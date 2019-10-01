「ディープラーニング」の最新情報・話題まとめ
2019年10月01日(火)
Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第14回 AIエンジンを持ったXilinxの「Versal FPGA」
スパコン/HPC 2019/10/01 07:44
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「ディープラーニング」の検索結果
AIチップの早期市場投入を実現する半導体テスト技術
オートモーティブ PR 2019/09/30 10:30
Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第12回 NVIDIAの次世代AIの実現に向けた研究チップ
スパコン/HPC 2019/09/27 07:35
ディープラーニングの先駆的研究をしたジェフリー・ヒントン博士に本田賞
サイエンス 2019/09/25 00:12
PowerShell Core入門 - 基本コマンドの使い方 [65] Visual Studio Code 使用方法 (4)
開発/エンジニア 2019/09/20 11:56
拡大するCortex-Mベースマイコン「STM32」の世界 - STが目指す新市場創出
半導体デバイス 2019/09/20 06:39
iiyama PC、ディープラーニング向けの17.3型ノートPC
PC本体 2019/09/18 22:15
CEVA、エッジ向け次世代AI推論プロセッサアーキテクチャを発表
半導体デバイス 2019/09/18 12:10
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