NTTデータとNTTドコモビジネスは7月7日、フロンティアAIを活用したサイバーリスク対応サービスを7月31日より提供開始すると発表した。フロンティアAIとは、高い能力を持つ最先端AIを指す。

同サービスは、フロンティアAIによる高度な分析とNTTグループが擁するセキュリティ専門組織の知見を組み合わせ、脅威・脆弱性の発見から影響評価、優先度判断、修復方針の策定、修復対応、継続運用までを一貫して支援する。

サービスの支援範囲

サービスの特徴は以下の通り。

複数のフロンティアAIを検証した知見を活用

NTTデータは国内外のフロンティアAI提供パートナーとの連携を通じ、複数のフロンティアAI技術を評価・検証した。その結果、脅威・脆弱性の発見や分析、影響評価、優先度判断、修復方針策定における有効性を確認したという。

同サービスでは、これらの検証で得た知見を活用し、特定のAI技術に依存しない分析・判断支援を提供する。

また、顧客のセキュリティ要件、運用要件、利用環境を踏まえ、用途に応じたAI技術や運用方式の選択肢を提示する。

専門組織の知見を組み合わせて優先度の高い対策を提示

フロンティアAIが分析した結果を、NTTDATA-CERTをはじめとする両社のサイバーセキュリティ専門組織が検証し、資産重要度、悪用可能性、業務影響、運用制約を踏まえて対応の優先度を判断する。

これにより、顧客は優先度の高い対策を効率的に実施できる。

インフラのフルスタックを支援

同サービスは、ハードウェア、ネットワーク、クラウド、OS、ミドルウェア、OSS・ライブラリ、アプリケーション、SaaSまでのシステム全体をカバーする。