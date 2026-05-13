マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )
74 話したくなる腕時計トリビア

腕時計の「ツナ缶」とは何のこと?

MAY. 13, 2026 12:00
Share
Contents
目次を開く

多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。

「ツナ缶」と呼ばれる腕時計は?

腕時計の世界では、正式なモデル名とは別に愛称で呼ばれるモデルも少なくありません。

例えば、愛好家たちの間で「ツナ缶」と呼ばれる腕時計はどのモデルのことでしょうか?

――正解は次のページへ

Series
Back to Series
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( 住宅ローン )
これから住宅ローンを選ぶなら“固定vs変動”どちらが正解? 9割が利用したいと答えた「いま決めなくてもいい」ローンとは!?
APR. 09, 2026
View All
Weekly Ranking
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking