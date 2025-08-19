「プチ贅沢」ランキング、贅沢の頻度や内容を紹介！

節約志向のなかで使われるようになった「プチ贅沢」。もとは女性誌などで生まれた言葉とされていますが、今では年齢性別問わず「日常のささやかな楽しみ」を指す言葉としてすっかり定着しています。

さて、みなさんのプチ贅沢はどのくらいの頻度で、どのような内容なのでしょうか。本記事ではマイナビニュース会員を対象にアンケート調査を行い、結果をランキングにまとめました。ぜひ、ご自身のイメージと照らし合わせてみてください。

プチ贅沢ランキング

プチ贅沢をすることはある?

はじめに、プチ贅沢をすることがあるかどうかを聞きました。

ある…78.1%

ない…21.9%



プチ贅沢の頻度はどのくらい?

プチ贅沢の頻度がどのくらいなのか、先の質問で「ある」と答えた方に聞きました。

1位:月に2〜3回(32.3%)

2位:月に1回(29.1%)

3位:数ヶ月に1回(19.2%)

4位:ほとんどしない(12.1%)

5位:ほぼ毎週(7.3%)

「月に2～3回」と「月に1回」と答えた方が全体の6割以上に。多くの方が、毎月何かしらのプチ贅沢を楽しんでいるようです。

プチ贅沢として何をする?

それでは、みなさんはどんなプチ贅沢をしているのでしょうか。アンケートの回答数が多かった順にランキングにしました。

1位:日帰り温泉や小旅行に出かける(22.4%)

2位:お取り寄せグルメ(和牛、海鮮、スイーツなど)を買う(16.2%)

3位:高級レストランでランチをする(15.9%)

4位:有名パティスリーで季節限定スイーツを買う(8.2%)

5位:クラフトビールやワインのテイスティングセットを買う(4.1%)

5位:コンサートや舞台を良い席で観覧する(4.1%)

7位:高級スパやエステを体験する(3.1%)

7位:上質なコーヒー豆や紅茶を買う(3.1%)

9位:ハイブランドのアイテムを買う(2.4%)

10位:ホテルのラウンジで読書をして過ごす(1.7%)

11位:香水やスキンケアの限定品を買う(1.4%)

11位:美容院でヘッドスパやトリートメントをしてもらう(1.4%)

11位:おしゃれな雑貨やインテリアアイテムを買う(1.4%)

14位:ネイルやまつげエクステのメンテナンスをする(1%)

14位:料理教室やワークショップに参加する(1%)

みなさんにとっての「プチ贅沢」は入っているでしょうか? ここからは、アンケートに寄せられた声をご紹介します。

1位 日帰り温泉や小旅行に出かける(22.4%)

プチ贅沢で一番多かったのが「日帰り温泉や小旅行に出かける」でした。宿泊するほどの時間やお金はかけられなくても、近場の温泉や観光地に出かけて非日常を味わうことが「プチ贅沢」と考える方が多いようす。ちなみに2024年の調査で、日本人が1回の日帰り旅行にかけるお金は、1人当たり19533円(※)。行き先としては、温泉地のほかに有名なお寺や神社、庭園、美術館巡りなどがあるようです。

※出典: 観光庁「 旅行・観光消費動向調査 2024年 年間値(確報)」

ユーザーコメント

「時々伊豆の温泉に行って、ハイキングを楽しんでいます」(57歳男性)

「車中泊で旅行して、その土地の温泉に入る時が至福の時」(53歳男性)

「ちょっとした旅行でも、準備のときから楽しめる。お金はかかるが満たされた気持ちになれる」(54歳女性)

「普段はシャワーだけなので、温泉に行って湯船に浸かるだけで贅沢な気分になります」(57歳男性)



2位 お取り寄せグルメ(和牛、海鮮、スイーツなど)を買う(16.2%)

ネットでこだわりの食品を購入して、家で楽しむという方も多いでしょう。「お取り寄せ」はもともと、店舗に在庫がないときに多店舗から取り寄せて自宅配送してもらうという意味ですが、現在は全国津々浦々のこだわりの食品をネット注文するという意味も。有名デパートやECサイトなどでは独自の人気ランキングなどを紹介。選んでいるときから楽しい時間に浸れます。

