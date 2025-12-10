SynspectiveとGMOサイバーセキュリティbyイエラエは、衛星システムに対するサイバーセキュリティ強化を目的とした共同研究を開始したと12月8日に発表。小型SAR衛星コンステレーションの開発に関する知見とサイバーセキュリティの知見を融合させ、小型衛星システムのサイバーセキュリティ対策の向上による安全性強化の実現をめざす。

宇宙産業の拡大と共に、小型衛星の打ち上げや宇宙データの民間活用が拡大し、小型衛星コンステレーションを狙ったサイバー攻撃の対策の必要性も高まっている。小型衛星は通信・地球観測など、社会基盤を支える重要なインフラとなっていることから、その安全性は国家安全保障や経済活動にも直結する。

しかし宇宙空間という特殊な環境下でのシステム運用は、従来のITセキュリティとは異なる脅威構造を持つため、専門的な知識と経験に基づいた新たな防御手法の確立が求められている。

両社は今回の共同研究で、将来的な衛星設計と開発のためのセキュリティ評価手法の手法確立をめざす。また、研究成果を今後の衛星開発に活用し、宇宙分野におけるサイバーセキュリティ水準の向上、ならびに安全で持続可能な宇宙利用の実現に寄与していくとしている。

共同研究テーマと具体的な取り組みは以下の通り。

衛星システムにおける想定すべき脅威とリスクの特定(脅威分析の実施)

宇宙環境および衛星機能の特性を踏まえ、衛星における潜在的な脅威を分析し、衛星システムのリスクを特定する 衛星システム固有のセキュリティテストの策定と実施(対策手法の検討)

抽出されたリスクに対し、実践的かつ再現性のある対策手法を検討するとともに、その有効性を検証するための評価プロセスやテストシナリオを開発する

Synspective 管理部 Manager of Security and IT 小出祐輔氏のコメント

世界的に高いサイバーセキュリティ技術を有する企業と共同研究に取り組めることを、大変嬉しく思います。宇宙産業は社会基盤や安全保障において重要性が増す一方、物理的・サイバー的に地上とは異なる特殊な環境にあります。当社はこうした課題を踏まえ、早期からサイバーセキュリティの強化に取り組んでまいりました。本共同研究を通じて小型衛星におけるセキュリティ技術のさらなる高度化を目指し、宇宙システムの安全性と安定性の向上に貢献するとともに、宇宙業界と社会へ継続的に価値を提供していくことに努めてまいります。

GMOサイバーセキュリティbyイエラエ グローバル戦略部 部長 伊藤公祐氏のコメント

衛星サービスは、すでに社会を支える重要インフラであり、そのセキュリティ確保は喫緊の課題です。このような課題にSynspective社様と共同で取り組める機会を頂き、感謝しております。当社のこれまで培ってきたクルマ、IoT、ドローンなどに対する高度なハッキング技術と知見を、衛星システムに適用することで、衛星システム特有の脅威モデルや実践的なテスト手法の確立を目指します。この度の協業は、単なる衛星システムの脆弱性対策に留まらず、安全で持続可能な宇宙利用という未来の安全保障に貢献する、極めて意義深い一歩となると確信しています。