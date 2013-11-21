「Pentium」の最新情報・話題まとめ
2017年11月24日(金)
Intel、第6～第8世代Coreなどの脆弱性情報公開、対策はファームウエア更新
セキュリティ対策 11/24 17:38
2017年02月25日(土)
セキュアOS「KasperskyOS」が登場、その主な特徴は?
セキュリティ 02/25 14:00
2017年02月17日(金)
リンクス、Pentium N4200を搭載する手のひらデスクトップPC「LIVA Z」
PC本体 02/17 16:12
2016年09月03日(土)
Acerの新・極薄モバイルノートPC - 「Swift」シリーズと「Spin」シリーズを写真で
PC本体 09/03 19:19
2016年07月29日(金)
ロジテック、産業用・業務用カスタムコントローラとWindows 10 IoTへの対応
PC本体 07/29 16:11
2016年07月11日(月)
2016年06月15日(水)
小型PC「ASUS VivoMin」新モデル - ベアボーンキットも用意
PC本体 06/15 17:28
2016年06月03日(金)
デル、21.5型と23.8型フルHD液晶のオールインワンデスクトップPC
PC本体 06/03 15:47
2016年05月19日(木)
ロジテック、Windows XP Professional搭載のカスタムコントローラ
PC本体 05/19 15:24
2016年05月13日(金)
2016年04月01日(金)
2016年02月10日(水)
2016年02月09日(火)
2016年02月02日(火)
2016年01月06日(水)
iiyamaBiz、Skylake世代のPentiumなどを搭載するミニタワーPC低価格モデル
PC本体 01/06 15:59
2015年07月08日(水)
日本HP、奥行き約14cmの19.5型オールインワンPC「HP 20」
PC本体 07/08 11:00
2015年07月06日(月)
2014年08月14日(木)
Pentium 20周年記念CPU「Pentium G3258」の常用クロックを探る
自作 / テクノロジ 08/14 17:46
2014年07月04日(金)
2014年07月03日(木)
2014年06月27日(金)
2014年06月26日(木)
2014年03月20日(木)
2014年01月08日(水)
2013年12月11日(水)
ユニットコム、Pentium G3220搭載のスリムPCにタッチ液晶とのセットモデル
PC本体 12/11 19:37
2013年12月06日(金)
ユニットコム、Pentium G3220を搭載したスリムデスクトップPC
PC本体 12/06 21:56
2013年11月29日(金)
デル、11.6型タッチ対応ノートPC「Inspiron 11」にBay Trail-Mを搭載
PC本体 11/29 13:28
2013年11月21日(木)
日本HP、タブレットとキーボードが分離合体する11.6型「HP Pavilion11 x2」
PC本体 11/21 12:43
日本HP、「XP乗り換え安心おまかせモデル」を用意したスリム型デスクトップ
PC本体 11/21 12:43
2013年10月31日(木)
アップドラフト、「東方Project」描き下ろしイラスト使用の15.6型ノートPC
PC本体 10/31 18:13
バックナンバー
|2019
|
|2018
|
|2017