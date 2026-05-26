「最近、急に老けた気がする」「疲れてる? と言われることが増えた」――40代以降、そんな変化を感じる男性は少なくない。実は男性の肌や顔は、40代を境に“複数の老化サイン”が一気に表面化しやすくなるという。

ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」第1回では、ゴリラクリニックの太田博之医師に、40代男性に増える「老け見え」の特徴や背景、生活習慣との関係、そして近年増えている美容医療について聞いた。

「40代から急に老ける男性」に起きていること

――40代以降で「急に老けた」と感じる男性には、どんな変化が起きているのでしょうか？

まず40代になると代謝が急に落ちます。代謝が落ちるということは肌の生まれ変わりも悪くなります。そのため、普段なら排出できたシミが排出できず、肌のハリがなくなりたるんでくる――このような現象が重なり"老けた"という印象を受ける方が多いと思われます。

また当院では、食欲低下に伴い体重が落ちることで、肌の急激なたるみが生じ、来院される方も多いです。

40代男性に増える“複数の肌悩み”

――美容皮膚科・男性美容の現場では、どんな悩み相談が増えますか？

先ほどの話にもつながりますが、たるみ、毛穴の開き、シミと多岐に渡ります。

「一つだけ気になる」という方もいらっしゃいますが、「シミも気になるし、毛穴も気になる、たるみも気になる」と、複数のお悩みを抱えて来院される方も非常に多くいらっしゃいます。

老け見えしやすいのは「髪」と「肌」

――特に“老け見え”につながりやすい部位はどこでしょうか？

老け見えしてしまうパーツとしてはやはり「髪」と「肌」がわかりやすいでしょう。

「髪」は毛量が減り、ボリュームがたちづらくなってくることにより若々しい印象が失われてしまいます。

また「肌」はキメが荒くなり、たるみやシミができることで肌質が低下、加えて肌色のムラが周りから見ると老け見えにつながることが多いと思います。

「疲れて見える顔」の原因はクマやくすみ?

――「疲れて見える顔」と「若々しく見える顔」の違いはどこにありますか？

「疲れて見える顔」と「若々しく見える顔」の違いとしてはさまざまな要素が含まれますが、代表的なものだとクマが挙げられます。

「よくクマがあるけど、疲れてるのでは？」と言われたことがある方も多いのではないでしょうか？

そのクマは疲れによるものではなく、脂肪が出っ張ってできてしまったクマの可能性があります。

また肌質でいうと全体的に肌がくすんでいると明るく見えず疲れている印象を受けることもあると思います。

睡眠不足や紫外線は“老化加速”につながる

――“老化を加速させる生活習慣”はありますか？

睡眠不足、飲酒、喫煙、紫外線などは肌を老化させてしまいます。

ただでさえ加齢に伴う影響を受けている中、ストレスや睡眠不足、喫煙による血管へのダメージ、紫外線による光老化が加わると肌の劣化は加速してしまうので、生活習慣やスキンケアを見直す必要が今一度あると思います。

セルフケアだけでは改善しづらい老化サインも

――セルフケアだけでは改善しづらい老化サインはどのようなものがありますか？

やはり、たるみやシミはセルフケアだけでは限界があると思います。

シミができないようにする、たるみを予防するといったケアは、スキンケアや普段の生活習慣の見直しである程度可能です。

ただ、すでにできてしまったシミや、生じてしまったたるみを、独学やセルフケアだけで改善していくのは非常に難しいと思われます。

40代男性に増えている施術とは

――「男性美容に抵抗があった人」が来院するきっかけには、どんなものがありますか？

初診時に「まさか自分が美容クリニックに来るなんて思わなかった」とおっしゃる方は非常に多いです。

仕事関係の周りの方や、奥様から指摘をされる、ないし周りもみんなやっているからそろそろ自分もなにかやらないと…という気持ちで治療を受けに来る方が多い印象です。

――どのような施術を受ける40代男性が増えていますか？

最近ではたるみに対してハイフや糸リフトを、シミに対して光治療を受けられる患者さまが多いです。

ハイフは腫れや赤みもなく行うことができ超音波で熱を加えて引き締める治療です。3～4カ月ごとにメンテナンスされると良いかと思います。たるみがより強い方は肌に溶ける糸を入れて引き締める糸リフトを合わせる方も増えてきました。

光治療は月1回程度熱を込めて肌の生まれ変わりを促進することでシミの色素を外に押し出していきます。こちらも腫れや赤みが生じづらいため通いやすい治療となります。