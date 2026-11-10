KPMGジャパンは11月10日、AI活用に伴って複雑化するコスト構造を可視化し、コストの適正化や投資判断を支援する「AIコスト適正化（AI FinOps）支援サービス」の提供を開始したと発表した。Cloud FinOpsで培った知見と、財務・会計やAIガバナンスなどの専門性を組み合わせ、AIの利用状況やコストの把握から需要予測、アーキテクチャ設計の最適化、統制・運営の定着までを一貫して支援する。

直接費から人材育成まで、AIコスト全体を可視化

生成AIやAIエージェントの活用が、個別部署での業務効率化やPoC（概念実証）から全社規模での本番運用へ広がるなか、AIに関わるコストの適切な管理が課題となっている。AIエージェントによる多段推論や再試行、外部ツール・サービスの呼び出しなどによる処理量の増加に加え、AIの導入・運用・統制、業務変革や人材育成などにもコストが発生するためだ。

AIコスト適正化（AI FinOps）支援サービスでは、トークンやAPI利用料、ライセンス料などの直接費に加え、AIの導入・運用・統制に関わるコスト、全社的な業務変革や人材育成などの間接費までを3層のコスト構造で捉え、AI投資の総コストを可視化する。

また、KPMGのAIコスト管理フレームワークに基づき、「AI資産の把握」「契約・課金モデル」「需要予測」「コスト監視」「統制・最適化」の5つの視点から、コストの可視化・診断から管理の仕組みの実装・定着までを支援するとしている。

設計段階からAIコストを適正化

同サービスでは、利用上限の設定や部門へのコスト配賦といった統制だけでなく、アーキテクチャ設計の段階でコスト適正化を織り込む「Cost by Design」の考え方を採用。モデルルーティングやプロンプトキャッシュ、コンテキスト・メモリ設計、RAGの精緻化、AIエージェントの類型化と再設計などを通じてコストの適正化を図る。

さらに、ユースケースごとに成果指標と「成果当たりのコスト（Cost per Outcome）」を定義し、CDO、CIO、CFOがAI投資の採算性とROIを継続的に評価できる仕組みの構築を支援するという。

支援は「現状把握・ルール整備」「AIコストの可視化および目標の定義」「ガバナンス構築」の3フェーズで実施する。

AIコストの可視化からガバナンス構築までを段階的に進める3つの支援フェーズ

AIコストの可視化から部門ごとのコスト把握、管理・統制の仕組みの構築までを段階的に進め、その後はCost per Outcomeなどの指標を用いて、AI投資のコストと成果を継続的に評価・改善するサイクルの構築を支援するとしている。