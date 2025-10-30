TBS系列のテレビドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が話題です。
主人公は都内で働くサラリーマン・海老原勝男。彼は「女の幸せは、家で家庭料理を作って愛する人の帰りを待つこと」であると信じている、いわゆる亭主関白なタイプの男性です。
そして、同棲中の恋人・山岸鮎美が作る手料理に「しいて言うなら、おかずが茶色すぎるかな」とダメ出しをしてしまうなど、視聴者をイラっとさせる言動が目立ちます。
でも、現実世界で出会う“勝男”はもっと酷いかも……。
今回は「亭主関白がすぎるおじさんの問題発言10選」をご紹介します。
その1「女が外で働くなんて、家の恥」
これは女性の社会進出を否定し、家庭に専念すべきと考える古い価値観に基づく発言です。
でも「家庭に専念させてくれる優しい男」であるともとれそう。専業主婦希望の女性にとっては王子様みたいな男性ですね。
その2「誰のおかげで飯を食えると思っているんだ」
この発言は、夫が家庭の経済的な支え手であることを誇張し、妻を依存的な立場におくことを意図したものです。
妻が就労していても、パートや時短勤務などで夫よりも収入が少ない場合、「誰のおかげで飯を食えると思っているんだ」なんて言われてしまうのだとか。
せめてニートさせてやってから言って欲しいものです。
その3「主婦は楽でいいな」
この発言は主婦の役割(家事、育児、家庭運営など)を「楽」だと決めつけ、その労働や責任の価値を軽視するものです。
とはいえ、家族を養うだけの稼ぎを何十年もキープし続けなくてはならないお父さんたちの重責だってけっして軽視できません。お父さんもお母さんもどっちも偉い。
その4「掃除くらいちゃんとできないの?」
この発言は、掃除を相手の仕事であると決めつけ、その遂行を促すニュアンスを含むものです。
でも、ヘトヘトに疲れて帰ってきた家が散らかってたら私も同じことを言っちゃうかも。反省です。
その5「母さんの肉じゃがと味が違うよ」
これは、相手が作った料理を自身の母親の料理と比較し、暗に「劣っている」と批判するニュアンスを含むものです。
学生時代に付き合っていた男性に実際に「オレの母さんのと違う」と言われたことがあるのですが、亭主関白であることはさておくとしても、あまりにも「マザコン」過ぎて無理でした。
その6「オレの母さんはそんな服着ないよ」
これも学生時代に付き合っていたマザコンに言われたセリフです。
これは、女性のファッションをなぜか母親の基準で評価し、暗に批判したり自分の好みを押し付けるような文脈で使われる発言です。
「お前の母さんじゃないんだから当たり前だろ」と返したところ、ものすごくムッとされました。
――次ページには「家事＝全て女性の役割」にこだわり続ける男性たちが