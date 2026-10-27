名古屋鉄道(名鉄)と三菱電機は10月26日、無線式列車制御システム(CBTC)をベースとした新たな保安システムの実証実験を、名鉄瀬戸線で2027年1月20日から実施すると発表した。

名古屋鉄道(名鉄)と三菱電機は10月26日、無線式列車制御システム(CBTC)をベースとした新たな保安システムの実証実験を、名鉄瀬戸線で2027年1月20日から実施すると発表した。安全性の向上に加え、将来的な自動運転に向けた基盤構築を目的とする。

無線で信号情報を常時通知、安全性向上と自動運転を視野

実証期間は2027年3月上旬まで。新システムが名鉄の運行形態に対応して適切に機能するか走行試験で検証するほか、新システム搭載車両と既存の「M式ATS」を搭載した車両を同一路線で運行する混在運転の安全性と実用性も検証する。

M式ATSは、各地点における制限速度に応じて地上子(列車の速度超過を検知するための地上装置)を設置して、列車が地上子通過時に速度超過していると、検知して列車を自動で停止させることで安全を担保する信号保安システムだ。

現在、名鉄では各地点の制限速度に応じた地上子を設置し、列車が地上子を通過した際に速度超過を検知すると自動停止させるM式ATSを使用している。今回、検証する新システムはM式ATSの刷新を目指し、検討を進めていく。

新システムは、無線通信技術を利用して列車の運行を制御するCBTCをベースとし、既設信号機の情報を無線で列車へ常時通知する。列車側では受信した情報を基に車両を制御する。

従来のM式ATSに比べ、列車が安全に走行できる速度を常時把握できるほか、列車の位置にかかわらず情報を更新できる点が特徴となる。自動制御に必要な情報も常時受信できるため、名鉄は将来的な自動運転の実現に向けた基盤としても活用できるとみている。

新旧システムの「混在運転」も検証

今回の実証で特徴的なのが、新システムと既存のM式ATSを併用しながら段階的に移行する方式を検証することだ。

従来、信号保安システムを新規導入する場合、地上装置と車両装置の設置工事を進め、関連装置の設置がすべて完了してから運用を開始するのが一般的だった。そのため、保有車両数が多い場合は工事開始から実際の運用開始まで長期間を要するという課題があった。

そこで両社は、新システムを搭載した車両とM式ATSを使用する車両を同じ路線で走行させ、安全性と実用性を検証する。混在運転を実現できれば、改修が完了した車両から順次新システムの運用を開始し、新システムによる安全性向上の効果を早期に得られる可能性がある。

実証では名鉄が試験車両の運行と試験監修を担当し、三菱電機が新システム全体の設計・構築と技術支援を担う。

名鉄は実証結果を踏まえて自社路線への導入を検討するとともに、将来の自動運転に必要となる機能の検討を進める。三菱電機は得られた技術的知見を基に、保安装置の更新から自動運転まで段階的なシステム導入を支援するソリューションの提供を目指す。