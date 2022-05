米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は5月26日(米国時間)、「Citrix Releases Security Updates for ADC and Gateway|CISA」において、アプリケーションデリバリー・負荷分散ソリューション「Citrix ADC」およびリモートアクセス・ゲートウェイ「Citrix Gateway」に複数の脆弱性が存在すると伝えた。

対象の脆弱性を利用されると、攻撃者によってサービス運用妨害(DoS: Denial of Service)状態を引き起こされる危険性があるとされている。脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。

Citrix ADC and Citrix Gateway Security Bulletin for CVE-2022-27507 and CVE-2022-27508

脆弱性が存在するとされるプロダクトおよびバージョンは次のとおり。

Citrix ADCおよびCitrix Gateway 13.1-21.50よりも前のバージョン

Citrix ADCおよびCitrix Gateway 13.0-85.19よりも前のバージョン

Citrix ADCおよびCitrix Gateway 12.1-64.17よりも前のバージョン

Citrix ADC 12.1-FIPS 12.1-55.278 よりも前のバージョン

Citrix ADC 12.1-NDcPP 12.1-55.278よりも前のバージョン

脆弱性が修正されたプロダクトおよびバージョンは次のとおり。

Citrix ADCおよびCitrix Gateway 13.1-21.50g

Citrix ADCおよびCitrix Gateway 13.0-85.19g

Citrix ADCおよびCitrix Gateway 12.1-64.17g

Citrix ADC 12.1-FIPS 12.1-55.278 g

Citrix ADC 12.1-NDcPP 12.1-55.278g

CISAは、上記のセキュリティ情報をチェックするとともに、必要に応じてアップデートを適用することを推奨している。