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「西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」」の最新情報・話題まとめ

IT・デジタル家電を得意とするジャーナリスト、西田宗千佳氏が最新ニュースをわかりやすく深堀りして解説。

2016年04月14日(木)

Top

鴻海が「シャープのIGZO」を推す理由 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

テレビ / レコーダー 04/14 08:30

2016年03月21日(月)

Top

PS VRに見る「VRに求められる厳しい条件」 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

PCゲーミング 03/21 15:00

2016年01月25日(月)

Top

ソニー「Backlight Master Drive」から見る、テレビ製造トレンドの変化 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

テレビ / レコーダー 01/25 13:00

2015年12月22日(火)

Top

東芝「REGZA」は今後どうなるか? - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

テレビ / レコーダー 12/22 18:21

2015年10月30日(金)

Top

新Apple TVに秘められた「テレビ変革」の予兆 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

テレビ / レコーダー 10/30 13:43

2015年10月17日(土)

Top

ウェアラブルでメガネ市場拡大に乗り出すJINSの「本気度」 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

その他ガジェット 10/17 11:00

2015年10月09日(金)

Top

「RoBoHoN」にシャープが賭ける理由 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

その他ガジェット 10/09 08:30

2015年08月31日(月)

Top

時計バンドをスマート化する、ソニーの新プロジェクト「wena」 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

その他ガジェット 08/31 11:00

2015年08月21日(金)

Top

Ultra HD Blu-rayは何を狙うのか - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

テレビ / レコーダー 08/21 08:30

2015年07月21日(火)

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ヒットデジカメ「RX100」の変遷から見えるソニーのCMOSセンサー戦略 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

デジカメ 07/21 20:50

2015年06月23日(火)

Top

E3から見える「ゲーム業界の新秩序」 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

その他ガジェット 06/23 20:08

2015年06月03日(水)

Top

「Surface 3」レビュー、マイクロソフトが放つ「iPadキラー」の価値は? - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

その他ガジェット 06/03 15:00

2015年05月21日(木)

Top

マイクロソフトがSurface 3で「LTE重視」にした理由 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

その他ガジェット 05/21 20:40

2015年05月15日(金)

Top

4Kテレビとガラホの意外な関係 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

テレビ / レコーダー 05/15 19:38

2015年04月27日(月)

Top

「ネット発オリジナルドラマ」増加の理由 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

テレビ / レコーダー 04/27 20:32

2015年04月02日(木)

Top

LGが打ち出した「有機ELシフト」の本質 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

テレビ / レコーダー 04/02 12:46

2015年03月25日(水)

Top

自動運転など、いつのまにか生活に浸透する「ディープラーニング」 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

その他ガジェット 03/25 23:09

2015年03月19日(木)

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VAIO Phone騒動から見る「ODM」の価値 - 西田宗千佳の家電ニュース「四景八景」

その他ガジェット 03/19 20:11

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