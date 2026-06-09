「人生100年時代」は、もはや理想論ではなく現実になりつつあります。『東大名誉教授が教える 死なない生き方』(北村俊雄／日本経済新聞出版)では、細胞生物学や免疫学の研究に携わり、iPS細胞研究にも関わった東大名誉教授が、最新の生命科学やアンチエイジング研究をもとに、「健康寿命100歳」を目指すための生活習慣を解説。運動や睡眠、食事、ストレス対策まで、長く元気に生きるための実践法を紹介しています。

今回は「飲酒のリスクとの付き合い方」について。

アルコールを飲まない人生なんて考えられないという人のために

人それぞれ考え方は異なり、生きていく中で何を大切にしたいかは当然違う。

長く健康に元気でいたいと思う人もいれば、アルコールを控えて禁欲的な生活をするなんて考えられないという人もいる。確かにリスクはあくまで統計的なものであり、アルコールを飲んでいると、あるいはタバコを吸っていると必ず病気になるというわけではない。

ここでは、アルコールをたくさん飲むということを前提で、少しでもリスクを少なくする対策に触れておく。

まず、よく言われることだが、空腹に飲酒するのではなく、何か食べながら飲むことだ。これによって、アルコールの吸収が抑制されるのが良いとされている。一方では、摂取カロリーが多くなりすぎるという問題はある。飲み足りなくて、結局飲酒量が増える可能性もある。

アルコール度数が強いウイスキーなどを飲む時には、水や炭酸水をチェーサーにして飲むのも、方法の一つだ。

よく言われるのは休肝日である。

時々、肝臓を休ませるのがいいと言われるが、飲酒量の総量が一番の問題であって、休肝日自体にはあまり意味はないと言う肝臓の専門医もいる。一方では、毎日飲む群と週に1〜2日休肝日を作る群で、トータル量を同じにして追跡すると、休肝日を作る方が肝硬変になる率は低かったとする調査はある。しかしながら、長期間にわたりこの実験を正確に行うのは不可能だ。それでも、休肝日の良い点は、毎日飲んでいるとどんどん量が増えそうだが、それに対する抑制効果が少しはあることだ。また、飲まない日をしっかり決めることができる人は意志が強く、そうでない人に比べて節制できている。

これらを総合すると、科学的なエビデンスは強くないが、休肝日は作る方がよいという結論になる。

医学的には、(積算合計で)アルコールを500キロ以上飲むと、肝硬変を発症するリスクが高いと考えられている。そうならないために、1日の量は40グラム以下に抑えることが推奨されている。この量は、500ミリリットルの缶ビールを2缶、日本酒2合、ワイン1/2本に相当する。肝硬変になると肝癌を発症するリスクも高くなる。

また、チャンポンは悪酔いすると言われるが、どれくらい酔うかは純粋にアルコール量によるので、飲みすぎなければ悪酔いはしない。ワインなど防腐剤が含まれるアルコールをたくさん飲むと、頭痛が残りやすい。このことが、チャンポンは悪酔いすると誤解される理由の一つだろう。

アルコール40g以下はあくまで肝硬変にならない量ということであり、最近では飲まないのが一番健康に良い(死亡率が低い)という考えが主流である。