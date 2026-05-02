エバース"漫才だけのストロングスタイル"で勝負。最大規模の全国ツアーで「全員笑わせます！」

『ABCお笑いグランプリ』優勝や『M-1グランプリ』第3位など、数々の賞レースで結果を残してきた実力派お笑いコンビ・エバース(佐々木隆史、町田和樹)。コンビ結成史上最大規模となる単独ライブ「エンタイトルスリーベース」を全国7都市で開催する二人に、ツアーへの思いやネタ作りの裏側を聞いた。

「またしんどい半年が始まるなって感じ」

――初の全国ツアー『それでも、ワインドアップ』に続いて2度目の全国ツアーかつエバースさんにとって最大規模のツアーとなりますが、決まった時の心境を教えてください。

佐々木さん(以下、敬称略)：そうですね。ネタ作りの意味で、またしんどい半年が始まるな、という気持ちです。

町田さん(以下、敬称略)：ツアーなんて簡単にできることじゃないんで、幸い全国的に知っていただく機会が増えて、そのお客さんが来てくれるようになって、集客の面は気にせずやれるようになってよかったなっていう感じですね。

佐々木：もっと開催箇所を増やそうかとも思ったんですけど、やっぱりM-1もありますし、あんまりツアーの日にちが近すぎるとネタを考える時間がなくなるので。ある程度期間を空けることも考えて、7箇所での開催になりました。

「今年も熱が出そう」 前回ツアーの忘れられない思い出

――前回の全国ツアー中に印象的だった思い出はありますか？

町田：3～4年前に山田ナビスコさんという作家さんに見つけていただいて、ずっとネタを見てもらっています。前回のツアーでは、ナビスコさんと一緒にツアーを周れたのが印象に残っています。夜も飲んだりできたんで、恩返しって言ったらあれですけど、いい思い出になりましたね。

佐々木：僕はなんか結構ネタに追われてた記憶があるんで...。あとは確か、福岡開催の時とかは熱が出たり、一昨年の単独ライブも前日に39度くらい熱出して、みたいなこともあったりしました。だからなんか今年も熱が出そうだなって気はします(笑)。

ギリギリまでネタを作らない

――日々お忙しいと思いますが、ネタを作る時間にも影響はありますか？

佐々木：そうですね。去年も最後の開催地が大阪だったんですけど、行きの新幹線の中で1本作って、そのままぶっつけ本番でやって、みたいな感じでした。もうちょい余裕持ってやった方がいいなって思ってるんですけど、ギリギリまでサボっちゃうんですよ。ぼーっとしちゃったり、YouTube見ちゃったり……気づいたら時間になってる、みたいな。

「今やんなきゃ、やんなかったらもう完全に終わり」みたいな状況じゃないと、真面目にできないんで、本当に芸人じゃなくて普通に会社員だったら大変だったなと思いますね。 今年は、反省を活かして前もってちゃんと作ろうかなって思うんですけど、もうライブの開催まで1カ月を切っている中(取材当時)、まだ1本も考えてないんで、また同じようなことになっちゃいそうな気がしますね。

――町田さんは早く覚えられるコツとかはあるんでしょうか？

町田：いやけど、まあ。

佐々木：覚えてないです。めっちゃネタ飛んでます。

町田：そうですね。でもしょうがないですから。そのしょうがないっていうのはネタが覚えられないということではなくて、ギリギリまで待つというのは。待ってできることはやります。

自分のきっかけだけ忘れないようにしようとは思ってますが、忘れてるみたいな感じですね。流れだけ覚えておけば、あとは。

佐々木：当日ぐらいしかガッツリネタ合わせできない日とかもあって、確か開演が18時とか19時ぐらいで、もうその日は朝早く集まってネタ合わせ、ネタを覚えるために練習しようって言って、町田が5時間遅刻してくるとかあるんで。こいつも「ちょっと何とかなる」と思ってるんですよ。

町田：今回はないように対策は取っておきます！

単独ライブは「1年間の集大成」

――お二人にとって、単独ライブはどのような位置づけになりますか？

佐々木：1年間の集大成ですね、自分でやるって言ってやってるものなんで自分で自分のケツ叩くじゃないですけど。芸人として単独ライブをやらなくなったら終わりだと思ってるんで、やっぱりサボりたくはないです。

町田：そうですね、漫才師としての今の力をたっぷりと見てもらえる場所だと感じています。賞レースとかよりは、尺の制限もないし、さらに自然ではあるかなとは思います。

――最後に、今回のライブへの意気込みをお願いいたします。

佐々木：ちゃんと漫才に力入れてやってる単独なんで、いわゆるエバースファンだから喜ぶとか、去年のM-1のネタを使ってM-1を見た人が喜ぶとか、そういうのは一切やらないです。

"漫才だけのストロングスタイル"で毎年やってます。「余計なものはいらないから、とりあえず漫才だけ見せてくれよ」みたいな人はぜひ配信も買ってほしいですね。

町田：ずっと単独とか来てくれてる人も、M-1でエバースを知って単独見てみようってなった人たちも全員笑わせます！

エバース全国ツアー「エンタイトルスリーベース」

【出演】エバース



【料金】前売4,000円／当日4,500円／配信 2,000円※東京公演のみ配信あり



【宮城公演】

エバース全国ツアー「エンタイトルスリーベースin宮城」

日程：5月8日(金)18:15 開場／19:00 開演／20:30 終演

会場：東京エレクトロンホール宮城



【愛知公演】

エバース全国ツアー「エンタイトルスリーベースin愛知」

日程：5月29日(金)18:15 開場／19:00 開演／20:30 終演

会場：岡谷鋼機名古屋公会堂



【北海道公演】

エバース全国ツアー「エンタイトルスリーベースin北海道」

日程：7月24日(金)18:15 開場／19:00 開演／20:30 終演

会場：札幌市教育文化会館 大ホール

【広島公演】

エバース全国ツアー「エンタイトルスリーベースin広島」

日程：8月14日(金)17:30 開場／18:30 開演／20:00 終演

会場：広島国際会議場フェニックスホール



【福岡公演】

エバース全国ツアー「エンタイトルスリーベースin福岡」

日程：9月4日(金)18:00 開場／19:00 開演／20:30 終演

会場：福岡国際会議場 メインホール



【大阪公演】

エバース全国ツアー「エンタイトルスリーベースin大阪」

日程：10月2日(金)18:00 開場／19:00 開演／20:30 終演

会場：梅田芸術劇場 メインホール



【東京公演】※配信あり

エバース全国ツアー「エンタイトルスリーベースin東京」

日程：11月17日（火）16:15開場／17:00開演

19:15 開場／20:00 開演／21:30 終演

会場：LINE CUBE SHIBUYA

