エクサウィザーズは11月11日、AIエージェントの開発・運用プラットフォーム「exaBase Studio」のセキュリティ強化について発表した。プライベートクラウド版を中核に、インターネットから切り離した顧客専用の閉域環境に、AIエージェントの実行・統制基盤、AI駆動開発環境、ローカルLLMをまとめて構築するという。

これにより、機密性の高い実データを外部に出すことなくAIエージェントの開発・検証できるようになり、稼働後の原因調査や保守も効率化が見込める。なお、同ソリューションはエクサウィザーズグループ4社が一体で提供する。

SaaS版では自社インフラのセキュリティ監視にクラウドセキュリティプラットフォーム「Wiz」を採用。ユーザーが開発・実行するコンテナ環境を含めた脆弱性の継続的な監視体制を強化する。

加えて、exaBase Studio上でユーザーが自社環境の安全性ステータスを確認できるセキュリティダッシュボード機能を提供する。重大な脆弱性発見時の緊急停止条件や対応方針について、顧客と協議しながら運用ルールを明確化する。

exaBase Studioのセキュリティを多層的に強化する

AIサービスにも求められるセキュリティ対策

近年はソフトウェアの脆弱性を悪用した侵入やサプライチェーン攻撃、ランサムウェアなどによる被害が相次いでいる。

さらに、生成AIが攻撃対象の調査やフィッシング、マルウェア開発などにも使われるようになり、サイバー攻撃の高度化が進んでいる。そのため、企業は脅威の変化に応じた、より高度で継続的なセキュリティ対策が求められている。

同時に、AIの業務利用が広がる中で、アプリケーションだけでなく、ネットワーク、認証・認可、データ、LLM、開発環境までを含めた多層的なセキュリティ対策が不可欠とされる。

一方、AIエージェントの活用を進める企業からは、別の課題も挙がっているという。

AIエージェントは実際の業務データや利用状況によって動作が変わるため、本番データを用いた検証が品質確保には欠かせないが、機密性の高いデータを外部のLLMサービスや開発サービスに送信できず、実データでの開発や検証に踏み込めないという制約が生じているのが現状だ。

エクサウィザーズグループはこうした脅威環境の変化と企業の実務上の制約の双方に対応するため、exaBase Studioのセキュリティを多層的に強化する。

閉域型AI基盤

exaBase Studioの閉域型AI基盤は、AIエージェントを動かす基盤だけでなく、それを開発・保守するコーディングエージェントと、それら両方が利用するローカルLLMを、顧客企業専用の閉域環境にまとめて配置できる。

具体的には、Microsoft AzureやAWSなど専用のプライベートクラウド環境に、MCP Gateway・MCP Registry・認証・認可サービスを備えたexaBase Studio、AI駆動開発環境、専用GPU上のローカルLLMを構築し、閉域ネットワーク内で連携させる。インターネットから直接アクセスできる入口は設けず、各社のセキュリティ要件に応じた環境を提供する。

これにより、機密性の高い本番データや実行ログを外部のLLMや開発サービスに送信することなく、AIエージェントの開発・検証から、稼働後の原因調査・修正・回帰評価までをAI駆動開発によって効率化できる。

閉域型AI基盤は以下の3つで構成される。

AIエージェント実行・統制基盤

exaBase StudioのAIエージェント開発・実行環境に、MCP Gateway、MCP Registry、AI Gateway、認証・認可サービスを組み合わせる。AIエージェントの実行環境を隔離し、LLMや業務システムへのアクセスを共通の仕組みで統制する。

また、AIエージェントごとに固有のIDを持たせるNHI（Non-Human Identity）への対応や、利用者の権限に基づいて外部SaaSや業務システムにアクセスする認可方式にも対応できるよう設計。

既存のID基盤や、メール、チャット、文書管理などの業務サービスとの連携を想定した、安全で拡張性の高いAIエージェント実行環境を提供するという。

AI駆動開発環境

コーディングエージェントを利用できるAI駆動開発環境を、ユーザーのプライベートクラウド内に構築する。

開発段階で想定したシナリオだけではAIエージェントの十分な品質確保が困難でであることから、この構成では適切な権限管理の下で閉域内に保持した本番データを用いて、動作検証、プロンプトや設定の調整、プログラム修正、回帰評価などをAI駆動開発によって進められる。

本番稼働後もコーディングエージェントが実行ログや関連するプログラム・設定を適切な権限の下で参照し、異常の分析、原因・影響調査、修正案の作成、テストの生成・実行などを支援する。

ローカルLLM基盤

顧客専用のGPU環境にオープンウェイトのLLMを配置し、AIエージェントの推論処理だけでなく、コーディングエージェントによるAI駆動開発にも活用する。

これにより、本番データを海外のLLMサービスに送信できない企業に対しても、実データを活用したAI駆動開発の選択肢を提供するという。外部LLMの利用に伴うデータ管理上の制約を軽減するとともに、AI駆動開発に必要なLLM利用コストの最適化にも取り組む。

SaaS版

プライベートクラウド版による閉域型AI基盤の提供と合わせて、SaaS版でも脆弱性管理とセキュリティ運用を高度化する。

セキュリティステータスの可視化

exaBase StudioのSaaS版では、ユーザーが開発したアプリケーションのコンテナを含め、クラウドセキュリティプラットフォーム「Wiz」による継続的な脆弱性検知・インフラ監視を実施する。

今後はexaBase Studioの機能の一環として、ユーザーが開発したアプリケーションや稼働コンテナの健全性・脆弱性に関するセキュリティステータスを、専用ダッシュボード上で確認できる機能を提供する。これにより、ユーザーとの間でリスク情報を迅速に共有し、透明性の高いサービス運用を実現する。

脆弱性対応・緊急停止ルールの明確化

重大な脆弱性が発見された場合には、脆弱性の重大度だけでなく、外部からの到達可能性や実際の影響範囲、既存の防御策などを踏まえた対応判断が重要だ。

エクサウィザーズグループはユーザーとの協議を通じて、脆弱性発見時のリスク評価、対応の優先順位、緊急停止・機能制限の判断条件、情報共有や復旧の方針などを事前に明確化する取り組みを開始する。