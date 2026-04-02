今回のテーマは、「中高年男性の美容事情」です。

男性化粧品市場規模は、2024年に497億円に達し、安定した成長基調を維持しているといわれています。年齢別の購入金額は20・30代が1.8倍で、年代があがるごとに増加率はやや小さくなりますが、60・70代でも1.5倍の増加を見せるなど、男性の美容意識は中高年・高齢層でも高まっていることがわかっています。

周囲にも「キレイなおじさま」が増えたな、というのが私の体感です。

では、さっそく解説します。

需要が大きく伸びたのは「美容液」「クレンジング」

マーケティングリサーチ企業「株式会社インテージ」によると、2024年の男性基礎化粧品の市場規模は前年比115.7%で、大きく伸びたのは美容液、クレンジング用品でした。

美容液とは、化粧水や乳液の後に使用し、シワ改善など、特定の肌悩みに特化した基礎化粧品です。化粧水や乳液にプラスして、より高度なスキンケアを実践する男性が増えているようです。

また、クレンジング用品の需要の高まりは、日焼け止め需要が急増したことも影響しているといわれています。

ベースメイクアイテムの需要も伸びている

近年では、男性も「清潔感・健康的な印象」を求めており、肌の手入れを「自分磨きの一環」としてとらえる傾向が強いのだとか。また、韓流アイドルやインフルエンサーの影響で、美容への抵抗感がなくなっているともいわれています。

そのため、美容液やクレンジング用品に加え、ベースメイクアイテムの需要も伸びています。

「男性の肌ケア・化粧」に関しては、男女とも若年層ほど好意的にとらえており、男性は10～30代で約7割が好意的な意見を持っていることがわかっています。また、女性は「男性の肌ケア・化粧」に好意的な割合が85.7%、20～40代でも7割以上が好意的。女性の意見が男性の美容意識向上を後押ししている可能性も考えられそうです。

私の周囲にも、BBクリームやファンデーションで肌の色ムラを整えている中高年男性がちらほらいます。ECサイトの普及により、店頭で購入しづらいと感じていた男性も、気軽にベースメイクアイテムを購入できるようになったことも背景にありそうです。

需要は基礎化粧品にとどまらず「シミ取り」需要もアップ

需要の増加は基礎化粧品にとどまりません。男性のシミ取り需要は、近年急速にアップしており、湘南美容クリニックでは、ミドル・プレシニア世代の男性の来院数が過去10年で約11倍に増加したというデータがあります。

クリニックなどの医療機関では、レーザーや光機器、内服薬を用いたシミ取り治療を受けることができます。予算はスポット治療で1か所数千円から2万円程度、顔全体では1回2万円から5万円、コース契約で10万円から20万円程度が相場です。シミの大きさや種類によって費用が大きく異なるため、カウンセリングでの相談が重要です。

私のお客様の中にも、シミ取りをした方がいて

「この年で、誰がお前の顔なんか見るんだよって思うでしょ?」

と、少し恥ずかしそうにしていましたが

「自分の気持ちがすごく明るくなったんだよ。だからやってよかった」

と、おっしゃっていました。

シミがなくなったことで気持ちが明るくなり、これまで以上に自信をもって仕事に挑めるなら、費用以上のリターンがあったといえそうですよね。

メンズ脱毛の需要も高まっている

株式会社リクルートの美容に関する調査研究機関・ホットペッパービューティーアカデミーによると、2024年のメンズ脱毛市場規模は635億円に達し、ここ4年間で約1.8倍に成長しているのだとか。髭脱毛の他に、前身脱毛やVIO(アンダーヘア)脱毛などの需要も伸びており、脱毛箇所も拡大・多様化しています。

「毎日の髭剃りの手間を減らしたい」というニーズから、男性の髭脱毛の需要が伸びている他、将来の介護を見据えた「介護脱毛(VIO脱毛)」の需要も40歳以上の男性を中心に伸びているようです。

私の周囲にも「将来介護してくれる人に迷惑をかけたくないから」と、VIO脱毛をしている男性がいます。ただ、「迷惑をかけたくない」と言う割には、鼻毛や耳毛、ゆび毛、手の甲の毛など、その他の体毛には無頓着のよう。飛び出した鼻毛は「迷惑」とまでは言えないけれど、確実に他人に「不快感」は与えている気はします。

身だしなみは「コミュニケーションの入り口」

今回は「中高年男性の美容事情」について解説しました。

近年の男性美容のトレンドは「清潔感・健康的な印象」の追求と、「パフォーマンス向上(髭脱毛で髭剃りの手間を減らすなど)」が中心です。

美容液、クレンジング用品、ベースメイクアイテムの利用の定着に加え、シミ取り等の美容医療、メンズ脱毛などの需要も高まっています。

男性の美容は「身だしなみ」の一環としてとらえられており、このトレンドは今後も続くとみられています。

同じ空間を共有するのですから、清潔感のある男性が増えてくれることは私たちにとってもすごくすごく嬉しいことです。

身だしなみを整え、双方にとって心地よいコミュニケーションを心がけましょう。