マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )
23 銀座ホステスが見た、残念なおじさん

ホステスに得意料理を聞いて「よし、合格!」と言うおじさん

SEP. 01, 2025 16:00
Text : みずえちゃん
Share
Contents

銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、ホステスに得意料理を聞いて「よし、合格!」と言うおじさん。

あなたに味噌汁を作ることはたぶん一生ないけれど……

「家庭的な女性」に対して、ネガティブなイメージを抱くおじさんは、たぶんあまりいないと思います。ホステスの中には「料理上手」を売りにしている子も少なくありません。 得意料理を聞かれた彼女たちが

「お味噌汁です」
「煮魚です」
「肉じゃがです」
「鶏の照り焼きです」

などと、それぞれ適当なことを答えているのに対し、

「よし、合格!」

と、指でオッケーサインを作っているそこのおじさん。

いったい何に合格したのか気になります。

  • 漫画：ひえじまゆりこ

シャバでこれをやるとアウト

飲み屋さんで女性に得意料理をたずね、「よし、合格!」とジャッジメントを下すのは全く問題じゃないのですが、シャバでこれをやるとアウトです。

まず、おそらくですが、その時代錯誤な価値観についてつっ込まれます。

家事や料理が得意で、家の中を清潔に保つことができ、家族の健康や快適な生活を維持できる女性を、一般的には「家庭的な女性」と呼びますね。それが間違っているとも、良くないとも全く思わないのですが、現代っ子たちにそのようなステレオタイプな期待を押し付けてしまうのはいけません。

また、一方的に相手を評価する態度は、ほとんどの場合受け入れられないでしょう。

素人の作った手料理なんて見せられましても

今回は、ホステスに得意料理を聞いて「よし、合格!」と言うおじさんについて解説しました。

これはずっと疑問なのですが、おじさんは女性と家庭料理の話なんかしていて楽しいのでしょうか。

お酒を飲んでいるときに、女に手料理の写真とか見せられながら、架空のおうちデートの話なんかされても楽しくないですよね? と、思っています。

だいたい素人が作った料理って、正直なところ全然美味しそうじゃないじゃないですか(暴論)。

おじさんはああいう時間も楽しめているのでしょうか。いえ、きっと楽しんでますよね。男性って本当に優しいですよ。

女の子が、使っている調味料や食材へのこだわりなどについて話しているとき、「で? その話、いつおもしろくなんだよ」と、私は思っています。

Series
Back to Series
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    ホステスを並べて「お前はイケる」「抱ける」「お前は無理」と一人ひとりを指さしながら宣言するおじさん
    ( Life )
    AUG. 25, 2025

  • 2

    Large
    「ゴルフはもはや仕事」銀座で聞いた、富裕層の趣味とは?
    ( Life )
    AUG. 28, 2025

  • 3

    Large
    人気高まる平屋、希望する既婚女性の約9割が興味を持つ「ミッドテリア」とは
    ( Life )
    AUG. 27, 2025

  • 4

    Large
    仕事の判断ミスが多い人と少ない人の違い「多い人ほど無意識でやりがちなこと」
    ( Life )
    AUG. 24, 2025

  • 5

    Large
    トレカ市場における「ポケカ急騰」の背景
    ( Life )
    AUG. 28, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking