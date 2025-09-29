マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )
8 ブランド名品語り

「いつも同じ服ばっかり」から脱却、大人のための“ちょっといいシャツ”

SEP. 29, 2025 14:00
Text : とあるショップのてんちょう
Share
Contents

ハイブランドは、多くの人に愛される名品を持っています。それぞれのブランドのこだわりや技術、センスが詰まった奥深い世界には魅力がたっぷりです。本連載では、『教養としてのハイブランド』(彩図社)で話題のとあるショップのてんちょう氏が、毎月選りすぐりのアイテムを語っていきます。

第8回の名品語り、今回紹介するのはマーガレットハウエルのカットソーです。

  • マーガレットハウエルのシャツ

    マーガレットハウエルのシャツ

皆さんは好きな洋服のブランドってあったりしますか? この名品語り、実は当初は小物アクセサリーに絞ってご紹介していたのですが、今回は初の洋服、マーガレットハウエルのご紹介です。

まずは簡単にブランドの紹介をしましょう。

マーガレットハウエルは1970年から始まったイギリスのブランド。

ブランド名の由来は自身の名前、イングランド出身の女性デザイナーのブランドです。

イギリスといえば伝統を重んじる文化と聞いた事のある方も多いでしょう。伝統はファッションにおいても大切な要素。僕自身、いわゆる英国的な硬質なスタイルは大好きです。

しかしその一方で、時に伝統を破った先にある革新性、そういったスパイスを求めたくなるのもまたファッションの性なんじゃないかなと。

マーガレット・ハウエルは当初、メンズシャツの製造からスタートしたブランドでした。彼女の手掛けたシャツは、当時のイギリスの主流であったシャツとは異なるものでしたが、それが高く評価され、イギリス版Vogueといったメディアでマーガレットハウエルは「イギリスの伝統を打ち破ったデザイナー」と紹介されるようになります。

現在は日本でも、非常に人気の高いブランドになっていますよね。

写真は私物のマーガレットハウエルのシャツ。綿100%のしっかりと目の詰まったジャージー生地で、フロントは3Bのポロシャツ型のデザイン。大きなホーンボタンが特徴的です。個人的には、マーガレットハウエルの中でも一番よく着ているアイテムですね。

トラディショナルな要素がありつつも肩肘張らず、それでいてメンズだからとラギットになりすぎず、シンプルかつ清潔な佇まい。女性の作るメンズ服特有のニュートラルな感じが、なんというか本当にちょうど良いんですよね。

「普段はユニクロばかりだけど、せっかくだしちょっとブランドものも欲しい」

そんなファッション初心者の方にも、お洒落の第一歩としてぜひオススメ出来るブランドですよ!

とあるショップのてんちょう

とあるショップのてんちょう

セレクトショップの店長／バイヤーとしての経験を持ち、現在もアパレル業界に身を置く。「とあるショップのてんちょう」として、YouTubeをはじめとする各メディアで情報を発信中。
YouTube：https://www.youtube.com/@toarushop

この著者の記事一覧はこちら
Series
Back to Series
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      かえって体に悪影響、やってはいけない「タンパク質のとり方」
      ( Life )
      SEP. 27, 2025

    • 2

      Large
      海外富裕層が連日来店、わざわざ「日本でヴィンテージ品」なぜ購入?
      ( Life )
      SEP. 26, 2025

    • 3

      Large
      慢性疲労患者の75%が摂取不足、体のさまざまな細胞機能と関連する"ある成分"とは
      ( Life )
      SEP. 25, 2025

    • 4

      Large
      がんの予防や老化防止にも、イヌイットが教えてくれた新常識「ケトン食」とは
      ( Life )
      SEP. 26, 2025

    • 5

      Large
      なぜ立川、柏が急上昇? 都心高騰時代の「新・住みたい街」の共通点とは
      ( Life )
      SEP. 22, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking