FEスチール、三菱ガス化学、三菱ケミカルは10月22日、水島コンビナート(岡山県倉敷市)で炭素循環社会の実現に向けたサプライチェーン実証実験を開始したと発表した。製鉄プロセスで発生する副生ガスを原料にメタノールを製造し、さらにそのメタノールからプロピレンを生産することで、炭素循環型の化学品製造モデルの実現を目指す。

製鉄副生ガスからメタノールを製造

実証は、3社が2025年3月に公表した実証計画に基づくもの。2026年9月から開始しており、JFEスチールは製鉄プロセスから発生する副生ガスの供給を開始した。

三菱ガス化学は水島工場に新設した「Carbopath」実証プラントにおいて、副生ガスからメタノールの製造を開始。三菱ケミカルは、このメタノールを原料として既設のDTP(Dominant Technology for Propylene production)実証設備でプロピレン製造を開始した。

今回の実証では、製鉄所から発生する副生ガスを化学品原料として有効活用する。従来は燃料用途などに利用されてきた副生ガスをメタノール製造へ活用することで、炭素資源を循環的に利用する仕組みの構築を目指す。

実証実験における3社の役割と物質フロー

実証では、三菱ガス化学の炭素循環プラットフォームのCarbopathを活用し、製鉄由来の炭素をメタノールへ転換する。

メタノールを原料にプロピレンを生産

三菱ケミカルは製造したメタノールを原料として、既設のDTP実証設備でプロピレンを生産する。これにより、製鉄プロセスで発生した炭素を化学品の原料として利用する一連のサプライチェーンを検証する。

3社は今後も実証を継続し、経済性を検証するとともに、事業化に向けた課題抽出と検討を進める。

水島コンビナートにおける異業種連携による炭素循環コンセプト

また、水島コンビナート内の他企業との連携拡大も検討し、地域全体でのカーボンニュートラル実現につなげる考えだ。