフリーアドレス化し、オフィスの中でも働く場所の自由度を確保しているお客様もあります。そのお客様は大手設計事務所ですが、社用の端末としてThinkPad Pシリーズをお使いです。

レノボ・小林：その事例については存じ上げています。AutoCADを使った3D設計がストレスなく行える処理性能を持ちながら、携帯性とコストパフォーマンスに優れているという理由から、数ある選択肢の中からレノボのモバイルワークステーションをご採用いただきました。

オートデスク・大浦：ThinkPad P14s Gen2は、コンパクトでありながら高い処理性能を持ちますのでテレワークやフリーアドレスを志向するCADエンジニアにとってより魅力的な製品と言えるかもしれません。特に、CADエンジニアの場合、オフィスワーク用とテレワーク用にデスクトップとモバイルワークステーションの2台をお持ちの方もいます。

ThinkPad P14s Gen2はそうしたユーザーがテレワーク用の端末として使ううえでも、オフィスワークとモバイルワークの兼用で使ううえでも理想に近いワークステーションと言えるのではないでしょうか。製品の堅牢性も高いとお聞きしましたが。

レノボ・小林：おっしゃるとおりです。ThinkPad P14s Gen2を含むレノボのThinkPad Pシリーズは、すべてが米国軍用規格のMIL規格に準拠した高い堅牢性を備えています。さらに、日本の大和研究所で人間工学に基づくキータッチや排熱処理・静音の設計・開発が行われ、モバイルワークステーションとしての使い勝手や信頼性は業界最高水準にあると自負しています。

オートデスク・大浦：だからこそ、AutoCADのお客様の間でもThinkPad Pシリーズの評価は高いと言えますし、当社としても安心してお客様にお勧めできます。例えば、当社内に導入した他社製のモバイルワークステーションの場合、AutoCADで大きなワークロードをかけ続けた結果、CPU・GPUの発した熱によってハードウェアに支障をきたすことが過去にありました。それに対してThinkPad Pシリーズについては、そうした障害を引き起こしたという話を聞いたことがありません。しかも、静音性にも優れているので、その点でも、リモートワークに適した端末であると見ています。

レノボ・小林：そう言っていただけると嬉しいかぎりです。

オートデスク・大浦：また、CADエンジニアは1日中、ワークステーションと向き合って仕事をしているので、静音性やキータッチを含めた使い勝手の快適性は非常に大切なポイントです。特にモバイルワークステーションの場合、薄くなればなるほど、あるいは、サイズが小さくなればなるほど、キーボードの使い勝手が悪化するのが通常です。そして、キーボードの使い勝手が悪ければ、仕事におけるエンジニアの疲労の蓄積は早くなります。それに対して、ThinkPadのキータッチは絶妙で使用にストレスを感じません。その辺りにレノボの使い勝手に対する強いこだわりを感じます。