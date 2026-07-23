『「腎臓にいいこと」、ぜんぶ集めました。』(工藤孝文<監修>/ ホームライフ取材班<編>/青春出版社)から抜粋して紹介します。

朝食のひと口目はワカメの味噌汁。この習慣が腎臓も血管も守る

塩分はそれなりに多いものの、意外にも血圧を上げるリスクはないとされる味噌汁。では、腎臓の働きを一層助けるには、具材を何にすればいいのか。

栄養面から見て、いろいろなアプローチの仕方があるだろうが、食後の血糖値の変化を第一に考えるのなら、水溶性食物繊維が豊富な具材を選ぶのがおすすめだ。

一般的な味噌汁の具材として、まず考えられるのはワカメ。海藻ならではのヌルヌルが、食べたごはんの表面を覆って、腸での吸収をゆるやかにしてくれる。ナメコも水溶性食物繊維が豊富な食べもので、コクのある赤味噌との相性がいい。海藻やキノコは低カロリーなのもうれしいところだ。

ただ、すでに腎臓の機能が低下しているのなら、カリウムは控えたい成分。ワカメにはカリウムが多いので、食べ過ぎないように注意が必要だ。