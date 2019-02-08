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「Androidアプリ」の最新情報・話題まとめ

Google Playから配信されるAndroidアプリを紹介。レビュー記事も掲載。

2019年02月28日(木)

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「Yahoo!防災速報」に防災関連情報をまとめた新機能「防災手帳」

モバイル 02/28 17:34

2019年02月26日(火)

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Android「メッセージ」、会話から直接Googleアシスタントの利用が可能に

スマホアプリ / サービス 02/26 11:56

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Android「FIDO2」認定取得、パスワード使わずにアプリやサイトにログイン

Android 02/26 09:30

2019年02月25日(月)

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LINEアカウントの引継ぎ、より簡単に

スマホアプリ / サービス 02/25 18:21

2019年02月23日(土)

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AndroidのGmailアプリ、新たなデザインに

モバイル 02/23 14:40

2019年02月22日(金)

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ポケモンGOでチーム変更が可能に、ただし年に1度だけ

スマホアプリ / サービス 02/22 11:42

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LINEは年齢確認なしで使えるの? 年齢認証が必要なのはどんなとき?

スマホアプリ / サービス 02/22 07:00

2019年02月20日(水)

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メルペイ、3月初旬にコード決済対応 - Androidもサポート予定

スマホアプリ / サービス 02/20 20:45

2019年02月15日(金)

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アフター5でポケモンGO! 手持ちのポケモンと記念撮影できちゃう「GOスナップショット」が登場する

スマホアプリ / サービス 02/15 11:28

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LINEが開かない! 考えられる理由と対処法

スマホアプリ / サービス 02/15 07:00

2019年02月08日(金)

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LINEを最新版にアップデートする方法、iPhoneとAndroid

スマホアプリ / サービス 02/08 07:00

2019年02月07日(木)

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歩くだけでAmazonギフト券がもらえるウォーキングアプリ「WalkCoin」

スマホアプリ / サービス 02/07 18:45

2019年02月05日(火)

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Google、自動音声書き起こしや補聴などAndroid用アクセシビリティ・アプリ

スマホアプリ / サービス 02/05 15:40

2019年02月04日(月)

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LINE、未成年の一部は保護者の許可必要に - EMA認定終了のため

スマホアプリ / サービス 02/04 20:15

2019年02月01日(金)

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LINEアルバムの作り方～何枚まで投稿できる? 削除や保存はどうやる?

スマホアプリ / サービス 02/01 07:00

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