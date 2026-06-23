旅行に行って良い景色や料理があると、思わず写真を撮る。感動が揺り動かされ、これをストックしていくことでアルバムになる。写真は時間と場所を切り抜き、外界とは異なる存在になるが、ストックされた写真を見ることで、それまでの忘却の彼方から瞬時に感情がよみがえる不思議なツールだ。

日常業務にもこれと同じ構造がある。業務上での新しいツールや覚えておきたいショートカットキーの使い方など、触ってみて "これいいな！"と思うものや短い工程でも"おおできた！"といった瞬間的な感動が宿る。しかし、日常のノイズに埋没し、間もなく忘却の彼方へ消える。これらをアルバムのようにとっておければ、振り返ったときに瞬時にスキルがよみがえるのでは？時系列を切り出すことで擬似的アルバムのように扱うのだ。モチベーションにも寄与するだろう。

十分な準備が行われていないタスクを実行するためにマークダウンで時系列工程メモを作成し、PowerShellとMermaidでビジュアル化変換するスクリプトを構築してみた筆者。以前、ステッカー作りにグラフィックスソフトの円形文字配置スキルを実践してみたが、挫折しAIを使ってその完成に満足してしまっていた。これを機にストックしてみよう。

GIMPで円形文字列配置レシピ

人によってグラフィックソフトのスキルは大きく異なるだろう。筆者はステッカーには必須な円形文字列配置ができない。AIに聞いておおよその工程は踏めるが、手順が書籍などと異なり、雑な感は否めない。何を選択状態にしているかによって、示された手順では変化しない。グラフィックソフトの手順を言語化するのは、想像以上に難しいし、相手に再現化の手順を教えるのも難しくなる。自身で突破したあと、自身の言葉でフロー化するのが最良である。ここではGIMPで配置するレシピを作ってみよう。

#モノクロ2階調写真をベースに円形文字配置(GIMP)ステッカー ##画像モードインデックスでモノクロ2階調 ##楕円形ツールで切り抜き丸形のオブジェクトを作成 ・配置文字列の長さのために十分な横幅のスケッチに ##楕円形ツールで配置するラインを作る ・選択状態のママに ##選択メニューから選択範囲をパスに ##テキストツールで配置する文字を上の方の余白に作る ・短いより重複するくらいながいほうがいい ・見た目でも改行されていると失敗するので、スケッチをはみ出るくらいボックスをのばしておく ##右下のレイヤーパネルでテキスト(Aマーク)を選択し、右クリックからパスに沿ってテキストを変形を選ぶとテキストパス配置される。 ##手直し 「編集→元に戻す」でやり直しながら、文字のベスト配置を探る ##周辺配置文字の色塗りのため、選択メニューからパスを選択範囲に ・右下のレイヤーパネルは「背景」を選択しておく ##選択状態になった周辺文字をバケツで一気塗り

これを前回作ったPowerShellスクリプトでMermaid動作のMarkDownに変換し、秀丸で開いてHmMarkdownSimpleServerマクロで実行すると

秀丸上HmMarkdownSimpleServerマクロでMermaid

という具合にしっかり稼働した。

あらためて、苦戦していた工程を見ていると、選択範囲のパス変換→パスに沿って文字列配置→選択状態へ変換して塗りの三大工程が見えてくる。失敗していたのは、やはり変換時にどのレイヤー/ツールを選択しているか？であった。こういった工程を通して定着を図ることはスキル向上に有用だと思うた次第なのだ。