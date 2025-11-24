マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )
35 銀座ホステスが見た、残念なおじさん

ママを呼び捨てにしておじさんにキレられるおじさん

NOV. 24, 2025 11:00
Text : みずえちゃん
Share
Contents

銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、「ママを呼び捨てにしておじさんにキレられるおじさん」です。

ママはいつだって「高嶺の花」

いくつになってもモテ過ぎてしまう罪な女というのはたしかにいて、クラブのママなんかはその典型じゃないでしょうか。

50を過ぎて還暦を迎え、それでもなお現役バリバリのママと、ママを愛する男たち。男たちといっても、こちらも還暦過ぎのおじさまです。

20や30も年下の女とどうにかなろうとしているおっさんには正直「おいおい、どうしちゃったんだよ」と思うのですが、還暦同士の「駆け引き」を見ていると「オトナの恋って素敵だなあ」なんて思わされちゃいます。

いえ、20や30も年下の女とどうにかなろうとしているおっさんも、もちろんありがたいのですよ。そういうちょっとイッちゃってるおじさんたちのおかげで我々のような女がおまんまにありつけるのですからね。

おじさんVSおじさん

ある日のことです。ママの幼馴染を名乗る男性が来店しました。

幼馴染なので当然ですが「和彦さん」「ゆき」と、互いを当時の呼び名で呼び合いますよね。それにヤキモチをやいたおじさんたちが

「呼び捨てはちょっと違うんじゃないか」
「それはママに対しての礼節を欠いているというか」
「お店でそういうのはちょっとやめてほしい」

と、不満を口にしていました。

ママはというと

「ケンカしないで～」

と、優雅に微笑んでいました。

青春すぎます。

  • 漫画: ひえじまゆりこ

    漫画: ひえじまゆりこ

「何かあった2人」というのはひと目でわかる

今回は「ママを呼び捨てにしておじさんにキレられるおじさん」について解説しました。 「けんかをしないで」「私のために争わないで」と歌ったのは竹内まりやでしたっけ。そんなシチュエーションは、銀座のあちらこちらで繰り広げられています。

互いを当時の呼び名で呼び合う2人に「ただならぬもの」を感じていたおじさんですが、実際に「何か」あった男女というのはひと目でわかるもの。ちなみに、ママと幼馴染の男性にはその「何か」を感じなかったので、おじさんたちには安心してほしいです。

みずえちゃん

みずえちゃん

みずえちゃん

1989年生まれ。新潟県長岡市出身。関西外国語大学卒業後、大阪市内の広告代理店に勤務しながら、大阪北新地でキャバ嬢デビュー。現在は銀座のクラブに勤めるかたわら、フリーランスのライターとして活動している。

この著者の記事一覧はこちら
Series
Back to Series
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
チェンソーで世界No.1! ドイツの100年企業「スチール」本社で人気の理由を探る
NOV. 20, 2025
  • PR
    Large
    林業から生まれた異色競技! 斧とチェンソーで世界最強を競う「ティンバースポーツ」とは
    ( Life )
    NOV. 19, 2025
  • PR
    Large
    年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
    ( 住宅ローン )
    OCT. 31, 2025
  • PR
    Large
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    ( Life )
    AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    現役秘書900名が選んだ"絶対に外さない手土産"。「接待の手土産セレクション2025」発表
    ( Life )
    NOV. 21, 2025

  • 2

    Large
    男性ホルモン不足で心も体も「急速オジサン化」、今日からできる医師推奨ケア
    ( Life )
    NOV. 21, 2025

  • 3

    Large
    ママを呼び捨てにしておじさんにキレられるおじさん
    ( Life )
    NOV. 24, 2025

  • 4

    Large
    「ラブブおじ」に「若者言葉おじ」......パーカーよりも痛い、銀座で見た“若作りおじさん達”
    ( Life )
    NOV. 20, 2025

  • 5

    Large
    「妻とはレスです」と謎に教えてくれるおじさん
    ( Life )
    NOV. 17, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking