マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )
27 銀座ホステスが見た、残念なおじさん

「一応、ホテルの部屋はツインです」と教えてくれるおじさん

SEP. 29, 2025 10:00
Text : みずえちゃん
Share
Contents

銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、「一応、ホテルの部屋はツインです」と教えてくれるおじさん。

出張中のお父さんたちは浮き足立ってしまいがち

銀座にいらっしゃるお客様の中には、地元から離れた場所で羽を伸ばしている出張中のビジネスパーソンも多い。そして中には

「一応、ホテルの部屋はツインです」

と、ホステスに対し何やら期待のこもった目で訴えているおじさんも……。

飲み屋さんは言葉遊びを楽しむ場でもあるので、

「素敵な女性とご一緒なのかしら」
「あら～、ダブルじゃないの?」
「すっごーい」
「いいなー」

と、お返しするとします。

すると、

「本当? じゃあ、一緒に来る? いいよ! オレは」

と、浮き足立ってしまうおじさんは少なくありません。皆さん、純粋なんですね。

  • 漫画：ひえじまゆりこ

    漫画：ひえじまゆりこ

なにが「東京タワーが見えるんだよ」だよ

「ちょっと寄っていきなよ」
「部屋を見に来ない?夜景がめっちゃキレイなんだよね」
「部屋のお風呂から東京タワーが見えるんだよ」
「ワインでも飲まない?」

ありがたいことに、そんなお誘いがないことはないです。

ちゃんとちょっと寄って、夜景を見て、風呂場から東京タワーも見て、ワインを飲んで、洋服もパンティも脱がないまま帰ります。

「え、だって夜景を見に来たんだよ?(笑)」と、すっとぼけたおすのがどこの誰よりも得意なのが我々です。奥様の皆様、どうかご安心ください。皆さんのご主人は潔白です。

ほんの少しだけご乱心されただけです。

遠回しなその言い方で逃げ道を作っているつもりなら

今回は、「一応、ホテルの部屋はツインです」と教えてくれるおじさんについて解説しました。

もちろんスケベなことがしたいし、しようと思っているのに

「一応、ホテルの部屋はツインです」
「ちょっと寄っていきなよ」

と、明確な意図については言及しないことで、いざという時の「逃げ道」を作っているつもりのそこのお前。その手は桑名の焼き蛤です。

すっとぼけ勝負で私たちに勝てると思わないでください。

Series
Back to Series
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    かえって体に悪影響、やってはいけない「タンパク質のとり方」
    ( Life )
    SEP. 27, 2025

  • 2

    Large
    海外富裕層が連日来店、わざわざ「日本でヴィンテージ品」なぜ購入?
    ( Life )
    SEP. 26, 2025

  • 3

    Large
    慢性疲労患者の75%が摂取不足、体のさまざまな細胞機能と関連する"ある成分"とは
    ( Life )
    SEP. 25, 2025

  • 4

    Large
    がんの予防や老化防止にも、イヌイットが教えてくれた新常識「ケトン食」とは
    ( Life )
    SEP. 26, 2025

  • 5

    Large
    なぜ立川、柏が急上昇? 都心高騰時代の「新・住みたい街」の共通点とは
    ( Life )
    SEP. 22, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking