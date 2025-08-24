ビールや日本酒を飲みすぎると「脳」が疲れてしまう理由

週末を楽しく過ごしても、日曜日の夕暮れ時になると、「また明日から仕事か」と思い、心が重くなる……。「サザエさん症候群」「ブルーマンデー」などと呼ばれる現象です。土日にたっぷり休んだのに、なぜ、「疲れが取れない」のでしょうか?「月曜の朝がつらい」のは、心の甘えではなく、心と体が疲れている「心身消耗」のサイン。原因は、じつは「1週間の生活リズム」にあるのです。

この記事では、疲れない「睡眠・食事・生活サイクル」の3つを軸にした「1週間のリズムの作り方」を解説した『「月曜の朝がつらい」がなくなる本』(森下克也/三笠書房)から一部を抜粋してご紹介します。今回のテーマは『ビールや日本酒好きな人は「脳の疲れ」に注意』。

ビールや日本酒好きな人は「脳の疲れ」に注意

アルコールそのものに栄養価はありませんが、ビールや日本酒、ワインには糖質が含まれています。「さあ飲み会だ、飲むぞ」ということになって、ろくに食事も摂らずに短時間の間にこれらを摂取すると血糖値が急激に上がり、インスリンの作用でかえって低血糖となって脳が疲れてしまいます。女性の場合は女性ホルモンの影響でいっそうひどい低血糖となり、頭がふらふらして倒れてしまうことさえあります。

飲み会などで飲酒しなければいけない場合は、あらかじめ軽く食事を摂っておくという工夫が必要でしょう。

飲み会が1日だけならまだいいのですが、何日も続くと必要以上に疲れてしまいます。これは、ビールや日本酒に含まれる糖質の影響で血糖値が一定に保てないこととともに、つまみを口にするだけで必要な栄養素の摂取がおろそかになりがちになること、アルコールを分解する肝臓に過大な負担がかかってしまうことによります。

「肝臓に負担がかかると疲れるの?」と思われるかもしれません。頑固な疲労感や倦怠感で病院にかかり、血液検査をやってみると肝機能が障害されていたという例はけっこうあることなのです。

また、飲酒が続くと、それに応じて膵臓からのインスリンの分泌が続きます。そうすると、インスリンの血糖を下げる作用に身体が慣れてしまい、簡単には下がらなくなります。それに反応してさらにたくさんのインスリンが分泌されるようになり、このいたちごっこで徐々に血糖が上がり、最終的には糖尿病へと進展します。

しかし、少量のアルコールが血栓を溶かし、脳卒中や心筋梗塞を予防してくれるのも事実です。この場合、少量とは30ミリリットル、ビールなら大瓶1本、ワインならグラス1杯、日本酒なら1合です。この量を目安に飲酒をするとよいでしょう。

また、飲み会が連日続き、アルコールの摂取が止まらないと、ビタミンB1が不足してきます。肝臓でアルコールを分解する過程で消費されるからです。

ビタミンB1の不足は、倦怠感、物忘れ、食欲不振、不眠、体重減少などを引き起こします。飲み会続きで仕事にならず、デスクでぐったりしている人はこういう状態に陥っていることがあります。これがさらに重症になると、手足のしびれる脚気が起きてきます。こうなると病院で専門的な治療を受けなければなりません。

ビタミンB1を多く含む食べ物は、豚肉、うなぎ、カシューナッツ、ピスタチオ、落花生などです。幸い、これらは酒のつまみとしてもよく出てくるものです。日常の食生活の中ではもちろんのこと、飲みに行った先でもビタミンB1に思いを馳せ、これらのつまみを意識的に食べるとよいでしょう。