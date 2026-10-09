Islandは2026年10月6日(米国時間)、「Behind the Connect Button: The Fake AI Ads Campaign」において、AI広告サービスを装ったフィッシング詐欺に関する調査結果を公開した。

この攻撃では、Claude、ChatGPT、Gemini、Perplexity、ManusなどのAIブランドを詐称する偽のフィッシングサイトが利用された。フィッシングサイトは各ブランドの広告運用サービスへの接続を装い、攻撃者が操作する手法でGoogleの認証情報を窃取した。

調査で特定された偽サイト「Muse Ads」のケースでは、Metaが9月8日にMuseを発表してから8日後の9月16日に登場したという。

  • 偽サイト「Muse Ads」のトップページ 引用：Island

    偽サイト「Muse Ads」のトップページ 引用：Island

偽のGoogleログイン画面で認証情報を窃取、その手口とは

偽サイトへは広告キャンペーンの最適化、広告費の監査、スポンサー付き広告の掲載に役立つと主張するフィッシングメールが使用された。これら誘導文はブランドごとに用意され、ChatGPTでは毎週のGoogle Adsのレポート、GeminiではMCC(マネージャーアカウント)や顧客アカウントとの連携、Claudeでは独自の広告ポータル、Perplexityではキャンペーン計画や支出監査、ManusではMetaとのプライベート連携を装っていた。

誘導先の偽サイトでは「Connect」ボタンをクリックさせる共通点があり、被害者がボタンをクリックするとWebブラウザ内に「Webブラウザに見せかけたiFrame」が表示される。この手法はBitB(Browser in the Browser)攻撃と呼ばれ、2022年に研究者によって考案されている。

  • Webブラウザー内に偽のWebブラウザーを表示する例 引用：Island

    Webブラウザ内に偽のWebブラウザを表示する例 引用：Island

偽のWebブラウザ(以下、iFrame)は、正規サイトのログインポップアップ画面を表示するが、URLを含めすべてが偽物で、正規サイトとは関係がない。さらにユーザー環境に合わせて自動調整する機能を持ち、SafariのURLピル、Chromeのカスタムタブ、ダークモードまで再現する。

実際のWebブラウザはフィッシングサイト上に残ったままで、iFrame内のログイン情報はフィッシングサイトに送信することになる。攻撃者は被害者によるログイン操作を待機しており、多要素認証(MFA: Multi-Factor Authentication)への対応(パスキーを除く)、被害者の入力拒否に対して再入力を求めることも可能とされる。

偽の求人・返金サイトにも悪用、共通する攻撃基盤を確認

調査では、AI広告サービスを装うサイトだけでなく、返金や請求、支払い確認、求人などを装うフィッシングサイトでも、共通の攻撃基盤が使用されていたことが確認された。

研究者が攻撃インフラを分析したところ、5月27日から6月20日までの期間に、25ドメインで73件のアーカイブが確認された。これらには、GeminiやOpenAI、Anthropicの広告サービスを装うサイトのほか、返金を装うページやLouis Vuittonの偽求人サイトなどが含まれていた。また、公開されていたGitHubリポジトリの分析からも、偽求人サイトと偽AI広告サイトでコードが共通していることが確認された。

広告アカウントが狙われる理由とは？ パスキーによる対策も有効

広告アカウントが狙われるのは、攻撃者が金銭的な利益を得やすいためだ。広告アカウントには支払い方法や承認済み予算が登録されており、MCC（マネージャーアカウント）を通じて複数の顧客アカウントにアクセスできる場合もある。攻撃者は乗っ取ったアカウントを不正な広告配信に悪用したり、売買したりする可能性がある。また、攻撃者が独自の管理者を追加して被害者の権限を制限することで、アカウントの復旧に数週間から数か月かかる場合もあるという。

Islandは対策として、AI製品や広告サービスとの連携を装う認証要求に警戒し、新サービスやベータプログラムの案内は公式サイトで確認するよう呼び掛けている。また、偽のログイン画面に表示されたURLではなく、Webブラウザ本体のアドレス欄を確認することも重要としている。

さらに、パスキーの利用も有効だ。パスキーには認証先の正当性を検証する仕組みがあり、偽サイトでの認証情報の窃取を防ぐことができる。ログイン画面でパスキーが利用できないと表示された場合は、操作を中止し、公式サイトから改めてアクセスすることが推奨される。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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