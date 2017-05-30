「HTC」の最新情報・話題まとめ
2019年02月27日(水)
HTC、5Gに対応したスマートハブ「HTC 5G HUB」
その他ガジェット 02/27 10:43
2019年01月08日(火)
HTC、目の動きでアバターを操作できるHMD「VIVE Pro Eye」など
その他ガジェット 01/08 12:25
2018年11月23日(金)
HTC「VIVE PRO」×マクラーレン、特別仕様のコラボモデル
周辺機器 11/23 20:36
2018年08月22日(水)
HTC、VIVEを無線化するアダプタを9月に発売 - 最大2.5時間の使用が可能
その他ガジェット 08/22 17:07
2018年07月25日(水)
iiyama PC、HMD「VIVE」を快適に使える「VIVE READY PC」認定PC
PCゲーミング 07/25 16:07
2018年07月19日(木)
IIJ、6型パネルの「HTC U12+」などHTC製スマホ3製品を追加
MVNO 07/19 19:27
2018年06月27日(水)
HTCの旗艦スマホ「HTC U12+」が国内発表、価格は税別95,000円
Android 06/27 18:19
2018年05月24日(木)
HTC、新旗艦スマホ「HTC U12+」発表、デュアルカメラとEdge Sense 2搭載
Android 05/24 10:36
2018年04月23日(月)
アスクが「VIVE Pro」フルセット版を発売、価格は税別162,880円
周辺機器 04/23 10:22
2018年03月29日(木)
2018年03月19日(月)
アスクがHTC VIVEを6万円台に値下げ、VIVE Proも販売開始
周辺機器 03/19 22:00
2018年03月08日(木)
握って操作するHTCスマホ「U11 life」、一括払い39,800円で発売
Android 03/08 19:42
2018年03月01日(木)
配線が見える! 日本未発売のHTCスマホ「U11+」透明モデルがMWCで展示
Android 03/01 16:40
2018年01月09日(火)
HTC、画面の解像度高めた「VIVE Pro」とVIVEを無線化するアダプタ
周辺機器 01/09 12:09
2017年12月04日(月)
HTC U11のSIMフリー版発売決定に喜びの声 - HTCがファンイベント開催
Android 12/04 07:00
2017年11月30日(木)
Y!mobile、HTC製のAndroid Oneスマートフォン「X2」
携帯キャリア 11/30 12:49
2017年10月31日(火)
VRゴーグル「VIVE」をワイヤレス化するキット、2月発売
周辺機器 10/31 19:04
2017年10月20日(金)
日本においてVR/AR市場の成長を阻む要因は何か?
情報システム 10/20 09:00
2017年09月21日(木)
2017年09月11日(月)
IFAで見たVR・MR・ARの現在と未来
周辺機器 09/11 23:22
2017年08月29日(火)
au、Galaxy S8とHTC U11がお得に買えるキャッシュバックキャンペーン
携帯キャリア 08/29 14:13
2017年08月21日(月)
「HTC VIVE」が2万円以上の値下げ
周辺機器 08/21 19:51
2017年07月26日(水)
HTC U11を握って使うアイディアを募集 - 採用者にはAmazonギフト券を贈呈
Android 07/26 19:06
2017年07月12日(水)
上海問屋、VIVEのコントローラーをディスプレイできる充電スタンド
周辺機器 07/12 19:51
2017年06月20日(火)
2017年06月13日(火)
2017年06月05日(月)
2017年05月31日(水)
2017年05月30日(火)
KDDIの夏モデル9機種を、実機写真でチェック
携帯キャリア 05/30 20:11
KDDIが「HTC U11」を取り扱い、握って操作するフラッグシップ
携帯キャリア 05/30 11:06
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