今、ヴィンテージ業界で最も注目を浴びているカテゴリーのひとつが「エルメスのジュエリー」だ。価格の高騰が続き、今では資産としての価値も確立しつつある。

なぜ、エルメスのジュエリーはこれほどまでに人々を惹きつけるのか。日本最大級のヴィンテージ総合プラットフォーム「VCM」の代表でもあり、渋谷パルコ4Fにエルメスジュエリーの専門店「VCM COLLECTION STORE」を運営している、 株式会社VCM 代表取締役 十倍直昭さんに話を聞いた。

株式会社VCM代表取締役の十倍直昭さん

なぜエルメスなのか? 「メンズ需要」が火をつけた直近5年の動向

――エルメスのジュエリーは、いつ頃からヴィンテージ業界で注目を集めるようになったのでしょうか。

エルメス自体は1837年にブランドが設立されましたが、ジュエリーに着手したのは1938年なので、約80年ほどの歴史があります。もともとは馬具メーカーで、「バーキン」や「ケリー」といった革製品が有名ですが、ジュエリーもずっと作り続けてきました。

ただ、今のように一気に人気が加速したのは、ここ5年ほどのことですね。それまでは、エルメスのジュエリーと言えば「上品で洗練された大人が身につけるアクセサリー」というイメージが強かったんです。それが、我々のような古着を好きな人たちがファッションに取り入れるようになったことで、エルメスのジュエリーがヴィンテージという文脈でも楽しまれるようになっていったと感じています。

以前は、エルメスジュエリーを専門的に扱う店舗自体がほとんどなく、欲しいものがあっても各店を回って探すのが当たり前でした。そこで当店でも専門的な取り扱いを始めたのですが、その頃は同じようなスタイルのお店はまだ多くなかったですね。ここ5年ほどで、エルメスジュエリーの需要も大きく増え、市場全体が大きく変わったと感じています。

渋谷PARCOに店舗を構える「VCM COLLECTION STORE」では、予約制でエルメスのヴィンテージジュエリー販売を行う

――なぜ「エルメス」だけがこれほど突出した人気を誇っているのでしょうか。

エルメスは、シルバージュエリーに特に力を入れてきたブランドだと思います。もちろんティファニーをはじめ、シルバーを展開しているブランドは他にもあります。ただ、当時はそうしたブランドに対して、どちらかというとエレガントな印象を持つ方も多かった。一方で、エルメスは男性のファッションにも自然に取り入れやすいデザインが豊富だったんです。

歳を重ねていくと、ロレックスのような高級時計を選ぶ方が多い一方で、男性のジュエリーはクロムハーツやゴローズのようなブランドが代表的な選択肢だった印象があります。ただ近年は、ファッションの楽しみ方も多様化し、より幅広いスタイルに合わせられるジュエリーを求める方が増えてきました。そうした流れの中で、エルメスのデザインが自然と支持されるようになったのだと思います。

あとは、やはり資産性の高さ。今は洋服やジュエリーに対しても、ステータス性だけでなく、長く使えて価値が下がりにくい“資産”としての側面を求める人が増えています。時計に集まっていたような需要が、ジュエリーにも派生してきている感じですね。

若年層ほど賢くリセールを意識する時代

――エルメスのジュエリーを購入される層には、どのような変化がありますか?

以前はエルメスジュエリーは女性のお客様からの需要が中心だったかと思いますが、今では男性のお客様も非常に増えた印象があります。年齢層も幅広く、中心となるのは30〜40代の方ですが、最近では20代前半のお客様や、さらに若い世代の方にも興味を持っていただいています。「アルバイトでお金を貯めたので買いに来ました」とおっしゃる方もいて、世代を問わず広がりを感じています。

若い世代のお客様ほど、資産性やリセールバリューを意識している方が多い印象があります。フリマアプリなども日常的に使われている世代なので、「買った後の価値」まで含めて考えながら選ばれているんですよね。だからこそ、長く使えて価値も維持されやすいエルメスに惹かれる方が増えているのだと思います。年齢や性別を問わず支持されているのも、エルメスの魅力の一つですね。

――ヴィンテージと現行品、どちらを選ぶべきか迷う人も多いと思います。

エルメスのジュエリーは歴史が長く、現在では廃盤となっているデザインも数多く存在します。現行品も素晴らしいですが、ヴィンテージには当時の職人技や希少性があり、それが評価される理由の一つになっています。希少なモデルになると、現行品以上の価値で取引されるものがほとんどとなります。

「原点にして頂点」特に人気のモデルは?

