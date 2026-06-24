「コンプライアンス＝法令遵守」──。日々の業務でそう認識しているビジネスパーソンは少なくありません。しかし、SNSが広く浸透した現代において、その認識のまま立ち止まっていることは、企業を思わぬリスクにさらす可能性があります。
ITパスポート資格の参考書『マンガでわかるITパスポート』（湊川あい著、マイナビ出版）の解説をもとに、現代のコンプライアンスが射程とする本当の範囲と、SNS時代に企業が向き合うべきリスクを整理します。
レポート
「コンプライアンス＝法令遵守」──。日々の業務でそう認識しているビジネスパーソンは少なくありません。しかし、SNSが広く浸透した現代において、その認識のまま立ち止まっていることは、企業を思わぬリスクにさらす可能性があります。
ITパスポート資格の参考書『マンガでわかるITパスポート』（湊川あい著、マイナビ出版）の解説をもとに、現代のコンプライアンスが射程とする本当の範囲と、SNS時代に企業が向き合うべきリスクを整理します。
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