マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

仕事の判断ミスが多い人と少ない人の違い「多い人ほど無意識でやりがちなこと」

AUG. 24, 2025 12:00
Share
Contents

私たちは毎日様々な判断をしながら生活しますが、判断ミスをしてしまうこともあります。仕事で判断ミスをしたときは、取り返しのつかない大事になってしまう可能性もあり、多くの人ができる限り仕事での判断ミスを減らしたいと思っているはずです。

そこで本記事では、医学博士で「脳の学校」代表を務める加藤俊徳氏の著書『仕事の「判断ミス」がなくなる脳の習慣』から、一部を編集・抜粋してお届けします。

つい余計なことを考えてしまう人は判断ミスが多い

判断ミスを誘発するバイアスの話を続けてきましたが、ここからは少し角度を変えて、判断ミスが生じる原因についていくつか紹介したいと思います。

まずは、ミスを招く「思考のノイズ」について。判断ミスが多い人は、考えなくてもいいことを、ムダに考えたり悩んだりしています。

つまり、思考のノイズが多いのです。

それに対して判断ミスが少ない人は、思考にムダがなく、頭の中がすっきりと整理されています。

例えば、レポートを作成し、1週間後にそれを提出するように上司から命じられたとしましょう。

判断ミスの少ない思考にムダのない人は、「レポートの狙いと目的」「レポートの内容の構成」「レポートの大体の分量」など、必要最低限のチェックポイントをまず上司に確認し、提出期限から逆算して大まかな日程を立て、作成に取りかかります。

彼らはこれらのチェックポイント以外に、注意や思考をそらすことなく、作成に没頭し、期限に間に合わせるようにアウトプットします。

ところが思考のノイズが多い人は、前述のチェックポイントに集中することができません。

(1)どうしてこのタイミングで、自分にレポートを書かせようとしたのだろうか?
(2)レポートを命じたときの顔がこわばっていたけれど、何か理由があるのだろうか?
(3)もしこのレポートがうまくできなかったら、どんな評価が下されるのだろうか?
(4)期限よりも早めに提出した方が喜ぶのだろうか? それともギリギリまでかかっても、内容が充実していた方がいいのか?

このようにさまざまな想念や迷いが頭の中に去来し、混乱してしまうのです。

お気付きかと思いますが、これらの雑多な理念のほぼすべてが、本来考える必要のないムダなものです。

例えば(3)までの想念に関しては、自分で考えたとしても結論が出るものではありません。

仮に何らかの結論めいたものが出たとしても、レポートの出来具合には直接関係はないものです。

最後の(4)に関しては、迷ったり悩んだりする前に、上司に聞けば済むことです。

雑多な概念のほとんどは、自分自身でコントロールできない問題です。思い悩んでどうなるものでもありません。

頭がスッキリとしている人はそれがわかっているので、そのようなムダな思考を一切しません。

やるべきことは、上司に命じられたレポート作成に集中し、より良いレポ―トを書いて提出するだけ。じつにシンプルです。

どちらの人が正しい判断を下せるか、どちらの人が判断ミスをしやすいか、もはや一目瞭然でしょう。

判断ミスの少なからずは、ムダな思考に捉われてしまうことから起きると考えられます。

『仕事の「判断ミス」がなくなる脳の習慣』(加藤俊徳 著/クロスメディア・パブリッシング 刊)

AかBか? 迷ったときの頭の使い方がわかる1冊! 判断が速くて正確な人が「決める前」に考えていること

判断することも判断ミスも、すべては人間の脳が行っている活動です。脳の構造と働き方を紐解いていけば、判断ミスがどのようにして起こるか、そのメカニズムを解き明かすことができるのではないか。それによって判断ミスをどう防ぐか、あるいはミスをしたときのリカバリー法がわかるのではないか。著者の脳研究者という独自の立場と、医師として数多くの臨床に当たる中で、致命的な判断ミスを避けるために最大限注力してきた体験を踏まえて、その詳しい内容と具体的な方法を提案します。

Amazon購入ページはこちら

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      多くの持ち家は価値が下がり"消耗品"に、2030年以降に起こりうる決定的な出来事
      ( Life )
      AUG. 17, 2025

    • 2

      Large
      「Z世代はOJTで成長しない」定番の新人研修が時代遅れになりつつあるワケ
      ( Life )
      AUG. 20, 2025

    • 3

      Large
      銀座ホステスが明かす「焼酎好きなおじさんが、あえてウイスキーボトルもキープ」理由とは?
      ( Life )
      AUG. 21, 2025

    • 4

      Large
      「寝つけない」を解消するために、心の中で発するといい言葉
      ( Life )
      AUG. 21, 2025

    • 5

      Large
      がん、糖尿病、認知症の原因にも――全疾患の9割に関係する"化学物質"とは
      ( Life )
      AUG. 09, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking