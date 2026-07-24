いまの場所にたどり着くまでに、どんな選択肢があったのか――。この連載では、道を切り開き始めた次代の担い手たちに、歩んできた決断の背景と、その先に見据える未来を聞いていく。それぞれの選択がどのように現在をつくり、次の挑戦へつながっていくのかを、記録していく試みだ。

本稿で話を聞いたのは、お笑いコンビ 豪快キャプテン。べーやんさんは1994年10月2日生まれでNSC大阪36期(広島県広島市出身)、山下ギャンブルゴリラさんは1988年7月16日生まれでNSC大阪35期(兵庫県神戸市)。2019年にコンビを結成し、M-1グランプリ2025のファイナリストとなった。東京ガーデンシアターにて話を聞いた。

証券マンがお笑い芸人の道へ

――お笑い芸人を目指したきっかけについて教えて下さい。

山下ギャンブルゴリラさん(以下、敬称略)：地元の兵庫では、お昼から漫才のテレビ番組をやってました。だから保育園に通ってた頃から「漫才って面白いな」と思ってたんです。そのときは、今では師匠クラスの方たちの漫才をよく見てましたね。中田カウス・ボタンさん、オール阪神・巨人さん、大木こだま・ひびきさん、トミーズさんあたりです。カウス師匠の、特徴のある喋り方とか好きでしたね。

べーやんさん(以下、敬称略)：ボクは広島出身なんですけど、地元では漫才番組とかは一切やってなかったです。でも志村けんさんが大好きで、ゴールデンでやってた『バカ殿様』とか見てて漠然と「志村さんになりたい」って思った記憶はあります。その後、だんだんお笑い芸人という職業を意識するようになっていった感じです。

―――ほかの選択肢も考えましたか?

山下：僕は大学を出て就職もしました。そもそも父母とも大学を出ていなくて、そんな家庭から「大学に行く子が出たぞ、すごい」と親戚の間で話題になったんです。そんなこともあり「芸人になりたい」とは言い出せなくて。就職活動をしたら証券会社から内定をもらえて、家族も「これはほんまにすごい」と喜んでくれたので、一旦は仕事をしてみて、まだ芸人をやりたかったら自分で貯めたお金でNSCに入ろうかな、と思ってました。

べーやん：僕は中学生の頃から「将来はお笑いの世界に入りたい」とは思っていました。親父が電気工事士をやっている関係で、手に職をつけたくて高校は工業高校に進んだんですが、受かったのは第1志望の電気科ではなく、第2志望の環境設備科でした。そこで高校時代には資格試験も受けてみたんですが、合格をもらえなくて。そもそも1個も勉強できない子だったので、それじゃもう芸人しかないと思って、高校卒業後にNSCに入りました。

――その選択に、周りは反対しましたか?

山下：おかんは「あんたの人生なんだから、やりたかったらしゃあない」って言ってくれたんですが、親父はめちゃくちゃ怒ってましたね。うちの親父は自営業ということもあって「せっかくボーナスもちゃんと貰える会社に入ったのに、芸人なんてオレといっしょや」って。でも正直、定年まで証券会社で働き続けるのはしんどいなぁとも思ってて。

平日の昼間にご家庭を周る飛び込みの営業をするんですが、その時間帯に家にいるのがおじいちゃん、おばあちゃんが多くて。オレを見て「若いしかわいそうだから何か買ったろう」ってお金を出してもらうのが、もう心が痛くなっちゃうんです。自分の中でも「これは良いことなんか?」って迷いも生まれちゃってて。もちろん営業として数字を追うノルマもあるんですが、それがちょっと嫌でした。

べーやん：ボクは、高校の進路相談で周りがみんな就職を希望する中、ひとりだけ「芸人になりたい」って言ったら、担任の先生がビックリしちゃって。「それは親父さんに言ったんか」って聞いてくるので、「まだ伝えてないです」って答えたら「それはワシじゃなくて親父さんに言ったほうが良いぞ」って言われて。

そこで親父に伝えたら「何を言うとんだ」って軽く反対されたんですが、それでも「なりたい」と言い続けてたら、最後は根負けというか、「そんなやりたいんなら」と許してもらえました。明確な反対というよりは、ビックリが勝っていたように思います。まだ18歳だったし、やり直しもきくから好きにしたら良い、って感じだったのかな。

――コンビ結成の経緯についても教えてください。

山下：お互い、もともと別の人とコンビを組んでいたんですが解散して、その時期がたまたま近かったんです。僕の同期が「セントビンセント(ベーやんの前のコンビ)が解散したみたい」と教えてくれて。それまで、ベーやんとは喋ったこともありませんでした。あのとき30歳くらい。もう1回くらい頑張ってみて、ダメだったらお笑い芸人を辞めよう、くらいの気持ちになってました。そこでユニットを組んでみたら、べーやんが後から「コンビを組んでください」って言ってくれて。

べーやん：コンビを組む前の山下さんを見てて、ツッコミとかめちゃ面白かったんです。「この人、めっちゃおもろいな」という記憶が強烈にあって、そこに惚れたというか。合わせてみても「やっぱすごいな」という部分がたくさんあり、「逃すまい」と思ってボクからコンビ結成を言い出しました。

山下：ボクは劇場メンバーだったんですが、べーやんは劇場メンバーでもなく、誰も知らない存在だった。だから2人の間には、天と地ほどの格差がありました(笑)。こっちからしたら、べーやんはラッキーやと思う。

べーやん：いやいや、そんな言わんでも良いと思いますけど。でもほんま、ラッキーやと思いました(笑)。ほんま、どうしようもないくらい底のほうにいましたんで。組んで初めて「あ、ウケるってこういうことか」って感触があったので。

――芸人を辞めようかな、と思ったのはその30歳のときだけでしたか?

山下：そうですね、あとはコンビを結成して何年か経ってから、べーやんがネタ合わせのときに「彼女との間に子どもができました」って報告してきたんです。そのとき劇場メンバーでもなかったし、ちょうどコロナ禍で仕事もない状態だったから「ほな芸人も辞めるんやな。ちゃんと子どものため働いた方が良いから」と伝えて。べーやんが辞めるんやったらボクも芸人を辞めるんやろうな、って覚悟はできてました。でもべーやんが「辞めたくない」って言ってきたんです。なんで辞めへんねんとは思ったし、そのあとも「辞めろ」とは言ったんですが。

べーやん：ボクは「続けさせてください」「やります」って(笑)。

山下：ほんなら、めっちゃ頑張らなあかんやんってなって。あの頃、こっちはエアコンの掃除のバイトしてて、お笑いで貰ったことないくらいの額を稼いでて、「これはお笑いなんてやってられへん」って思ってたんですが(笑)。

べーやん：彼女の親御さんは「芸人は辞めて真面目に働け」とは言わなくて、「どうやって両立していくの」と前向きなことを言ってくださって、「あ、続けられるんや」と思いました。

ネタ帳ナシ。出番前の会話が、賞レースの決勝漫才に

――ネタ作りに関して、豪快キャプテンさんならではと思うことはありますか?

山下：なにかテーマを決めて2人で適当に喋ってみてから、膨らませていく感じですね。いわゆるネタ帳みたいなものにメモして、というようなことはしてません。

べーやん：喋ったものを録音して聞いてみて、とかですね。

山下：普通に会話している感じを大事にしている、という部分はあります。ネタっぽくせずに、楽屋で喋ってたらこうなるよな、という。賞レースの前に「どのネタでいこうか」って迷うことはありません。常に「これしかない」「選ぶ余地はない」という状態で出ているかも。でも、どのネタもどっか悪いところが1個はある(笑)。

べーやん：ほかのコンビがやってる、ネタを突き詰めて綺麗にしていく、みたいなのはボクらにはないですね。

山下：そう。最初にできたまま、というか。よしもとは、賞レースが近くなるとネタのライブを増やしてくれるんです。でもボクらはブラッシュアップがほんまにできなくて、適当に喋ってる状態でネタができてもうてるから、もう変えられへん。だから寄席を入れてくれるんですけど、なにも変えんままずっと同じこと喋ってる。

べーやん：時間を短くしなくちゃいけないときは、山下さんがちょっと早く喋ります(笑)。

山下：これにして良かった点もあります。それまでは喫茶店でノートを広げてネタを書いたりもしてたんですが、「今日はもう、どうせ出えへんわ」って日もあるじゃないですか。でも相方には来てもらってるから、考えてるフリとかも、せなあかん。わざわざ来てるし、ネタが出ないのに「まぁ1時間くらいやるか」とか。

そんなんがめちゃ面倒くさくなってきてた頃に、ネタが出来てないのに新ネタライブが迫ってる、って状況になったんです。本番当日になってもできてなくて「どうしよう、あと2組で出番やぞ」ってなっちゃって。そしたら2人ともタバコを吸うんで、もうタバコでパパパッと喋ろう、適当に言ってくれ、こっちも適当に言うからっていうので出たら、それがめちゃくちゃウケたんです。そのタバコのネタで大阪の賞レースの決勝まで行けましたし、M-1で初めて準決勝に行ったときもタバコのネタでした。

実は嫌々出ている賞レース。それでも挑戦する理由とは

――2人にとって、賞レースはどんな位置づけですか?

山下：賞レースで結果を出さないと、どうしようもないというか。僕らYouTubeやってるわけでもないし、賞レースでなんとか結果を出したいと思ってます。

べーやん：賞レースには、普段では味わえないピリつきがありますね。刺激が欲しくて出てる部分もあるのかな、と個人的には思います。

山下：緊張もするし、僕は出るのめっちゃ嫌なんですが、でも出ないとしゃあないです。(2025年のM-1で決勝に進出したことで)大阪でレギュラー番組もできたし、東京のテレビにも呼んでもらえて、金銭的にも余裕ができました。

賞レースで結果が出るたびに、ちょっとずつランクアップできてるというか。だから、もし優勝できたら色んな選択肢ができるんだろうな、と思うんですよね。1度、優勝してしまえばあと何しててもいけるやろ、みたいな。ミルクボーイさんは優勝したあと、大阪で2人で頑張ってはってて、ああいう形も格好良いなと思いますし、もちろん東京に出て活躍するのも良いし。

べーやん：みんなに知ってもらえる存在になりたいですね。

山下：うん。やっぱ賞レースで優勝してたら、師匠くらいの歳になっても、おじいちゃんになっても漫才できるのかも知れないし。

べーやん：楽しそうですもんね。本番終わったら、低い声で「おつかれ～」言うて、高級車で帰って。師匠は格好良いですよね。

山下：そうなるためにはM-1で優勝したり、そんな称号が要るのかな、と思います。

――今後は、どんな活動をしていきたいですか?

山下：漫才は、ずっとしていきたいなと思うんですよね。さんまさんみたいに70歳を超えてもテレビに出てる人って、そうそういないじゃないですか。どこかで世代交代があるやろうし。でも漫才なら、師匠がトリで爆笑をとったりするものなので、おじいちゃんになっても漫才できてるように、頑張っていきたいなと思います。

べーやん：そうですね。格好良い漫才師になりたい、と思ってます。

――お忙しいところ、ありがとうございました。

取材：葉山澪

構成／撮影：近藤謙太郎