ロレックスというと黒やブルーなどの文字盤が定番だが、中古市場に目を向けると、現行ラインアップでは出会えない個性的なカラーや素材を採用したモデルも見つかる。生産終了から時間が経ち、その希少性が改めて注目されている一本も少なくない。

今回は85万円から検討できる価格帯から、ピンク文字盤のエアキング、王道のエクスプローラーI、天然石ソーダライト文字盤のデイトジャストをセレクト。中古だからこそ選べる3本の魅力を紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エアキング 14000M SS 自動巻 K番

2000年から2007年まで生産された「エアキング Ref.14000M」。2013年当時は25万円前後とロレックスの世界観に触れやすい存在でしたが、現行にはないカラー文字盤の希少性が評価され、注目を集めています。華やかなピンクダイヤルに配された3・6・9インデックスが、手元に華美すぎない品格をプラス。堅牢な34mmケースとCal.3130を備え、性別を超えて心地よく手に馴染む上質で性別を問わず幅広いシーンで活躍する一本です。

ロレックス エアキング 14000M SS 自動巻 K番

定番から個性派まで。117本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 850,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 14000M

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品B、使用感のある中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：34mm、腕周り最大約：18.5cm

カラー 文字盤カラー：ピンク/3.6.9

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 部分的に多少ですが小傷があります。K番(2001-2002年ごろ製造)。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

洗練されたシンプルさに個性が光るエアキングRef.14000M。温かみのあるピンクダイヤルと3・6・9インデックスの組み合わせは人と被りにくく、腕元に粋なアクセントを与えてくれます。2001-2002年頃製造のK番ですが、事前にプロの手でオーバーホールと外装仕上げが完了しており、最高の健康状態から愛用できる点が推しポイントです。人と被りたくないという方の相棒として、自信を持ってお勧めします。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 Y番

2001年から2010年頃まで製造された「エクスプローラーI Ref.114270」。2020年当時は60万円前後でしたが、36mm黄金期の最終世代としての完成度が再評価され、現在も支持を集め続けています。黒文字盤に3・6・9を配置した不変のデザインに、ツインブリッジで堅牢性を高めたCal.3130を搭載。現代的な信頼性と普遍的なサイズ感を高次元で両立させた、実用時計の原点にして至高の一作です。

ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 Y番

定番から個性派まで。117本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,150,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 114270

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：18.5cm

カラー 文字盤カラー： ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。Y番(2002-2003年ごろ製造)。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックス入門にして完成形と称されるエクスプローラーI Ref.114270は、究極のシンプルさを誇る傑作です。洗練された36mm径のサイズ感と引き締まった黒文字盤は、スーツから休日スタイルまでこれ1本で完結できる安心感があります。2002〜2003年頃製造のY番で、事前の機能点検により内部まで健康な状態からスタートできる点もおすすめポイントです。ボックスや保証書も揃う生涯の相棒として強くおすすめします。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 16234G SSxWG 自動巻 F番

天然石ソーダライトの文字盤を採用した希少モデル「デイトジャスト Ref.16234G」。2013年当時は45万円前後で取引されていましたが、天然素材ならではの希少性と芸術性が再評価され、現在では市場でもめったに見かけない特別な存在として価値を高めています。深い群青に浮かぶ独自の模様と10石のダイヤモンドに、18Kホワイトゴールドベゼルの輝きが上質な対比を演出。名機Cal.3135の確かな信頼性と唯一無二の美しさが同居する、コレクション性も満たしてくれる一本です。

ロレックス デイトジャスト 16234G SSxWG 自動巻 F番

定番から個性派まで。117本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,800,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16234G

素材 ケース：ステンレススチール×ホワイトゴールド、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：20cm

カラー 文字盤カラー：ソーダライト/ダイヤモンド

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2009年2月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。2003-2005年ごろ製造。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

流行り廃り関係なく一生寄り添えるデイトジャストRef.16234Gは、心を惹かれる名作です。神秘的なソーダライト文字盤と10ポイントダイヤの組み合わせは人と被らず、ジュビリーブレスが袖口から覗く時の色気も格別です。2003〜2005年頃製造の個体ですが、事前にしっかり機能点検が行われており、内部の動作も良好で安心感があります。自分だけの特別な魅力を放つファーストロレックスとして自信を持ってお勧めします。 (コメ兵 鳥居 真)

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