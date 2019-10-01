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「ディープラーニング」の最新情報・話題まとめ

ディープラーニングに関する最新技術やトレンドなどを掲載
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2019年10月01日(火)

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Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第14回 AIエンジンを持ったXilinxの「Versal FPGA」

スパコン/HPC 2019/10/01 07:44

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Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第12回 NVIDIAの次世代AIの実現に向けた研究チップ

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ディープラーニングの先駆的研究をしたジェフリー・ヒントン博士に本田賞

サイエンス 2019/09/25 00:12

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Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第9回 AlibabaのText to Speechシステム「Ouroboros」

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PowerShell Core入門 - 基本コマンドの使い方 [65] Visual Studio Code 使用方法 (4)

開発/エンジニア 2019/09/20 11:56

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拡大するCortex-Mベースマイコン「STM32」の世界 - STが目指す新市場創出

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CEVA、エッジ向け次世代AI推論プロセッサアーキテクチャを発表

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