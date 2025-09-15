マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )
25 銀座ホステスが見た、残念なおじさん

ママと『ロンリー・チャップリン』を歌うのが誰かでもめるおじさん

SEP. 15, 2025 14:00
Text : みずえちゃん
Share
Contents

銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、「ママと『ロンリー・チャップリン』を歌うのが誰かでもめるおじさん」です。

二人をつなぐあのメロディー

銀座のクラブでも、お店によってはカラオケを利用できます。カラオケはホステスと利用客が一緒に楽しめるエンターテイメントとして機能しており、親睦を深めるのに役立っています。

ホステスと「デュエット」することを楽しみにしている男性も多く、お気に入りの女の子と肩を並べてラブソングなどを気持ちよさそうに歌っています。

長年同じクラブに通っている男性の中にはママのファンも多い。ママのタイプはワンマン社長タイプや、一線からは退き、後方支援に徹しているタイプなど様々ですが、いくつになっても現役バリバリでモテまくる「高嶺の花」タイプのママなんかもいます。

この場合だと、ママの気を引きたい男性同士がちょっとピリピリします。メインフロアにカラオケがあって、お客同士がデンモクとマイクをシェアしているようなカジュアルなお店だとさらにピリッとします。

デュエットソングの代表格のひとつである、鈴木聖美さんの『ロンリー・チャップリン』ですが、これを誰かがママと一緒に歌うとなると

「先週もあのおっさんが歌ってたよな」
「ああ、(ママの)肩になんか触っちゃって図々しい」
「またあのおじさんかよ」

と、マイクを勝ち取れなかったおじさんたちから不満の声が続出します……。青春ですね。

  • 漫画：ひえじまゆりこ

    漫画：ひえじまゆりこ

ついにバトル勃発

ママの幼馴染を名乗る男性が来店したことがありました。

「るみ子」
「さとる君」

と、互いを下の名前で呼び合っているママと幼馴染の男性。

それを目にしたおじさんが

「呼び捨て! 呼び捨てにするのは! それはちょっと違うんじゃないか!」

と激高し、バトル勃発です。

下の名前で呼び合うことで親密さをアピールしている、と感じたのかもしれません。青春すぎます。

学校かよ

今回は、「ママと『ロンリー・チャップリン』を歌うのが誰かでもめるおじさん」について解説しました。

おじさんだって青春してます。夢中になれることがあるって素敵ですよね(棒読み)。

Series
Back to Series
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    日本では悪印象なのに、実は「週三回で心臓病のリスクを約37％低下させる」とある習慣
    ( Life )
    SEP. 11, 2025

  • 2

    Large
    全国で東京駅グランスタのみ! 夕方には売り切れてしまう、「サンドパンケーキ」
    ( Life )
    SEP. 12, 2025

  • 3

    Large
    狭くなる住宅……でも使い勝手を損なわないシステムキッチン - パナソニックの新「compact-3 plan」
    ( Life )
    SEP. 09, 2025

  • 4

    Large
    東京の静かな水路と閘門を歩く - 荒川ロックゲートから扇橋閘門へ
    ( Life )
    SEP. 10, 2025

  • 5

    Large
    夏の終わりに心身の不調をきたす「秋バテ」の人に不足している栄養素
    ( Life )
    SEP. 13, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking