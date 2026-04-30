今回のテーマは、お金持ちの「ゴールデンウィークの過ごし方」です。

日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。

今回は、お金持ちに、ゴールデンウィーク中の旅行先として選ぶ地域や、大型連休中のこだわりなどを聞いてみました。

海外旅行派・別荘地で過ごす派

ゴールデンウィーク中といえば、人気観光地や飲食店、または空港、駅などの交通機関が大変混雑する時期です。また、ゴールデンウィーク中は宿泊費や交通費などが通常より高く設定されているため、家計への負担も相当なものです。

そんなゴールデンウィーク中ですが「子どものため」「奥さんの笑顔のため」と、海外旅行や国内旅行を計画しているお父さんもいらっしゃいます。

「目的地は妻の希望に従うのみ」 「半年前から航空券を手配している」

など、家族思いのお父さんも。

旅行先は「オーストリアでオペラ鑑賞をする」などの海外派と、「軽井沢の別荘地で過ごす」などの国内の高級リゾート地派に分かれました。非日常体験はプライスレスですよね。うらやましいです。

海外派のお父さんの中には

「海外でのトラブルも子どもにとっては欠かせない学びのひとつ」

「対応力を身に着けてほしい」

と話している方もいらっしゃいました。

あえてどこにも出かけない派

ゴールデンウィーク中は混雑する観光地を避け、自宅での休養や家族との時間を大切にするお金持ちも少なくありません。大型連休中はどうしても混雑でストレスを感じる上、通常時の数倍のコストがかかってしまいます。これを「無駄」と捉え、嫌う方は多いですよね。

また、日常的に国内外を飛び回っているビジネスパーソンにとって、ゴールデンウィークは自宅で過ごせる貴重な時間なのかもしれません。

子どもとランニングなどのスポーツを楽しんだり、自宅に親族を招いてバーベキューをするなど、長期休暇中は家族と質の高い時間を過ごしたいと考えるお金持ちが多いようです。

長期休暇＝休肝日

お金持ちにとって健康は何にも代えがたい資産のひとつです。お金持ちは健康こそが収益を最大化し、リスクを最小化する最も合理的な投資対象であることを理解しています。

ところが、ビジネスパーソンには日常的な飲酒がつきものです。彼らはパーティーや会食に招かれる、または主催する機会が多く、好き・嫌いに関わらず日常的にお酒を摂取しています。

そのため、ゴールデンウィークなどの大型連休を「休肝日」と捉え、身体のコンディションを整えることに専念するお金持ちも少なくありません。

「寝だめ」はしない

長期休暇を「寝だめ」のためのタイミングと捉え、1日中寝て過ごす方もいるでしょう。ところが、お金持ちの皆さんは寝だめをしません。

お金持ちは平日と休日で極端に睡眠時間を変えると「時差ぼけ」が起こり、お仕事のパフォーマンスが下がることを知っているからです。そのため、旅行をする派もしない派も、休日の睡眠時間や起床スケジュールは普段通り。

一定の時間に起床し、トレーニングやサウナなどといった朝のルーティンをいつも通りこなします。

ゴールデンウィークは「最終日」の過ごし方が肝心

最後に、お金持ちの皆さんに「ゴールデンウィーク最終日の過ごし方」について聞いてみました。これについては、旅行をする派もしない派も

「最終日はよほどのことがない限り予定を入れず、自宅で過ごす」

と、お答えになっていました。

精神的な余裕を確保し、翌日からの仕事モードへの切り替えをスムーズにするためゴールデンウィーク最終日は静かに過ごす方が多いようです。

また、

「最終日はあえて出社し、翌日からいつも通り仕事ができるよう環境を整える」

と、お答えになった方も。一流のビジネスパーソンにとって、休暇はあくまでもお仕事のパフォーマンスを最大化するためにあるもの。

連休最終日をフルに使って、混雑する観光地を巡ったり、飲酒しまくったりしている筆者は反省しました。

有意義な休日を

今回は、お金持ちの「ゴールデンウィークの過ごし方」について解説しました。

非日常体験こそプライスレスと捉え、長期休暇を利用して旅行をする方がいる一方、家族と質の高い時間を過ごしたいと考え、ゴールデンウィーク中はあえてどこにも出かけない方も多いことがわかりました。

長期休暇を「身体のコンディションを整えるための期間」と捉え、飲酒を控える方も。また、一流のビジネスパーソンは「寝だめ」はかえって仕事のパフォーマンスを下げると理解し、休暇中も一定の時間に起床し、いつも通りのルーティンをこなしているようです。

そして、ゴールデンウィークは最終日の過ごし方こそが大切。休暇＝お仕事のパフォーマンスを最大化するためにあるもの、と捉えている彼らは、連休最終日に羽目を外すことはありません。

お金持ちのゴールデンウィークの過ごし方を見習って、有意義な休日を過ごしたいものですね。