Leaflet.jsと国土地理院の地図、WebストレージAPIによるメモのブラウザへの保存と使ってみたい機能を様々なAPIによって一枚のHTMLファイルに記述するJavaScriptのみで、トレイル(丘陵や山林を駆け巡る)のお供に機能しそうなブラウザアプリを試していた筆者。

前回、Chromiumベースのブラウザで開発が進められているブラウザでのローカルLLM活用を一枚のHTMLファイルにJavaScriptで読み込んで(記事)、いろいろ試してみたが、せっかくのブラウザ搭載ローカルLLMなのに、緯度経度情報から地名を取得できないのは、つらいものだ。

緯度経度情報から航空写真で表示させている場所がどこなのかを推測させようとLLMに頼んでみても、その情報をもっていないため、必死にハルシネーション的な地名を作り出してしまう。

前回もためしたが、JavaScriptにはJSON形式のデータなどネットワーク越しにデータを読み込ませるfetchがある。これをプロンプトで読み込ませる記述をするとブラウザのローカルLLMが急に賢くなる。

オープンデータで市町村の位置情報を読み込ませる

オープンデータを推進する「Code for FUKUI」

行政区画の緯度経度情報をJSONで返してくれるサイトはいくつかあるようだが、オープンデータを推進する「Code for FUKUI」(https://code4fukui.github.io/)が公開するJSONを読み込んでみようと思った。「Code for FUKUI」がGitHubで公開するJSON(https://code4fukui.github.io/localgovjp/localgovjp.json)には、全国自治体の緯度経度情報が付されており、lat:"43.04756872"やlng:"141.40522"の緯度経度情報にcity:札幌市 白石区のような行政区画が揃えてある(localgovjp都道府県、市区町村を含む日本の全地方自治体のオープンデータセット)。

このデータを読み込んで、地図上で表示させている中央値からブラウザローカルLLMが、どのあたりなのかをアラートしてくれるため一段と使い勝手が向上するはずだ。fetchを使って、

// 全国自治体データ let localgov = []; fetch("https://code4fukui.github.io/localgovjp/localgovjp.json") .then(r => r.json()) .then(j => { localgov = j; console.log("自治体データ読込完了", localgov.length); });

でデータを読み込むことができるので、localgovを従来同様に読み込ませたところ、容量が大きすぎるためにブラウザのローカルLLM側でコンテキスト長のエラーが生じる。何かいい方法がないかとAIとの問答で悪戦苦闘した末に、ひとつの数式が提示された。

二地点の最短距離をピタゴラスの定理から求める

マップで表示される中央点の緯度経度は、center.lat、center.lngで前回より取得できているが、この地点とJSONの市町村データにある緯度経度の最短距離を三平方の定理で探し出し、そのデータのみをブラウザのローカルLLMに渡せばよいとのことだ(copilot)。

三平方の定理(ピタゴラスの定理)・・・・身構えたが、検索で調べてみると。見覚えのあるあれだ。

中央点の座標から緯度経度の差を二乗して足すことで、中央の座標からもっとも近くなる距離を、総当たりで比較する。配列をループで取り廻すreduce()(mozilla公式JavaScriptAPIサイト)のなかで、最短となる距離(best)を自治体情報JSONから最短のものを探し、nearestに入れる。

// ★★最短距離 const nearest = localgov.reduce((best, g) => { const d = (center.lat - Number(g.lat)) ** 2 + (center.lng - Number(g.lng)) ** 2; if (!best || d < best.d) { return { d, g }; } return best; }, null);

これをLLMのプロンプトに渡す変数のなかで、言及しておく。

const guide = await session.prompt(` あなたは地図アシスタントです。 現在の地図中心は 緯度 ${center.lat} 経度 ${center.lng} です。 現在地に最も近い自治体は ${nearest.g.pref} ${nearest.g.city} です。

