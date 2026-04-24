「和食＝健康」は思い込みだった…腎臓を壊す“日本人の食習慣”

「毎年、健康診断を受けているから大丈夫」

そう思っている人ほど危ないかもしれません。

実は腎臓は、機能の大半を失うまで異常が出ない臓器。“異常なし”のまま進行し、気づいたときには透析寸前――そんなケースが後を絶ちません。

20万人を診てきた専門医は、こう断言します。「今の健康常識だけでは、腎臓病は防げない」

では、何が決定的に足りないのか。

20万人を診た糖尿病・慢性腎臓病の世界的名医でAGE牧田クリニック牧田善二院長がたどり着いた糖尿病・高血圧の命を救う方法を徹底解説した書籍『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』(三笠書房)から一部を抜粋してご紹介。

「和食＝健康」は幻想だった…糖質過多が招く“見えないダメージ”

いわゆる栄養学の世界では、糖質(炭水化物)、脂質、タンパク質を「三大栄養素」と呼び、これにビタミン、ミネラルを加えて「五大栄養素」としています。厚生労働省は、毎日の食事において、炭水化物から50〜65パーセント、脂質から20〜30パーセント、タンパク質から13〜20パーセントの割合でカロリーを摂取することを推奨しています。

しかし、エネルギーをどんどん消費する肉体労働についている人ならまだしも、デスクワーク主体の人は、これでは糖質の摂り過ぎでAGEが量産されてしまいます。

ところが、実際には現代人の多くが、この厚生労働省の基準値さえ上回る、さらに糖質の割合が高い食生活を送っています。特に、白米好きの日本人は炭水化物の摂取量が多く、摂取カロリーの7割以上を糖質から摂っているという人もざらにいます。

「大盛り無料」が腎臓を壊す…ご飯・丼・甘い味付けの、苦い落とし穴

腎臓を大事にしたいなら、「和食は健康食」だという思い込みから抜け出す必要があります。実は、糖質の割合が多い和食は、昔も今も健康食ではありません。ただ、あまり量を多く食べられなかった時代には、摂取した糖質が余ってしまうこともなかったのです。

一方で、白米をたくさん食べられ、煮物にも砂糖がたっぷり使われている現代の和食は、血中にブドウ糖が溢れて腎臓の膜をダメにするAGEを増やすだけでなく、血糖値を上げて糖尿病に罹りやすくなります。

味噌汁などの塩分も多く、高血圧も呼び込みます。

つまり、和食には腎臓を悪くする要素がたくさんあるのです。

白米好きの日本人に「ご飯を控えろ」と言うのは心苦しいのですが、食べすぎないようにしてください。「おかわり自由」「大盛り無料」は悪魔の言葉です。こうしたサービスを売り物にしている店からは遠ざかりましょう。

ランチメニューに多い牛丼、天丼、かつ丼などに、蕎麦やうどんがついてくるセットメニューは、お得感も満腹感も得られますが、恐ろしいことに「炭水化物＋炭水化物」です。同じ和食でも、刺身定食など、甘くないおかずの多いものを選んでください。