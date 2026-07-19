AIは社会を変える本物の技術なのか。そして現在の株価は、その価値を適切に織り込んでいるのか――。この2つの問いは分けて考える必要がある。AIの将来性を肯定することと、現在の株価が妥当であることは同義ではない。本稿では、AIバブルが崩れるとすればどのようなきっかけが考えられるのか、「3つのXデー」を軸に解説する。

AIの将来性と株価は別問題

AI相場を考える際、最初に分けるべき二つの問いがある。AIは社会を変える本物の技術か。現在の株価は、その価値を妥当に織り込んでいるか。私は前者に強く肯定的である。しかし、前者が正しいからといって後者まで自動的に正しくなるわけではない。インターネットは世界を変えたが、ドットコム・バブルは崩壊した。技術の勝利と、その時点の投資家の勝利は別物なのである。

AIバブルが弾けるとすれば、AIが使われなくなる日ではない。市場が「需要は想定ほど早く増えない」「設備投資ほど利益は伸びない」「成長は想定以上に借金と資金循環に依存していた」と気づく時である。起点として考えられるのは、三つのXデーだ。

Xデー① 決算型

第一は決算型である。

AI計算用半導体、データセンター、電力設備への巨額投資に対し、AIサービスの売上やコスト削減効果が追いつかなければ、減価償却費と運用費が利益を圧迫する。大手テクノロジー企業が設備投資の抑制や回収期間の長期化を示した瞬間、「先行投資」は「過剰投資」へと読み替えられる。Alphabetの決算説明でも、設備投資増に伴う減価償却費とデータセンター運営費の増加が示されている。

Xデー② 資金調達型

第二は資金調達型である。

AI企業の評価額切り下げや調達失敗が起きれば、未上場企業だけでなく、半導体、クラウド、データセンターの長期契約まで再評価される。関連企業同士の出資や購入契約で需要が膨らんでいる場合、最終顧客の実需がどこまであるのかという疑念も強まる。

Xデー③ 信用収縮型

第三は信用収縮型である。

データセンター投資は借入、リース、銀行以外の融資など株式市場の外にも広がっている。金利上昇や融資条件の厳格化で借り換えが難しくなれば、設備投資が止まり、受注減、利益悪化、格下げ、追加の資金回収という逆回転が始まる。米連邦準備制度理事会の2026年5月金融安定報告も、AI関連株の評価、借金で賄われる設備投資、プライベートクレジットを潜在的なリスクとして挙げている。

悪循環は連鎖して起こる

三つは独立して起きるとは限らない。決算悪化が資金調達を難しくし、調達難が信用不安を呼び、信用不安が株価をさらに押し下げる。株価下落で新たな資金を得にくくなれば、成長のための支出を削らざるを得ず、それが次の決算を悪化させる。期待が実績を押し上げてきた好循環が、同じ経路を逆向きに回り始めるのである。

少数企業への集中が相場変動を大きくする

この衝撃が大きくなり得るのは、市場が少数の大型企業に集中しているからだ。

S&P500では2026年5月末時点で上位10社が指数の36.4％を占める。主役企業の成長率がわずかに鈍るだけでも、将来利益を高く織り込んだ株価は大きく下がり得る。

指数連動商品を通じて広く保有されていれば、「AI銘柄を選んだ覚えのない」投資家にも影響は及ぶ。設備投資の縮小は、半導体や製造装置だけでなく、電力、建設、通信、融資にも波及する。

転換点は「地味な変化」に現れる

転換点を知らせるのは、派手な技術発表より地味な変化である。決算説明会で「供給不足」より「投資規律」が増える。導入社数より継続率、利用量より採算性が問われる。融資の金利や担保条件が厳しくなる。AIを買う企業が実証実験から本格導入へ進まない。こうした兆候が重なる時、市場の関心は成長から回収へ移っている。

AIの未来と投資成果は一致しない

もちろん、これは崩壊を予言するものではない。AIが生産性を飛躍的に高め、現在の投資を十分回収する可能性もある。仮に相場が崩れても、AIそのものは社会に残り、過剰投資されたインフラが次の革新の土台になるだろう。ただし、その恩恵を将来の利用者が受けることと、現在の価格で投資した株主が報われることは同じではない。

重要なのは、上昇か崩壊かを一点で当てることではなく、どちらでも致命傷を負わないことだ。AIの将来を信じることと、株式や地域、債券などへ資産を分散することは両立する。バブルは未来が嘘だから弾けるのではない。未来が本物でも、市場がその到来を急ぎ過ぎた時に弾けるのである。