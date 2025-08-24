マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

ビールや日本酒を飲みすぎると「脳」が疲れてしまう理由

AUG. 24, 2025 10:30
Share
Contents

週末を楽しく過ごしても、日曜日の夕暮れ時になると、「また明日から仕事か」と思い、心が重くなる……。「サザエさん症候群」「ブルーマンデー」などと呼ばれる現象です。土日にたっぷり休んだのに、なぜ、「疲れが取れない」のでしょうか?「月曜の朝がつらい」のは、心の甘えではなく、心と体が疲れている「心身消耗」のサイン。原因は、じつは「1週間の生活リズム」にあるのです。

この記事では、疲れない「睡眠・食事・生活サイクル」の3つを軸にした「1週間のリズムの作り方」を解説した『「月曜の朝がつらい」がなくなる本』(森下克也/三笠書房)から一部を抜粋してご紹介します。今回のテーマは『ビールや日本酒好きな人は「脳の疲れ」に注意』。

ビールや日本酒好きな人は「脳の疲れ」に注意

アルコールそのものに栄養価はありませんが、ビールや日本酒、ワインには糖質が含まれています。「さあ飲み会だ、飲むぞ」ということになって、ろくに食事も摂らずに短時間の間にこれらを摂取すると血糖値が急激に上がり、インスリンの作用でかえって低血糖となって脳が疲れてしまいます。女性の場合は女性ホルモンの影響でいっそうひどい低血糖となり、頭がふらふらして倒れてしまうことさえあります。

飲み会などで飲酒しなければいけない場合は、あらかじめ軽く食事を摂っておくという工夫が必要でしょう。

飲み会が1日だけならまだいいのですが、何日も続くと必要以上に疲れてしまいます。これは、ビールや日本酒に含まれる糖質の影響で血糖値が一定に保てないこととともに、つまみを口にするだけで必要な栄養素の摂取がおろそかになりがちになること、アルコールを分解する肝臓に過大な負担がかかってしまうことによります。

「肝臓に負担がかかると疲れるの?」と思われるかもしれません。頑固な疲労感や倦怠感で病院にかかり、血液検査をやってみると肝機能が障害されていたという例はけっこうあることなのです。

また、飲酒が続くと、それに応じて膵臓からのインスリンの分泌が続きます。そうすると、インスリンの血糖を下げる作用に身体が慣れてしまい、簡単には下がらなくなります。それに反応してさらにたくさんのインスリンが分泌されるようになり、このいたちごっこで徐々に血糖が上がり、最終的には糖尿病へと進展します。

しかし、少量のアルコールが血栓を溶かし、脳卒中や心筋梗塞を予防してくれるのも事実です。この場合、少量とは30ミリリットル、ビールなら大瓶1本、ワインならグラス1杯、日本酒なら1合です。この量を目安に飲酒をするとよいでしょう。

また、飲み会が連日続き、アルコールの摂取が止まらないと、ビタミンB1が不足してきます。肝臓でアルコールを分解する過程で消費されるからです。

ビタミンB1の不足は、倦怠感、物忘れ、食欲不振、不眠、体重減少などを引き起こします。飲み会続きで仕事にならず、デスクでぐったりしている人はこういう状態に陥っていることがあります。これがさらに重症になると、手足のしびれる脚気が起きてきます。こうなると病院で専門的な治療を受けなければなりません。

ビタミンB1を多く含む食べ物は、豚肉、うなぎ、カシューナッツ、ピスタチオ、落花生などです。幸い、これらは酒のつまみとしてもよく出てくるものです。日常の食生活の中ではもちろんのこと、飲みに行った先でもビタミンB1に思いを馳せ、これらのつまみを意識的に食べるとよいでしょう。

『「月曜の朝がつらい」がなくなる本』(森下克也/三笠書房)

週末を楽しく過ごしても、日曜日の夕暮れ時になると、「また明日から仕事か」と思い、心が重くなる……。「サザエさん症候群」「ブルーマンデー」などと呼ばれる現象です。土日にたっぷり休んだのに、なぜ、「疲れが取れない」のでしょうか?「月曜の朝がつらい」のは、心の甘えではなく、心と体が疲れている「心身消耗」のサイン。原因は、じつは「1週間の生活リズム」にあるのです。そこで本書では、疲れない「睡眠・食事・生活サイクル」の3つを軸にした「1週間のリズムの作り方」をわかりやすく紹介します。たとえば、水曜日は疲れのピーク。「いつもより30分早く寝る」のが正解。「たまった仕事は木曜に片付ける」「週の後半は軽めのランチにする」「日曜は『したいこと＋あえて月曜の準備』」……などなど、心と体に疲れをためない具体策が満載。人生を思う存分、楽しめる本!

森下克也(心療内科医、医学博士)

1963年生まれ。久留米大学医学部卒業後、東京女子医科大学で8年間の脳外科医のキャリアを経て、米国へ留学。帰国後は浜松医科大学心療内科にて、全人的医療の提唱者である永田勝太郎先生に師事、漢方と心療内科の研鑽を積む。浜松医科大学病院、浜松赤十字病院、豊橋光生会病院などを経て、2006年精神科漢方の専門施設としてもりしたクリニックを開業、現在に至る。約2万人の精神疾患や不定愁訴の患者を漢方で治療。著書に、『決定版「軽症うつ」を治す』(角川SSC新書)、『うつ消し漢方』(方丈社)、『もしかして、適応障害?』(CEメディアハウス)他多数。
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    多くの持ち家は価値が下がり"消耗品"に、2030年以降に起こりうる決定的な出来事
    ( Life )
    AUG. 17, 2025

  • 2

    Large
    「Z世代はOJTで成長しない」定番の新人研修が時代遅れになりつつあるワケ
    ( Life )
    AUG. 20, 2025

  • 3

    Large
    銀座ホステスが明かす「焼酎好きなおじさんが、あえてウイスキーボトルもキープ」理由とは?
    ( Life )
    AUG. 21, 2025

  • 4

    Large
    「寝つけない」を解消するために、心の中で発するといい言葉
    ( Life )
    AUG. 21, 2025

  • 5

    Large
    がん、糖尿病、認知症の原因にも――全疾患の9割に関係する"化学物質"とは
    ( Life )
    AUG. 09, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking