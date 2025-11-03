マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )
32 銀座ホステスが見た、残念なおじさん

逆にストレス! 「たまには息抜きも必要ですよ」と店外デートばかり誘ってくるおじさん

NOV. 03, 2025 10:30
Text : みずえちゃん
Share
Contents

銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、「たまには息抜きも必要ですよ」と言って店外ばかり誘ってくるおじさん。

ノーギャラでは息抜きどころかストレスがたまる

店外というのはもちろん「店外デート」のことなのですが、デートだと思っているのはおじさんだけなので、ここではあえて「店外」と呼ぶことにします。

店外は、その日の売上を約束してくれる「同伴」や、その日の売上のお礼もかねて応じている「アフター」とはことなり、ホステスにとってはタダ働き同然の休日出勤。もちろんお手当もありません。

よって「たまには息抜きも必要ですよ」ということで

「土曜日か日曜日に食事でも行きますか?」
「映画でもいいですよ」
「有馬温泉行く?」

などとお誘いいただきましても、ノーギャラでは息抜きどころかストレスがたまります。私たち、お金が大好きで、その上誰よりも図々しいので。

  • 漫画：ひえじまゆりこ

    漫画：ひえじまゆりこ

地獄の沙汰もギャラ次第

友人や家族、もしくは恋人と食事をするなら、それは息抜きになります。映画も有馬温泉も同様です。

おじさんを「さすが!」とヨイショし、ときには愛想笑いもしてやりながらいただくディナーは、息抜きではなく接待です。おじさんの横で3時間もトイレを我慢しながら見る映画・国宝はもはや苦行。有馬温泉は……ノーコメントです。

ギャラをください。

店外したいおじさんは「お父さん」を目指しましょう

今回は「たまには息抜きも必要ですよ」と言って店外ばかり誘ってくるおじさんについて解説しました。

でも、休日のおでかけが苦痛じゃない、むしろそのお誘いが嬉しいものでさえあることがまれにあります。

なぜかホステスたちに懐かれて、休日の深夜まで飲み歩きや食べ歩きに付き合わされているおじさんはまれにいるんですよね。先週の土曜日は銀座で焼肉をごちそうになって、バーとスナックをはしごしました。おじさんはというと疲れて寝ていました。

「お父さん×娘たち」みたいな関係になっちゃうと、計算高い飲み屋の女たちでさえ喜んで休日のおでかけに応じてくれるようになります。どうしても店外がしたいおじさんは参考までに覚えておくとよいでしょう。

Series
Back to Series
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Money )
年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
OCT. 31, 2025
  • PR
    Large
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    ( Life )
    AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    がんや認知症の原因になりかねない、摂りすぎると不調につながる身近な食品
    ( Life )
    NOV. 01, 2025

  • 2

    Large
    「彼氏なんていないですよ」待ちをしてしまうおじさん
    ( Life )
    OCT. 27, 2025

  • 3

    Large
    「この値が低い人は死亡リスクが高くなる」、いちばん気にすべき血液検査の項目とは?
    ( Life )
    OCT. 18, 2025

  • 4

    Large
    不足すると男性ホルモン合成力が急速に減少、『男性更年期』に効く7つの栄養素と効果的な摂り方
    ( Life )
    OCT. 24, 2025

  • 5

    Large
    トイレ掃除からの解放 - そもそも「汚れを付着させない」という発想のTOTO「ネオレスト」
    ( Life )
    OCT. 28, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking