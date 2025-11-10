マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )
33 銀座ホステスが見た、残念なおじさん

「旅行? へー、誰と行ったの?」とさぐりをいれて、恋人の有無を気にしてくれるおじさん

NOV. 10, 2025 10:30
Text : みずえちゃん
Share
Contents

銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、「旅行? へー、誰と行ったの?」と変なさぐりをいれてしまうおじさん。

「彼氏と行ってきました」なんて言えるわけないので

兄弟のうちでいまだに未婚なのが上の弟と私だけであることもあって、よく2人で旅行に出かけたり、飲み歩いたりしておりまして、先日は山梨県まで富士山を見に行ってきました。

そんな話をすると

「旅行? へー、誰と行ったの?」

と、気にしてくれるおじさんが必ずいます。必ずです。

弟と行ったので「弟と行ってきました」とお答えしますし、仮に弟じゃない男性と旅行をしたのだとしても「弟と行ってきました」、もしくは「女友だちと行ってきました」「家族旅行です」としかお答えできませんし、それを信じるか信じないかはあなた次第。

「彼氏と行ってきました」なんて口が裂けても言えません。ええ、そういうものです。

ファンタジーとして楽しみましょう

「誰と行ったの?」に対する答えは最初から決まっていて、「弟と行ってきました」、もしくは「女友だちと行ってきました」「家族旅行です」以外はありえない、あってはならないのです。だって、そういうものですから。

皆さんの機嫌を損ねるわけにはいかないし、そもそも機嫌の悪いおじさんの相手をさせられるのはめんどうだし、そんなのまっぴらごめんです。

というわけなので「誰と行ったの?」なんて聞くだけムダ。

すべてファンタジー、フィクション、かりそめの世界です。

旅行も海水浴も弟と行きましたし、花火もお祭りも弟と行きます。ツーショット写真の若い男は誰かって? それも弟です。全員弟です。私たちには弟が100人くらいいるんです。たぶん。

  • 漫画：ひえじまゆりこ

    漫画：ひえじまゆりこ

ちゃんとそれ以外の理由でフラれるので安心して

今回は「旅行? へー、誰と行ったの?」と変なさぐりをいれてしまうおじさんについて解説しました。

どうしても恋人の有無が気になってしまうおじさんに朗報です。

恋人の有無は決定打にはなりません。

彼女があなたに気がないのであれば、恋人がいようがいまいが、無人島で2人きりになろうがノーチャンスです。一方で、もし彼女があなたに気があるのであれば例え若くてイケメンでムキムキマッチョの彼氏が100人いても迷わずあなたを選びます。

あなたの恋が実らないのは彼女に恋人がいるからではありません。ちゃんとそれ以外の理由で嫌われています。南無。

Series
Back to Series
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( 住宅ローン )
年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
OCT. 31, 2025
  • PR
    Large
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    ( Life )
    AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    認知症につながりかねない、医師が警告するやってはいけない「食べ方」習慣
    ( Life )
    NOV. 08, 2025

  • 2

    Large
    がんや認知症の原因になりかねない、摂りすぎると不調につながる身近な食品
    ( Life )
    NOV. 01, 2025

  • 3

    Large
    「若返り遺伝子」は誰の体にもある - 活性化の鍵を握る食事とは
    ( Life )
    NOV. 06, 2025

  • 4

    Large
    40代からの赤信号「男性ホルモン低下」5つのサイン、生活習慣病の入り口に注意
    ( Life )
    NOV. 07, 2025

  • 5

    Large
    食生活にある「粉」を取り入れると、腸も整いメンタルも安定へ
    ( Life )
    NOV. 05, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking