好カード必至！どん底からV字回復したタモンズと、黒帯の勢いが正面衝突する「THE SECOND」に注目

結成16年以上の漫才師による漫才賞レース「アサヒ ゴールド presents THE SECOND～漫才トーナメント～2026」(5月16日(土)18:30～23:10 生放送 ※一部地域では放送時間が異なります)。グランプリファイナル第2試合で激突するタモンズと黒帯はどのような心境なのか。

ノックアウトステージを勝ち上がった直後の両者に話を聞いた。

２度目のチャンスをしっかりとものにし、大会卒業を狙うタモンズ

――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。

大波：嬉しいです。ここまでの選考会とノックアウトステージ(32→16、16→8)の3試合が全部紙一重だったので。本当は楽勝したいんですけど、ギリギリで競り勝つというのがタモンズっぽいですね。

安部：運がいいですね。野球でも大差で勝つよりも、僅差で勝った方がチームとして力ついていきます。だから、僅差の戦いを制してきたということに、自信を持っていきたいです。

――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？

大波：去年ノックアウトステージ16→8で負けて、今年は絶対に決勝へ行きたいと思って1年やってきましたが、大会をちょっと意識しすぎて逆に自分たちの漫才がグラついてしまいました。それは結局、選考会まで尾を引いてしまいましたが、そこで自分と安部さんが面白いということを信じて再調整したのが良かったのかなと思います。そこで考え方とかを変えて、ギリギリ間に合った感じで、そういう意味でも今年はずっと紙一重でした。

大波さん

安部：THE SECONDに向けてやったことといえば、今年は 10キロ痩せてきました。やっぱりテレビはビジュアルも大事ということに今さらですが気づきまして、シェイプアップしてまいりました。

――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。

安部：やっぱり我慢、粘り腰です。

大波：我々は今年で結成 20年目になりますが、おそらく諦めるタイミングなんてこれまで1万回は優に超えていたと思います。だから、とにかく粘りで足をバタバタさせることが大事です。

安部：あとは周りの皆さんの手助けですね。そのためにも人に優しくすることです。やっぱり、誠実に人と向き合っていれば、いつかその人が何かを返してくれると思います。

大波：我々も何の結果も出してない時から出番だけは異常にいただいていましたから。もがいていれば誰かがきっと助けてくれます。

――お2人にとって THE SECOND はどのような大会になりますか？

大波：救世主ですね。これは僕らだけじゃないと思います。僕らはまだ出番があって毎日どこかでお笑いをしていましたが、特に先輩方は本当に死んでいたんで。THE SECOND は、200組、300組、もっとかもしれませんが、そんだけの芸人を蘇生させている大会だと思います。

安部：昔見ていた先輩らがまた漫才をしている姿が見られるのはエモいですよね。THE SECONDは、そんなおじさん同士のタイマン勝負です。でも、おじさんは互いをリスペクトし合っているんで、どっちが勝っても負けても後腐れがありません。それもいいですよね。

――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。

大波：優勝です。もう 2回もチャンスいただけているんで、ここで決めないと。何回もチャンスは来ないと知っています。だから、ここでしっかりと勝って 、THE SECONDから卒業します。

安部：グランプリファイナルは地上波で、今までやってきているライブなどとはちょっと違うんですけど、いつも通り奇声を発していきます。