Anthropicは10月6日（米国時間）、Claude now works with Google Docs, Sheets, and Slidesにおいて、生成AI「Claude」をGoogleドキュメント、Googleスプレッドシート、Googleスライドで直接利用できる「Claude for Google Workspace」のパブリックベータ版を公開した。

Claude for Google Workspaceは、Google Workspaceの各アプリにClaudeを組み込むアドオン。Googleドキュメント、スプレッドシート、スライドの画面内にClaudeのサイドバーを表示し、別のアプリやブラウザのタブに切り替えることなくAIを利用できる。

Claudeは開いているファイルの内容だけでなく、選択した文章やセル、スライドも認識できる。ユーザーは自然言語で指示することで、ファイルの内容を確認しながら編集作業を進められる。

文書の修正から表計算、スライド作成まで対応

Googleドキュメントでは、文章の修正や見出しの書式変更などを実行できる。例えば、文書の要約部分を簡潔に書き直したり、次の作業項目を表にまとめたりすることが可能だ。

大幅な書き換えが必要な場合は、Claudeが修正案をサイドバーに提示する。ユーザーは変更内容を確認し、適用するかどうかを選択できる。

Googleスプレッドシートでは、数式の作成、ピボットテーブルやグラフの生成、新しいシートの追加などに対応する。データの結合やクレンジングが必要な場合には、データの一部をPythonで処理し、その結果をスプレッドシートに反映することもできる。

例えば、部門別の予算と実績を比較するレポートを作成し、集計用のグラフを生成するとともに、予算を超過した項目を抽出するといった使い方が想定されている。

Googleスライドでは、既存のプレゼンテーションのレイアウトやテーマを利用して新しいスライドを作成できる。作成後には、図形や文字の重なり、スライドからはみ出した要素、読みにくいテキストなども確認する。

Claudeのチャット画面からGoogleファイルの作成・編集も可能に

Anthropicは今回、Googleドキュメント、スプレッドシート、スライドに対応する新しいコネクタもベータ版として公開した。

このコネクタを利用すると、Claudeのチャット画面からGoogleのファイルを直接作成・編集できる。既存ファイルのリンクを指定して編集を依頼するほか、新しい文書や表計算ファイル、プレゼンテーションの作成を指示することも可能だ。

対応する環境では、対象ファイルをClaudeの会話画面の横に表示できる。複数のファイルを使った作業や、新しいファイルを一から作成する場合などに利用できる。

なお、ClaudeからGoogleファイルにアクセスする際には、既存のGoogleの共有権限が適用される。

有料プランでベータ提供、編集前の承認も設定可能

Claude for Google Workspaceは、Claudeのすべての有料プランを対象にパブリックベータ版として提供される。

利用にあたｔｔは、Google Workspace Marketplaceからアドオンをインストールし、Googleのファイルを開いて「拡張機能」からClaudeを起動する。組織の管理者が、ドメイン全体または特定のグループにアドオンを展開することもできる。

ファイルの編集については、変更ごとにユーザーの承認を求める「Ask before edits」が標準設定となっている。承認を待たずに変更を適用する「Accept all edits」も選択可能だ。

TeamおよびEnterpriseプランでClaude側のGoogleファイル用コネクタを利用する場合は、組織のオーナーなどが事前に有効化する必要がある。