ユーザーコメント

「旅行やレストランでの食事も魅力的だが、その分をお取り寄せに使えばいい食品が買える。家族の好みも取り入れられるし、自分たちのペースで味わえるからいいと思う」(64歳男性)

「2、3カ月に一度、毎回違う地域のブランド牛肉を取り寄せ、すき焼きや牛しゃぶを楽しむのがわが家の慣例です」(63歳男性)

「金銭的に、身の丈に合っていると感じます」(38歳男性)

「ちょっと贅沢な調味料を取り寄せています。料理のレシピが広がって楽しい」(61歳男性)

3位 高級レストランでランチをする(15.9%)

いつもならパパッと済ませることに時間やお金をかければ、贅沢気分もひとしお。ディナーでは大げさでも、時間が限られて予算も手が届きやすいランチならハードルは下がります。レストランに出かけなくても、いつものお店でセットメニューにしてもらう、デザートを付けるなども「プチ贅沢」に。ホテルのラウンジでアフタヌーンティーを楽しむ「ヌン活」を実践しているという人も。

ユーザーコメント

「光熱費や物価が上がって家での毎日の食事が質素なので、たまには美味しいものを外で食べたい」(53歳男性)

「美味しい料理とおしゃべりを一度にすることで、満足感や解放感、充実感を味わえるから」(47歳女性)

「ランチというか、アフタヌーンティーを楽しんでいます」(61歳男性)

4位 有名パティスリーで季節限定スイーツを買う(8.2%)

疲れたときは、甘いものでほっと一息いれたいもの。駅構内のお店やデパ地下の催事など、つい足を止めてしまう方も多いでしょう。スイーツを自分のためだけに購入するというは何とも言えない贅沢感があります。「今だけ」「数量限定」という言葉も魅力的。

ユーザーコメント

「手軽に楽しめるし、時間もかからないから」(40歳女性)

「仕事の疲れをいやすには甘いものが一番」(55歳男性)

「毎回違ったものを選べるという楽しみがあるから」(41歳女性)

5位 クラフトビールやワインのテイスティングセットを買う(4.1%)

色んな種類のお酒を少しずつ楽しめる時間は、お酒好きにとってたまらないものです。ビール、ワイン、日本酒、ウイスキーなどをネットで注文すれば、あとは家でのんびりと楽しむだけ。お店で飲むのとはまた違った楽しさがあります。

ユーザーコメント

「ちょっといいワインを飲むだけで、贅沢している気分に浸れる」(45歳男性)

「月に1回の頻度で、自分が好きなビールやワインのセットを買っている。明日への活力になる」(37歳男性)

「ストレス発散や気分転換が手軽にできます」(50歳男性)

5位 コンサートや舞台を良い席で観覧する(4.1%)

コンサートや舞台はそれだけで非日常感を満喫できますが、少し良い席にアップグレードすれば満足感はさらに上昇。もっと気軽に行ける映画館でも、リクライニングできたり一席ずつ仕切られていたりする、プレミアムシートを備えているところもあります。

ユーザーコメント

「推し活が好きなので」(55歳女性)

「非日常を味わうことができるから」(52歳男性)

7位 高級スパやエステを体験する(3.1%)

ユーザーコメント

「贅沢すぎるかなと思いつつも、やっぱり楽しみ」(59歳女性)

「マッサージで疲れをとりたいから」(43歳男性)

「身近な場所にある温泉でゆっくりしたい」(43歳男性)

7位 上質なコーヒー豆や紅茶を買う(3.1%)

ユーザーコメント

「コーヒーが大好きなので、美味しいコーヒーを飲むと癒されます」(49歳女性)

「あまりお金をかけずに楽しめるので」(40歳男性)

9位 ハイブランドのアイテムを買う(2.4%)

ユーザーコメント

「長く使えて、持っているだけでうれしい気持ちになれるものが欲しい」(31歳男性)

「買うことを目標にすれば、仕事へのモチベーションも上がる」(45歳男性)

「手元に残るものにお金をかけたいと思う」(38歳男性)

10位 ホテルのラウンジで読書をして過ごす(1.7%)

ユーザーコメント

「月に1度、ラウンジで美味しいものを食べ、ゆっくりして過ごすというのは最高の贅沢だと思う」(62歳女性)

11位 香水やスキンケアの限定品を買う(1.4%)

