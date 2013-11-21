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「Pentium」の最新情報・話題まとめ

Intelの「Pentium」プロセッサの最新ニュースを紹介。

2017年11月24日(金)

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Intel、第6～第8世代Coreなどの脆弱性情報公開、対策はファームウエア更新

セキュリティ対策 11/24 17:38

2017年02月25日(土)

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セキュアOS「KasperskyOS」が登場、その主な特徴は?

セキュリティ 02/25 14:00

2017年02月17日(金)

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リンクス、Pentium N4200を搭載する手のひらデスクトップPC「LIVA Z」

PC本体 02/17 16:12

2016年09月03日(土)

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Acerの新・極薄モバイルノートPC - 「Swift」シリーズと「Spin」シリーズを写真で

PC本体 09/03 19:19

2016年07月29日(金)

Top

ロジテック、産業用・業務用カスタムコントローラとWindows 10 IoTへの対応

PC本体 07/29 16:11

2016年07月11日(月)

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Windows 10 Insider Previewを試す(第60回) - 順調なバグフィックスが顕著なビルド14385登場

Windows 07/11 10:53

2016年06月15日(水)

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小型PC「ASUS VivoMin」新モデル - ベアボーンキットも用意

PC本体 06/15 17:28

2016年06月03日(金)

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デル、21.5型と23.8型フルHD液晶のオールインワンデスクトップPC

PC本体 06/03 15:47

2016年05月19日(木)

Top

ロジテック、Windows XP Professional搭載のカスタムコントローラ

PC本体 05/19 15:24

2016年05月13日(金)

Top

Synology、4コアCPUやリアルタイム4K変換エンジンを備える4ベイNASキット

自作 / テクノロジ 05/13 11:00

2016年04月01日(金)

Top

リンクス、ECS製品の新モデルを多数発表 - 小型PC「LIVA」や組み込み向けボードPC、文教向け2in1 PC・ノートPCなど

PC本体 04/01 13:33

2016年02月10日(水)

Top

量販店戦略と日本向け仕様で大きな伸びを見せるデルの個人向けPC - コンシューマー向けPC新モデル発表会

PC本体 02/10 17:10

2016年02月09日(火)

Top

デル、税別34,980円からの11型モバイルノートPC「New Inspiron 11 3000」

PC本体 02/09 11:00

2016年02月02日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - CeleronブランドのSkylakeが発売に、Lian Liからは奇抜なヨット型ケースも

自作 / テクノロジ 02/02 19:16

2016年01月06日(水)

Top

iiyamaBiz、Skylake世代のPentiumなどを搭載するミニタワーPC低価格モデル

PC本体 01/06 15:59

2015年07月08日(水)

Top

日本HP、奥行き約14cmの19.5型オールインワンPC「HP 20」

PC本体 07/08 11:00

2015年07月06日(月)

Top

今週の秋葉原情報 - 激速のGeForce GTX 980 Tiカードが発売に、Radeon R9 Fury Xは依然品薄

自作 / テクノロジ 07/06 16:25

2014年08月14日(木)

Top

Pentium 20周年記念CPU「Pentium G3258」の常用クロックを探る

自作 / テクノロジ 08/14 17:46

2014年07月04日(金)

Top

秋葉原で3日に"Pentium20周年記念モデル"の販売開始 - 価格は7,000円台半ば

自作 / テクノロジ 07/04 20:24

2014年07月03日(木)

Top

ASUSとMSI、ツクモeX.パソコン館でPentium20周年記念モデルのOCイベント開催

自作 / テクノロジ 07/03 13:01

2014年06月27日(金)

Top

サイコム、20周年記念Pentium搭載のBTO PC「Radiant E3258AE」 - 100台限定

PC本体 06/27 17:19

2014年06月26日(木)

Top

秋葉原で「Devil's Canyon」の販売解禁、20周年記念Pentiumの発売日も判明

自作 / テクノロジ 06/26 16:59

2014年03月20日(木)

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Intel、BroadwellやDDR4対応Haswell-Eなど4つのOC向けCPUの製品展開を発表

自作 / テクノロジ 03/20 09:00

2014年01月08日(水)

Top

CES 2014 - ソニー、変形Fitの11.6型版「VAIO Fit 11A」 - Bay Trail搭載になり799ドルから

PC本体 01/08 18:12

2013年12月11日(水)

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ユニットコム、Pentium G3220搭載のスリムPCにタッチ液晶とのセットモデル

PC本体 12/11 19:37

2013年12月06日(金)

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ユニットコム、Pentium G3220を搭載したスリムデスクトップPC

PC本体 12/06 21:56

2013年11月29日(金)

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デル、11.6型タッチ対応ノートPC「Inspiron 11」にBay Trail-Mを搭載

PC本体 11/29 13:28

2013年11月21日(木)

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日本HP、タブレットとキーボードが分離合体する11.6型「HP Pavilion11 x2」

PC本体 11/21 12:43

Top

日本HP、「XP乗り換え安心おまかせモデル」を用意したスリム型デスクトップ

PC本体 11/21 12:43

2013年10月31日(木)

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アップドラフト、「東方Project」描き下ろしイラスト使用の15.6型ノートPC

PC本体 10/31 18:13

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