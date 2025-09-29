銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、「一応、ホテルの部屋はツインです」と教えてくれるおじさん。

出張中のお父さんたちは浮き足立ってしまいがち

銀座にいらっしゃるお客様の中には、地元から離れた場所で羽を伸ばしている出張中のビジネスパーソンも多い。そして中には

「一応、ホテルの部屋はツインです」

と、ホステスに対し何やら期待のこもった目で訴えているおじさんも……。

飲み屋さんは言葉遊びを楽しむ場でもあるので、

「素敵な女性とご一緒なのかしら」

「あら～、ダブルじゃないの?」

「すっごーい」

「いいなー」



と、お返しするとします。

すると、

「本当? じゃあ、一緒に来る? いいよ! オレは」

と、浮き足立ってしまうおじさんは少なくありません。皆さん、純粋なんですね。

なにが「東京タワーが見えるんだよ」だよ

「ちょっと寄っていきなよ」

「部屋を見に来ない?夜景がめっちゃキレイなんだよね」

「部屋のお風呂から東京タワーが見えるんだよ」

「ワインでも飲まない?」



ありがたいことに、そんなお誘いがないことはないです。

ちゃんとちょっと寄って、夜景を見て、風呂場から東京タワーも見て、ワインを飲んで、洋服もパンティも脱がないまま帰ります。

「え、だって夜景を見に来たんだよ?(笑)」と、すっとぼけたおすのがどこの誰よりも得意なのが我々です。奥様の皆様、どうかご安心ください。皆さんのご主人は潔白です。

ほんの少しだけご乱心されただけです。

遠回しなその言い方で逃げ道を作っているつもりなら

今回は、「一応、ホテルの部屋はツインです」と教えてくれるおじさんについて解説しました。

もちろんスケベなことがしたいし、しようと思っているのに

「一応、ホテルの部屋はツインです」

「ちょっと寄っていきなよ」



と、明確な意図については言及しないことで、いざという時の「逃げ道」を作っているつもりのそこのお前。その手は桑名の焼き蛤です。

すっとぼけ勝負で私たちに勝てると思わないでください。