HTML全体は以下のようになる。

index.html



<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Leaflet Test</title> <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css" /> <script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script> <style> #map { height: 400px; } #memos { margin-top: 10px; font-family: sans-serif; } </style> </head> <body> <div id="map"></div> <div id="memos"></div> <script> const map = L.map('map').setView([35.68, 139.76], 13); L.tileLayer('https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/seamlessphoto/{z}/{x}/{y}.jpg', { attribution: '<a href="https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html">国土地理院タイル</a>' }).addTo(map); // 永続化されたメモを復元（最短3行） const list = JSON.parse(localStorage.getItem("memoList") || "[]"); list.forEach(m => { L.marker([m.lat, m.lng]).addTo(map).bindPopup(m.memo); }); // メモ一覧表示 document.getElementById("memos").innerHTML = list.map(m => m.date + " " + m.lat + "," + m.lng + " " + m.memo).join("<br>"); const locateControl = L.control({ position: 'topleft' }); locateControl.onAdd = function () { const btn = L.DomUtil.create('button', ''); btn.innerHTML = '🚩 現在地'; //★asynを追加 btn.onclick = function () { navigator.geolocation.getCurrentPosition(async (pos) => { const lat = pos.coords.latitude; const lng = pos.coords.longitude; L.marker([lat, lng]).addTo(map) .bindPopup('あなたの現在地') .openPopup(); map.setView([lat, lng], 15); // メモ追加（永続化3行だけ） const memo = prompt("この場所のメモを入力"); if (memo) { L.marker([lat, lng]).addTo(map).bindPopup(memo); const list = JSON.parse(localStorage.getItem("memoList") || "[]"); list.push({ lat, lng, memo, date: new Date().toLocaleString() }); localStorage.setItem("memoList", JSON.stringify(list)); // 一覧更新 document.getElementById("memos").innerHTML = list.map(m => m.date + " " + m.lat + "," + m.lng + " " + m.memo).join("<br>"); } }); }; return btn; }; locateControl.addTo(map); //★★Govデータ読み込み // 全国自治体データ let localgov = []; fetch("https://code4fukui.github.io/localgovjp/localgovjp.json") .then(r => r.json()) .then(j => { localgov = j; console.log("自治体データ読込完了", localgov.length); }); // AI中央GPSボタン const aiControl = L.control({ position: 'topleft' }); aiControl.onAdd = function () { const btn = L.DomUtil.create('button', ''); btn.innerHTML = '🤖 AI'; btn.onclick = async function () { const center = map.getCenter(); const q = prompt("質問を入力"); if (!q) return; const list = JSON.parse( localStorage.getItem("memoList") || "[]" ); // ★★最短距離 const nearest = localgov.reduce((best, g) => { const d = (center.lat - Number(g.lat)) ** 2 + (center.lng - Number(g.lng)) ** 2; if (!best || d < best.d) { return { d, g }; } return best; }, null); const session = await LanguageModel.create({ expectedOutputLanguages:["ja"] }); const guide = await session.prompt(` あなたは地図アシスタントです。 現在の地図中心は 緯度 ${center.lat} 経度 ${center.lng} です。 現在地に最も近い自治体は ${nearest.g.pref} ${nearest.g.city} です。 行動データを以下に保存してあります。日付、位置情報、メモのテキストが格納されています。 ${JSON.stringify(list)} 全国自治体データも変数に保存してあります。 自治体データも参考にしながらべて取得して回答してください。 質問: ${q} `); alert(guide); }; return btn; }; aiControl.addTo(map); // ひまわり雲画像 fetch("https://www.jma.go.jp/bosai/himawari/data/satimg/targetTimes_jp.json") .then(r=>r.json()) .then(t=>{ const d=t.at(-1); L.tileLayer( `https://www.jma.go.jp/bosai/himawari/data/satimg/${d.basetime}/jp/${d.validtime}/REP/ETC/{z}/{x}/{y}.jpg`, { opacity:0.4, attribution:'気象庁 ひまわり' } ).addTo(map); }); </script> </body> </html>

Webにアップロードして、Prompt APIをオンにしたブラウザでアクセス。今年はいまのところ、熊による脅威のため控えて行けていない、東京の青梅市あたりでズームしてAIボタンを押す。「ここはどのあたりか？」と聞いてみると以下のように、これまでに無い抜群な返答が返ってきた。

航空写真のままで、ほぼほぼの地名が出るのはうれしい。ただし、あくまで市町村中央の値から、ピタゴラスの定理で計測している目安的なものでしかないことは、頭に入れておこう。いくつか試したが、いまのところ概ね良好だ。筆者が試したところではGPU搭載マシンでないと実用的なレスポンスを感じられないところだが、まだ開発途上といえるブラウザ搭載ローカルLLM。今後、このように身近な課題を解決できるとスキルも向上すると思った次第である。