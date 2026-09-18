吉田カバンは、フレンチカジュアルブランド「agnès b.（アニエスベー）」と「POTR」によるコラボレーションバッグを9月25日に発売する。価格は「2WAY HELMET BAG」が61,600円、「2WAY HELMET BAG（S）」が52,800円。

今回のコラボレーションでは、吉田カバンを象徴するアイテムのひとつであるヘルメットバッグをベースに、アニエスベーのカーゴパンツから着想を得たポケットデザインをフロントに採用した。

カーゴパンツから着想を得たポケットデザインを採用

バッグの内装には、アニエスベー創業者、アニエス・トゥルブレによる「J’aime faire dialoguer les cultures, jeter les ponts entre les peuples. ―私は文化間の対話を生み出し、人々の間のかけ橋になることを楽しんでいます―」という言葉を配している。

アニエスベーらしいシンプルなデザインと、吉田カバンが培ってきた職人技術、両ブランドのこだわりを凝縮したコレクションとなっている。

カラーは、定番の「BLACK」、吉田カバンらしい「KHAKI」、アニエスベーを象徴する「RED」の3色を展開する。

ラインナップは、「2WAY HELMET BAG」と、一回りコンパクトな「2WAY HELMET BAG（S）」の2型。全商品に、両ブランドのロゴを配したオリジナル巾着が付属する。

「2WAY HELMET BAG」の価格は61,600円。「2WAY HELMET BAG（S）」の価格は52,800円。

国内の「PORTER STORE」（PORTER EXCHANGEを除く）、「POTR STORE」、吉田カバンオフィシャルオンラインストア、アニエスベーの一部直営店舗、アニエスベー公式オンラインブティックなどで限定販売する。

オンラインストアでは、9月25日正午ごろから販売を開始する予定。完全数量限定で、在庫がなくなり次第終了となる。なお、海外店舗では発売日が異なる。

アニエスベーのカーゴパンツを思わせるポケットデザインが目を引く今回のコラボ。定番のブラックやカーキに加え、コーディネートの主役になりそうな鮮やかなレッドもそろう。数量限定のため、気になる人は早めのチェックがおすすめだ。