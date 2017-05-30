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お知らせ

「HTC」の最新情報・話題まとめ

HTCのスマートフォンやタブレットなどのデバイスに関する情報を掲載。

2019年02月27日(水)

Top

HTC、5Gに対応したスマートハブ「HTC 5G HUB」

その他ガジェット 02/27 10:43

2019年01月08日(火)

Top

HTC、目の動きでアバターを操作できるHMD「VIVE Pro Eye」など

その他ガジェット 01/08 12:25

2018年11月23日(金)

Top

HTC「VIVE PRO」×マクラーレン、特別仕様のコラボモデル

周辺機器 11/23 20:36

2018年08月22日(水)

Top

HTC、VIVEを無線化するアダプタを9月に発売 - 最大2.5時間の使用が可能

その他ガジェット 08/22 17:07

2018年07月25日(水)

Top

iiyama PC、HMD「VIVE」を快適に使える「VIVE READY PC」認定PC

PCゲーミング 07/25 16:07

2018年07月19日(木)

Top

IIJ、6型パネルの「HTC U12+」などHTC製スマホ3製品を追加

MVNO 07/19 19:27

2018年06月27日(水)

Top

HTCの旗艦スマホ「HTC U12+」が国内発表、価格は税別95,000円

Android 06/27 18:19

2018年05月24日(木)

Top

HTC、新旗艦スマホ「HTC U12+」発表、デュアルカメラとEdge Sense 2搭載

Android 05/24 10:36

2018年04月23日(月)

Top

アスクが「VIVE Pro」フルセット版を発売、価格は税別162,880円

周辺機器 04/23 10:22

2018年03月29日(木)

Top

MSI、HTC VIVEと同時購入でGeForce GTX 1080搭載カードを5,000円引きに

キャンペーン / イベント 03/29 19:36

2018年03月19日(月)

Top

アスクがHTC VIVEを6万円台に値下げ、VIVE Proも販売開始

周辺機器 03/19 22:00

2018年03月08日(木)

Top

握って操作するHTCスマホ「U11 life」、一括払い39,800円で発売

Android 03/08 19:42

2018年03月01日(木)

Top

配線が見える! 日本未発売のHTCスマホ「U11+」透明モデルがMWCで展示

Android 03/01 16:40

2018年01月09日(火)

Top

HTC、画面の解像度高めた「VIVE Pro」とVIVEを無線化するアダプタ

周辺機器 01/09 12:09

2017年12月04日(月)

Top

HTC U11のSIMフリー版発売決定に喜びの声 - HTCがファンイベント開催

Android 12/04 07:00

2017年11月30日(木)

Top

Y!mobile、HTC製のAndroid Oneスマートフォン「X2」

携帯キャリア 11/30 12:49

2017年10月31日(火)

Top

VRゴーグル「VIVE」をワイヤレス化するキット、2月発売

周辺機器 10/31 19:04

2017年10月20日(金)

Top

日本においてVR/AR市場の成長を阻む要因は何か?

情報システム 10/20 09:00

2017年09月21日(木)

Top

Google、約1200億円でHTCのスマホ開発部門を買収 - Pixel開発はGoogleへ

Android 09/21 15:52

2017年09月11日(月)

Top

IFAで見たVR・MR・ARの現在と未来

周辺機器 09/11 23:22

2017年08月29日(火)

Top

au、Galaxy S8とHTC U11がお得に買えるキャッシュバックキャンペーン

携帯キャリア 08/29 14:13

2017年08月21日(月)

Top

「HTC VIVE」が2万円以上の値下げ

周辺機器 08/21 19:51

2017年07月26日(水)

Top

HTC U11を握って使うアイディアを募集 - 採用者にはAmazonギフト券を贈呈

Android 07/26 19:06

2017年07月12日(水)

Top

上海問屋、VIVEのコントローラーをディスプレイできる充電スタンド

周辺機器 07/12 19:51

2017年06月20日(火)

Top

iiyama PC、4K液晶&GTX 1060搭載15.6型ノートPCとHTC Viveのセット

PCゲーミング 06/20 18:19

2017年06月13日(火)

Top

マリオカートがVRに、巨大パックンフラワーを避けて疾走! "超現実"エンタメ施設「VR ZONE SHINJUKU」が7月14日にオープン

周辺機器 06/13 16:14

2017年06月05日(月)

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COMPUTEX TAIPEI 2017 - MRヘッドセット本格始動、Microsoftブースで5製品を展示

周辺機器 06/05 21:27

2017年05月31日(水)

Top

KDDIの新サービスは、家をIoT化する「au HOME」 - 料金プランは「久々にガツンといきたい」

携帯キャリア 05/31 12:02

2017年05月30日(火)

Top

KDDIの夏モデル9機種を、実機写真でチェック

携帯キャリア 05/30 20:11

Top

KDDIが「HTC U11」を取り扱い、握って操作するフラッグシップ

携帯キャリア 05/30 11:06

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