――現在、特に人気のアイテムを教えてください。

ブレスレットで言えば、やはり「シェーヌ・ダンクル」が圧倒的ですね。原点にして頂点だと僕は思っていて、エルメスの基礎でもあります。海の錨(いかり)の鎖がモチーフになった、ブランドを象徴するブレスレットです。

シェーヌ・ダンクルには初期のモデルから現行モデルまで、いくつかの世代があります。初期のものはコマの形状が現行とは少し異なっていたり、素材に「シルバー800」が使われていたりと、細かなディテールに違いがあるんです。そうした背景を知ると、一見似たように見えるブレスレットでも、また違った面白さを感じられると思います。

――シェーヌ・ダンクル以外の人気アイテムなどもあるんですか?

いろいろありますが、例えば「ブックルセリエ」。1946年に誕生した、馬のベルトをモチーフにしたモデルです。エルメスは馬具メーカーとしてスタートしたブランドなので、このデザインにもブランドのルーツが色濃く表れています。現在は廃盤となっていますが、ヴィンテージだからこそ出会える、エルメスを象徴するモデルの一つですね。

あとは2006年に発売された「アクロバット」。コマが一個ずつ手で外せる凝った作りです。音楽記号の名前がついている「クレッシェンド」は、だんだんコマが大きくなっていくデザイン。このあたりがエルメスジュエリーのなかでも有名かつ人気のモデルですね。

他にも、気軽に身につけられるバングルタイプのものから、華奢なデザインまで、さまざまなモデルがあります。エルメスのジュエリーには、シェーヌ・ダンクルのように“海”をルーツにしたデザインや、ブックルセリエのように“馬具”をモチーフにしたデザインなど、大きく分けるとこの2つの流れを汲むモデルが数多くあります。そうした背景を知ると、それぞれのデザインの見え方も変わってくると思います。

ゴールドジュエリーに海外からも熱視線。日本が世界を牽引する市場

――今後の市場はどのようなトレンドや動きが出てくると予想しますか?

ここ1〜2年で、ゴールドジュエリーへの関心が高まってきていると感じます。以前は、シルバーに比べるとゴールドは少しハードルが高いと感じる方も多かった印象ですが、最近では古着やシンプルなファッションに上品に合わせるスタイルも浸透し、取り入れる方が増えてきました。

また、金そのものの価値が見直されていることも、人気の理由の一つだと思います。海外のお客様にもゴールドジュエリーは非常に人気があり、特にアジア圏のお客様からはヴィンテージ・エルメスのゴールドジュエリーについてお問い合わせをいただく機会も増えています。日本に残るヴィンテージ・エルメスの品質やコンディションの良さに魅力を感じていただいているのだと思います。

――海外でも人気なんですね。

ヴィンテージ・エルメスの市場を語るうえで、日本の存在感は非常に大きいと感じています。日本は古くからヴィンテージカルチャーが根付いていて、世界的に見ても質の高いヴィンテージショップが数多くあります。そのため、海外のお客様やバイヤーがSNSなどを通じて日本のショップをチェックし、来日して買い付けをされるケースも少なくありません。近年は本国フランスでもヴィンテージ・エルメスへの注目が高まっていますが、日本は今でも世界のヴィンテージ市場を代表する存在の一つだと思います。

――エルメスのヴィンテージジュエリーに興味を持ち始めた方へ、最初の一本を選ぶうえで大切にしてほしいことはありますか?

まずは、ご自身が純粋に惹かれるデザインを選んでいただくのが一番だと思います。エルメスのジュエリーは流行だけで選ぶものではなく、長く付き合っていける魅力があります。適切にメンテナンスをしながら長く愛用できることも魅力の一つですし、身につけるほどに自分らしい表情になっていくのも、ヴィンテージならではの楽しさですね。

最初はブレスレットから手に取っていただいて、そこからリングやネックレスなど、自分のスタイルに合わせて少しずつコレクションを広げていくのもおすすめです。長く愛用しながら、自分だけの一本として育っていく過程も楽しんでいただけたら嬉しいです。