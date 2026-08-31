銀座のクラブに勤務する筆者が「夜の街に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、「20代とは何を話したらいいのかわからないのに30代とはなぜか話が合うと思っている50代」です。

20代とは何を話したらいいのかわからなくて当たり前

50代のおじさんたちがよく言う「20代とは何を話したらいいのかわかんないんだよね」はわかるんです。

私だって20代の女の子とは共有できる思い出も、あるあるネタみたいなものも持ち合わせていないし、例えば就職活動や、イマイチ煮え切らない彼氏のことなどで悩んでいる22歳の女の子と、フリーになって数年がたち、請求書の発行も中元の手配もひとりでやってるバツイチ独身37歳の私とではそもそも人生の進み具合ってもんがまるで違います。

ただ、そのあとに続く「だからみずえちゃんくらいの子がちょうどいいんだよね。話が合うから」だけは、すみませんがちょっと意味が分かりません。

ホステスなので、返事は「そうだよね～」一択ですが。



漫画: ひえじまゆりこ

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30代とだって本当なら何を話したらいいのかわからないはず

50代のおじさんは本当なら30代とだって「何を話したらいいのかわからないんだよね」で当然じゃないですか。だっておじさんが中高生の頃って、おニャン子クラブが流行って、聖子ちゃんの全盛期で、「ストリートファイターⅡ」などの格闘ゲームを求めてゲームセンターに通う人が続出した時代じゃないですか。

私たちは、嵐に夢中になってLove so sweetして、ゲーセンではプリクラが大人気だった青春を過ごしてきたんですよ。

だいたい、役職定年やセカンドキャリアの足音が聞こえ始めている50代と、最後の転職に挑むか、このまま専門性を高め、突き進むか悩む30代とではやっぱり人生の進み具合が全然違います。

お金貰っちゃってるんで

今回は「20代とは何を話したらいいのかわからないのに30代とはなぜか話が合うと思っている50代」について紹介しました。

本当は30代とだって話なんか合うわけないんです。それでも「話が合う」とおじさんが感じるのは、30代サイドがおニャン子クラブも聖子ちゃんも正直全くわからないけれど、おじさんが孤立しないよう話を合わせてくれているからでしょう。熱心ですよこっちは。だってお金貰っちゃってるんで。

さらに言えば、内定が決まったらこんなバカみたいな仕事はすぐに辞めてキレイサッパリ忘れてやるんだと考えている20代女子大生ホステスと、この先しばらくはこの仕事で食ってかなくちゃいけない30代崖っぷちとでは熱心さが違いますよね、という話でもあります。