ユーザーコメント

「フレグランスの香りに癒されるのが好きだから」(48歳男性)

「手軽に高級感を味わえるので」(35歳女性)

11位 美容院でヘッドスパやトリートメントをしてもらう(1.4%)

ユーザーコメント

「すっきりするし、自分に投資できた感じがして満足感がある」(51歳女性)

「4カ月に一度、マッサージで頭皮をケアしてもらう時間が最高です」(45歳女性)

11位 おしゃれな雑貨やインテリアアイテムを買う(1.4%)

ユーザーコメント

「気分が上がるような空間にいたいので」(55歳女性)

14位 ネイルやまつげエクステのメンテナンスをする(1%)

ユーザーコメント

「お店でプロに手入れしてもらうという贅沢感」(56歳女性)

14位 料理教室やワークショップに参加する(1%)

ユーザーコメント

「リフレッシュやストレス解消の時間になります」(54歳女性)

こんなプチ贅沢も

ランキングにはないですが、下記のようなプチ贅沢を楽しんでいるという声も。

たまに外食する

「普通のお店だとしても、夜ごはんを外食すると特別に感じる」(52歳男性)

「毎週金曜日にカレーチェーン店に行って好きなトッピングを頼み、コーンスープ、サラダ、アイスコーヒーも注文。量や辛さはその時の気分で」(45歳男性)

「家族といっしょに。家族が喜ぶのがうれしいから」(54歳男性)

ランチに1000円かける

「いつも700円程度なので、1000円はけっこう贅沢」(57歳男性)

ランチをビュッフェにする

「週に1回。楽しいし、野菜や肉をしっかり食べられるから健康管理もしやすい」(34歳女性)

ビールを飲む

「普段は第3のビールなので」(60歳男性)

コンビニスイーツを買う



「コンビニだからアクセスもしやすいし、品ぞろえが楽しい」(57歳男性)

スーパーでお刺身を買う

「刺し身が大好きなので、少しいいものを買います」(53歳男性)

ゲームで課金する

「ストレス発散にちょうどいいです」(47歳男性)

家電に使う

「フラグシップモデルを購入することがプチ贅沢」(31歳男性)

あなたにとってプチ贅沢とは?

「エネルギーとやる気をチャージできるもの」(56歳男性)



「節約生活において、自分の趣味の分野にお金をたくさん使うこと」(51歳男性)



「ちょっとしたご褒美だけど、お金や時間がそれほど負担にならないもの」(40歳女性)



「いつもは躊躇してしまうことを楽しむこと」(64歳男性)



「欲しいと思ったものを買うこと。ケチると後悔する」(38歳男性)



プチ贅沢をする理由は?

「常に節約し続けている生活の、唯一の抵抗みたいなもの」(38歳男性)

「非日常が味わえる、たまの息抜き」(33歳男性)

「ストレス発散と健康増進のために欠かせないから」(34歳女性)

「普段の生活から脱却し、解放感を感じたいから」(55歳男性)

「大変なことをクリアした時や気持ちを切り替えたい時に、自分を奮い立たせたいから」(54歳男性)

プチ贅沢は「月に数回」、「小旅行」や「グルメ」という人が多数

プチ贅沢に関するアンケート調査についてまとめました。「プチ贅沢をする」という方は全体の約8割、そのうち半数以上が「月に2〜3回」または「月に1回」、プチ贅沢を楽しんでいるという結果に。

内容は多い順に、1位「日帰り温泉や小旅行」、2位「お取り寄せグルメ」、3位「高級レストランでランチ」となり、4位と5位にも食に関するものが続きました。ランキング上位は日帰りのお出かけや手軽に楽しめる美味しいものなど、あまり時間やお金をかけずに楽しめるものが並びましたが、さらにお金を抑えられる「コンビニスイーツ」、「ビール」、「ゲーム課金」などをプチ贅沢とする声も多くありました。

プチ贅沢は「自分へのご褒美」であり、「明日へのエネルギーチャージ」、「自分を奮い立たせるもの」など、プラスのイメージでとらえている方が多いようです。その内容が何なのかは、人によってさまざま。みなさんも、自分にとってのプチ贅沢を考えてみませんか。

調査時期: 2025年6月26日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計401人(男性: 317人、女性: 84人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート

