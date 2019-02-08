「Androidアプリ」の最新情報・話題まとめ
2019年02月28日(木)
「Yahoo!防災速報」に防災関連情報をまとめた新機能「防災手帳」
モバイル 02/28 17:34
2019年02月26日(火)
Android「FIDO2」認定取得、パスワード使わずにアプリやサイトにログイン
Android 02/26 09:30
2019年02月25日(月)
LINEアカウントの引継ぎ、より簡単に
スマホアプリ / サービス 02/25 18:21
2019年02月23日(土)
AndroidのGmailアプリ、新たなデザインに
モバイル 02/23 14:40
2019年02月22日(金)
ポケモンGOでチーム変更が可能に、ただし年に1度だけ
スマホアプリ / サービス 02/22 11:42
LINEは年齢確認なしで使えるの? 年齢認証が必要なのはどんなとき?
スマホアプリ / サービス 02/22 07:00
2019年02月20日(水)
メルペイ、3月初旬にコード決済対応 - Androidもサポート予定
スマホアプリ / サービス 02/20 20:45
2019年02月15日(金)
LINEが開かない! 考えられる理由と対処法
スマホアプリ / サービス 02/15 07:00
2019年02月08日(金)
LINEを最新版にアップデートする方法、iPhoneとAndroid
スマホアプリ / サービス 02/08 07:00
2019年02月07日(木)
歩くだけでAmazonギフト券がもらえるウォーキングアプリ「WalkCoin」
スマホアプリ / サービス 02/07 18:45
2019年02月05日(火)
2019年02月04日(月)
LINE、未成年の一部は保護者の許可必要に - EMA認定終了のため
スマホアプリ / サービス 02/04 20:15
2019年02月01日(金)
LINEアルバムの作り方～何枚まで投稿できる? 削除や保存はどうやる?
スマホアプリ / サービス 02/01 07:00
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