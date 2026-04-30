セイコー アストロン ネクスター「SBXY101」- 小ぶり薄型で使いやすい、知的なブルーグレーダイヤルと多角形ベゼル

セイコーウオッチの「アストロン」は、クオーツウオッチの系譜を引き継ぎながら、GPSや標準電波による時刻修正、ソーラー駆動といった現代技術、そして洗練された現代デザインで展開するブランドだ。ビジネスウオッチとしても高い人気がある。

アストロンには「Nexter（ネクスター）」というシリーズがあり、「Solidity & Harmonic」をコンセプトに据えた、次世代リーダーに向けたラインナップだ。今回はそのネクスターから「SBXY101」を取り上げる。ネクスターのソリッドなデザインを踏まえつつ、ケースサイズを抑えたコンパクトなモデルだ。

セイコー アストロン ネクスター「SBXY101」

ブルーグレーの文字板とカットの組み合わせ

SBXY101のケースは横36mm×厚さ8.7mmと小ぶりで薄く、袖口に収まりやすい。ケースとブレスレットはチタン素材ということで、腕に載せたときも軽やかで長時間の着用でも負担が少ない。重さは78gだ。ケースとブレスレットには独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」を加工し、対傷性を高めている。

ベゼルはエッジを効かせた多角形状。ケースと一体感があり、全体を引き締めている。ブレスレットまで含めた直線的なラインはネクスターらしく、コンパクトなサイズ感でも輪郭が曖昧になっていない。

文字板はブルーグレーを基調とし、細かな格子状のクリスタルボックスパターンを描いている。立体感と奥行きがあり、光による陰影も上品だ。

インデックスには多面カットを施し、針は3面の構成。面ごとに反射の出方が変わるため、時計や視線を動かしたときに立体感が浮かぶ。文字板のクリスタルボックスパターンは凝ったものだが、シルバーの針とインデックスは輝度が高く、時刻を読みやすい。

ムーブメントはソーラー電波のクオーツ式「キャリバー7B62」を搭載。日本・中国・アメリカ・ドイツ・イギリスの標準電波に対応し、受信環境下では時刻を自動で補正してくれる。フル充電時の駆動期間は約9カ月、パワーセーブ時には約2年だ。電池交換を必要とせず、日常使用の中で自然に充電されるため扱いやすい。

日常に収まりやすい1本

SBXY101は多角形ベゼルやカットの効いたインデックスなど、外装には現代的な要素を取り入れているが、全体としてはシンプルな3針デイトモデル。ブルーグレーとクリスタルボックスパターンの文字板には知的な印象があり、色合いもカジュアルすぎずフォーマルすぎず、ほどよいバランスだ。

スーツスタイルにも合わせやすく、オフのカジュアルな装いにもなじむ。ソーラー電波による使い勝手の良さとも合わせて、日常的に使う腕時計としてとても魅力的な1本だ。

製品名／型番：セイコー アストロン ネクスター「SBXY101」

ケース／ブレスレット素材：チタン（ダイヤシールド加工）

ケースサイズ：縦42mm×横36mm×厚さ8.7mm

風防：サファイアガラス（光の反射を99％以上抑制する独自の両面無反射コーティング「スーパークリア コーティング」を加工）

防水性能：日常生活用防水（10気圧）

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー7B62」

精度：平均月差±15秒（電波非受信時）

駆動期間：約9カ月（フル充電時）、約2年（パワーセーブ時）

価格：16万5,000円

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