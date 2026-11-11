ライオンは11月11日、日立製作所の日立健康管理センタと共同で、唾液検査から得られる歯ぐきの健康スコアと、糖尿病・高血圧の発症リスクとの関連を確認したことを発表した。

糖尿病または高血圧の予備群に該当する従業員の健康診断データを5年間追跡したところ、歯ぐきの健康スコアが低いグループは、高いグループに比べて疾患の発症リスクが約1.7倍高かったという。

この研究成果は、9月4日～5日に熊本県で開催された「第67回日本人間ドック・予防医療学会学術大会」で発表され、「最優秀ポスター発表賞」を受賞している。

歯周病と生活習慣病の関連に着目、ライオンと日立が共同研究

2026年7月に厚生労働省が発表した「攻めの予防医療施策（U.E.N.O.Plan）」に「歯科保健」が盛り込まれるなど、口腔健康への関心が高まっている。中でも、歯周病は糖尿病をはじめ生活習慣病との関連が複数報告されており、健康管理の観点からも口腔の健康管理は重要となる。

その一方で、職場や自治体の健康診断や人間ドックなどの健診の場では、歯科に関する検査の導入が十分には進んでいない。ライオンによると、約6割の企業で歯科健診を実施していない報告もあるという。

そこで今回の研究では、健康診断に口腔チェック（唾液検査、歯科衛生士による視診、口腔ケア行動に関する問診など）を導入している日立健康管理センタと共同で、健康診断で得られる糖尿病や高血圧に関わる指標と、歯ぐきの健康スコアを解析し、5年間の追跡調査を実施した。

唾液検査と5年間の健康診断データを解析

研究対象となったのは、2016～2019年度の期間内に日立健康管理センタで口腔チェックを受けた従業員のうち、健康診断結果で糖尿病もしくは高血圧の予備群であると判定された60歳以下の従業員。糖尿病予備群は8063人、高血圧予備群は3178人だった。

研究対象期間は、口腔チェック受診の初年度から5年間。例えば2016年に受診した場合は、2021年までとなる。

口腔チェックで実施した唾液検査（SMT：Salivary Multi Test）では、歯や歯ぐきの健康、口腔の清潔度に関連する計6項目を測定。今回の研究では歯ぐきの健康に関連する白血球エステラーゼ、およびタンパク質を解析に使用した。

歯ぐきの健康スコア別に3群を比較、5年間の累積発症状況の違いは？

まずは糖尿病または高血圧の予備群について、歯ぐきの健康スコアに応じて、白血球エステラーゼとタンパク質のスコアがともに高い高スコア群、ともに低い低スコア群、その他を平均スコア群と3つのグループに分け、それぞれ5年間の発症状況を解析した。

その結果、いずれの予備群においても、歯ぐきの健康スコアが低かったグループでは、スコアが高かったグループに比べて、5年間の累積発症率が高いことが明らかになった。

歯ぐきの健康スコアと糖尿病または高血圧の発症の経年的推移

歯ぐきの健康スコアが低い群では発症リスクが約1.7倍に

続いて、年齢や性別といった発症に影響しうる他の要因を考慮した「調整後ハザード比」を算出したところ、歯ぐきの健康スコアが低いグループは、高いグループと比較して、糖尿病の発症リスクが約1.67倍、高血圧の発症リスクが約1.68倍高いことが明らかとなった。

調整後ハザード比とは、年齢や性別などの影響を統計的に調整したうえで、観察期間中の病気（糖尿病または高血圧）の発症しやすさをグループ間で比較した指標。ハザード比が1より大きいほど、基準となるグループと比較して発症リスクが高いことを示す。

これらの結果から、SMTのような唾液検査から得られる歯ぐきの健康スコアの情報が、糖尿病または高血圧の予備群の中からその後の発症リスクが高い人を把握する際の1つの手がかりとなる可能性が示唆された。