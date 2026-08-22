ロレックスは同じシリーズでも、世代やサイズ、素材、機能によって着け心地や印象が異なる。また、中古市場では流通量や人気にも違いがあり、それぞれに異なる魅力を持っている。

本連載では、多くのロレックスを取り扱ってきたコメ兵のプロが、人気モデルの違いや選び方をテーマごとに解説。購入を検討している人が、自分に合った一本を見つけるためのヒントを紹介する。

今回は、人気モデル・サブマリーナーの3世代を比較しながら、自分に合ったサブマリーナーの選び方を解説する。

サブマリーナーは世代ごとに何が違う?

サブマリーナーは5桁(旧型)、6桁(前世代)、現行モデルで仕様が大きく異なります。クラシックな雰囲気やシャープなケースラインを好む方には5桁(16610等)が最適。一方、耐久性やラグジュアリー感を重視するなら、セラミックベゼルを採用した6桁(116610等)が適しています。現行型(126610等)はケース径が41mmとなり、最新ムーブメントによる70時間パワーリザーブなど高い実用性を誇ります。(コメ兵 鳥居 真)

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(左)サブマリーナーデイト 16610、(右)サブマリーナーデイト 126610LN SS 自動巻 ランダム番

中古市場ではどの世代が選ばれている?

流通市場では、世代ごとの特徴によって需要が分かれています。圧倒的な実用性と最新スペックを備えた現行モデル(126610等)は安定した人気を誇ります。一方で、高級感が増した6桁モデルも中古市場で根強い支持を獲得しています。さらに、アルミベゼル特有の味わいや軽快な付け心地を持つ5桁モデルはネオヴィンテージ※としての評価が高まっており、状態の良い個体はその珍しさから人気を誇ります。

※ヴィンテージよりは新しい年式(ここでは大体1990年代)を示す。





(左)サブマリーナーデイト 116610LN、(右)サブマリーナーデイト 126618LB

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