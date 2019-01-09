スマホとデジタル家電

会員ページ

お知らせ

「ドライブレコーダー」の最新情報・話題まとめ

運転中の映像を記録できる「ドライブレコーダー」。あおり運転を発端とする事故報道の影響もあって、ますます需要が高まっています。ドライブレコーダー製品の売れ筋は1万円台前半の低価格モデルと、2万円以上で多機能な高性能モデルに2分化されている状況です。マイナビニュースではそれら製品の違いや選び方、画質の比較などの情報を提供していきます。

2019年03月30日(土)

Top

驚安でバカ売れ「ドンキ家電」、なんで安いんですか? ドンキで聞いてきた

家電量販店 03/30 11:00

2019年03月08日(金)

Top

車の前後 / 車内を3つのカメラで撮影、1万円切りのドラレコ

その他ガジェット 03/08 18:35

2019年02月20日(水)

Top

全面液晶で後方が見やすく　サンコーがルームミラー型ドラレコ

その他ガジェット 02/20 16:29

2019年02月19日(火)

Top

JVCケンウッド、Everioブランドのドライブレコーダー「GC-DK3」

その他ガジェット 02/19 12:09

2019年01月29日(火)

Top

ドンキの「情熱価格プラス」にドラレコ登場、12,800円

その他ガジェット 01/29 18:10

2019年01月28日(月)

Top

軽量コンパクトなフロント用ドラレコ、税込6,500円

その他ガジェット 01/28 19:39

2019年01月16日(水)

Top

ユピテル、車の前後を録画するGPS対応ドラレコ

その他ガジェット 01/16 17:59

2019年01月11日(金)

Top

「あおり運転」約7割が経験あり – トラブル防止に必要な、ドライブレコーダーの選び方

その他ガジェット PR 01/11 11:00

2019年01月10日(木)

Top

アイシン精機、ドライブレコーダー連携ドライバーモニターシステム

情報システム 01/10 15:00

Top

今からはじめるリアルタイム車両管理「Cariot（キャリオット）」 第2回 「見える化」で事故を防ぐ! ドライバー自身を守る情報の一元管理

業務システム PR 01/10 12:00

2019年01月09日(水)

Top

映り込みを低減、ケンウッドが新ドラレコ「DRV-340/240」

その他ガジェット 01/09 12:09

Top

年始も特価品、SIMフリーiPhone 6s/SEやiPad 2017の未使用品が安い

iPhone 01/09 06:00

2018年12月14日(金)

Top

テック、広角150度・フルHD撮影に対応するドラレコ

その他ガジェット 12/14 17:30

2018年12月12日(水)

Top

知ってトクする「ドライブレコーダー」豆知識 第1回 運転中にヒヤリ、ドラレコの証拠映像を確実に残すには？

その他ガジェット 12/12 06:00

2018年12月10日(月)

Top

リアカメラ付属で後方も撮影、オウルテックがドライブレコーダー

その他ガジェット 12/10 12:32

2018年11月30日(金)

Top

今からはじめるリアルタイム車両管理「Cariot（キャリオット）」 第1回 車両管理の落とし穴、人事・総務にもたらされるメリットとは

業務システム PR 11/30 09:00

2018年11月29日(木)

Top

アンカー、モバイルバッテリーや完全ワイヤレスイヤホン、ロボット掃除機などをドバっと発表!

その他ガジェット 11/29 17:43

2018年11月27日(火)

Top

アンカーが格安ドラレコ「DashCam A0」、充実装備ながら6,999円

その他ガジェット 11/27 10:00

2018年11月22日(木)

Top

カーメイト、全天球＋前面の撮影が可能なドライブレコーダー

その他ガジェット 11/22 12:54

2018年11月17日(土)

Top

量販店より8割安い!?　メモリーカードは並行輸入品がお買い得

スマホアクセサリー 11/17 06:00

2018年10月04日(木)

Top

NTTとNCS、映像や音声などをAI解析し交通事故を自動検知する実験

情報システム 10/04 09:44

2018年10月02日(火)

Top

パイオニアがドライブレコーダー5製品、偏光フィルター搭載機も

その他ガジェット 10/02 19:22

2018年09月26日(水)

Top

親と子をつなぐ「おむかえアシスト」 - トーンモバイル×アルパイン

スマホアプリ / サービス 09/26 21:37

2018年09月05日(水)

Top

JVCケンウッド、前後2カメラ式の小型ドラレコ「DRV-MR740」

その他ガジェット 09/05 11:00

2018年09月03日(月)

Top

ケンウッド、高画質録画対応のドラレコ - IFA2018

その他ガジェット 09/03 00:03

2018年08月27日(月)

Top

デンソー、HDR撮影に対応したドライブレコーダー - 車内も撮影可能

その他ガジェット 08/27 18:36

2018年08月17日(金)

Top

Wi-Fi搭載で9,999円、アンカー製ドラレコ「DashCam C1」レビュー

その他ガジェット 08/17 12:09

2018年08月09日(木)

Top

前後撮影のドライブレコーダー、PAPAGO「S36GS1」詳細レビュー

その他ガジェット 08/09 19:34

2018年07月27日(金)

Top

ドライブレコーダー（ドラレコ）のおすすめ人気ランキング10選【2018年最新版】

読者コーナー 07/27 16:00

2018年07月26日(木)

Top

JVCケンウッド、小型・低価格のドライブレコーダー「GC-DR3」

その他ガジェット 07/26 21:51

最初へ 1 3 4 最後へ

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    加熱式たばこ「プルーム・テック・プラス」「プルーム・エス」レビュー
  2. 2

    手書き感を再現! 富士通の“超軽い”「電子ペーパー」を体験した
  3. 3

    電子書籍をはじめよう～iPad、Kindle、Kobo……自分に合う電子書籍リーダーは?
  4. 4

    ミニレビュー：富士通「QUADERNO」で電子ペーパー初体験!
  5. 5

    スポーツタイプの電動アシスト自転車「e-BIKE」がアツイ！
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む