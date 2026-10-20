キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)とキヤノンシステムアンドサポート(キヤノンS&S)は10月19日、中小企業向けSASE(Secure Access Service Edge)サービスを11月下旬以降順次販売開始すると発表した。販売パートナー経由で提供する「HOME type-VS」と、直販向けサービス「まかせてIT セキュアアクセスサービス by Verona」を展開し、中小企業のゼロトラスト対応を支援する。

高まるゼロトラスト需要と中小企業の課題

近年、クラウドサービスの利用拡大やリモートワークの定着に加え、ランサムウェアやフィッシング攻撃の高度化を背景に、従来の境界型セキュリティだけでは対応が難しいケースが増えている。こうした状況から、ネットワークとセキュリティ機能をクラウド上で統合的に提供するSASEへの関心が高まっているという。

キヤノンMJグループはこれまで、キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)を中心に大手・中堅企業向けSASEサービスを展開してきた。一方で、サプライチェーン全体でセキュリティ強化の必要性が高まる中、中小企業でも対策強化が急務となっている。

しかし中小企業では、セキュリティ機器の更新負担や専門人材不足、日常的な運用管理などが課題となっている。同グループはこうした状況を踏まえ、中小企業が導入しやすいSASEサービスの提供に乗り出す。

導入から運用までワンストップで提供

新サービスは、オフィスや自宅、外出先など利用場所を問わず、安全に社内システムやクラウドサービスへアクセスできる環境を提供する。利用者や端末ごとにアクセスを制御することで、ゼロトラストの考え方に基づくアクセス管理を実現するという。

また、ネットワーク機能とセキュリティ機能を一体的に提供するだけでなく、初期設定や設定変更、問い合わせ対応などの運用サービスも提供する。専任の情報システム担当者を配置することが難しい企業でも導入しやすい環境を整え、セキュリティ強化と運用負荷軽減の両立を図る。

サービスは、キヤノンMJが販売パートナー経由で提供する「HOME type-VS」を2026年12月中旬から、キヤノンシステムアンドサポートが提供する「まかせてIT セキュアアクセスサービス by Verona」を2026年11月中旬から提供する予定だ。なお、「Verona」は網屋のフルマネージドSASEサービスを活用している。

両社は今後、クラウド活用やリモートワーク環境整備、サプライチェーンセキュリティ対策を支援しながら、中小企業のDX推進とセキュリティ強化を後押ししていく考えだ。