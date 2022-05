MicrosoftはMicrosoft Edgeに「仮想プライベートネットワーク(VPN:Virtual Private Network)機能」を導入する方向で開発を進めているようだ。「Use the Microsoft Edge Secure Network to protect your browsing」にその機能の概要が示されている。

この機能は「Microsoft Edge Secure Network」と呼ばれており、メニューから選択するたびに有効にできるようになる。機能を有効にすることで通信が暗号化されるほか、トラッキング防止などの効果が期待できるとされている。Microsoftアカウントにサインインして使う場合に限り、1カ月に1GBまで無料で使うことができるとされている。

この仮想プライベートネットワーク機能は、Cloudflareとのパートナーシップの下で提供されると説明されている。現在プレビューの段階にあり、今後リテール版のMicrosoft Edgeにも反映されるものとみられている。なお、機能の概要は示されているものの、どの段階で導入されるのかといったタイムスケジュールは示されていない。